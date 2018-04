Ekkora dinoszauruszt még nem látott Európa

Újabb őshullőmaradványokat tárt fel Ősi Attila és kutatócsapata. Félméteres állkapcsot is találtak.

Egy régészcsoport ritka dinoszaurusz-lábnyomokra bukkant Skóciában. A 170 millió évesre becsült korai sauropodák nyomait egy mocsaras lagúnában fedezték föl Skye szigetén. Szakértők szerint a lelet azért is értékes, mert a közép-jura periódusból származó fosszíliák nagyon ritkák, és igen kevés van belőlük világszerte.

A sauropodák közül némelyik 15 méter magasra is megnőtt, a testtömegük 10 tonnát is meghaladhatta. A kutatók találtak theropoda-lábnyomokat is, amik a Tyrannosaurus rex egyik ősétől származnak. A palenontológusok szerint ezek a legöregebb dinoszauruszmaradványok, amiket valaha találtak Skóciában.

Az új bizonyíték alátámasztja az eddigi feltételezéseket, miszerint a prehisztorikus élőlények evolúciójuk csúcspontján taposták Skye szigetét. A leletek alapján az is feltételezhető, hogy a dinoszauruszok nem kizárólag a szárazföldön éltek, hanem a víz közelében is, és az ősi lagúnákban vadásztak élelemre.

Dr. Steve Brusatte, az Edinburgh-i Egyetem munkatársa szerint a felfedezés azért fontos, mert a nagy testű dinoszauruszok maradványait nehéz megtalálni. Ugyanakkor a paleontológusok egyre több dinoszaurusznyomot fedeznek föl Skye szigetén.

Az Egyesült Királyság legrégebbi dinoszauruszmaradványa egy 200 millió évesre becsült Tyrannosaurus rex-rokoné. A Dracoraptor haniganit egy wales-i tengerparton találták 2016-ban.

(The Telegraph)