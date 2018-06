Ügynökünk jelenti: CPg- és VHK-hangverseny az ifiházban

„Utána néznek a múltadnak, utána néznek a jövődnek” – közölte az Európa Kiadó, és valóban: Menyhárt Jenőék munkásságát az állambiztonság ugyanúgy szorosan követte, mint a magyar underground más együtteseit is a nyolcvanas években. A hatvanas években a beat, aztán a táncházmozgalom, ekkor pedig a kemény rock mellett a punk és az új hullám hódított, ami jelentős munkát adott a belügy III/III-as osztályának is. A kulturális élet általában is fontos elhárítási területnek számított, a Beatrice, a Bizottság, a Kontroll Csoport, vagy éppen a Kretens, a Spions és a CPg pedig igazi tabudöntők voltak.

Az együttesek egy része direkt vagy áttételes formában, de éppen olyasmit mondott ki a színpadon, aminek az elhárítására parancsba adott feladata volt az állambiztonsági szerveknek

– írja Szőnyei Tamás, a magyar rock és underground történésze, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) munkatársa egy friss kiadványban. Szőnyeinek nagy gyűjteménye van az újhullámos plakátokból, amikor ezek a Kieselbach Galériában, mi is írtunk róla. A Célkeresztben a zene című füzetbe Szőnyei most úgy válogatott a plakátokból, hogy melléjük tette azokat az állambiztonsági jelentéseket, melyek a plakátokon hirdetett koncertekről születtek. A szerző és az ÁBTL jóvoltából ezekből mutatunk most hármat-hármat.

Európa Kiadó: A Kazamata Zamata

Az Európa Kiadó legelső, 1981 szeptemberi koncertjére készült ez az Európa Könyvkiadó sorozatának a borítóját imitáló plakát. A zuglói lakótelepen működő Kassák Klubot az URH tette az újhullám igazi törzshelyévé, de itt lépett fel először a Kontroll Csoport is. Szintén ‘81-ben egy minifesztiválon együtt szerepelt a Neurotic és a Balaton, a Punkráció, a Kontroll és az URH – ők utoljára. Szeptemberre azonban az URH már feloszlott, így a “Futó” fedőnevű ügynök téved, amikor azt írja, ők is ott voltak.

Bár a III/III úgy értékelte, megbízható, ellenőrzött a kapcsolatuk, nem ez volt az egyetlen tévedés a jelentésben. Anti Neurotic nem is létezett; Pajorék ugyan elég sok mindennel szemben álltak egyébként, de a nevükből az anti hiányzott. „Futó” az Európa Kiadó dalszövegét is félrehallotta, talán szándékosan, hogy rosszabb színben tüntethesse fel a zenekart, így lett a refrén „Kelet Európa eladó”.

Európa Kiadó - Európa Kiadó

Az általuk előadott számok általában hétköznapi, emberi dolgokról szóltak, de burkoltan ellenséges hangnemben” – írta az együttesről. Az állambiztonság részéről Hollósi főhadnagy úgy értékelte, hogy „ezen együttesekre az alacsony művész színvonalon kívül jellemző hogy dalaik szövege politikai szempontból sok esetben kifogásolható, nemegyszer nyíltan ellenséges”. Az ügynöknek adott további feladat: vegyen részt a Kassák rendezvényein, kísérje figyelemmel a koncerteken előforduló ellenséges megnyilvánulásokat.

Mint az alábbi jelentésből kiderül, a következő plakáton (Soós György műve) hirdetett fesztivál rendőrhatósági engedély hiányában végül elmaradt. A CPg ellen ekkoriban indult az a bizalmas nyomozás, ami aztán egy politikai perrel és az együttes három tagjának bebörtönzésével végződött.

A szovjet atom is atom

A totalitást nem bírom

A rendőrség is zaklat/üldöz engemet

A hatalom, az hatalom

Keleten és nyugaton

A hajsza mindenütt egyre megy

„Skorpió” titkos megbízottat kifejezetten a CPg miatt küldték a Kozák téri ifjúsági házhoz, ahol viszont a BRFK Akció Alosztályába futott – engedély nem jött, a punkokat nem engedték be, a koncert elmaradt.

CPg 1980-1984

A Svihák együttes egyetlen koncertje. Ha nem ismerős, az azért van, mert valójában a VHK lépett fel álnéven, ahogy azt a plakáton a lila zsírkrétás is finoman jelzi. „E trükkhöz azért folyamodott a zenekar, mert akkoriban a normálisnál nehezebben léphetett közönség elé. Nem tudhatták, de maga a belügyminiszter-helyettes adott utasítást fellépéseik akadályozására, korlátozására és a zenekar vezetőinek megfigyelésére” – írja Szőnyei Tamás. A különös ellenszenvet valószínűleg a VHK-koncertek kontrollálhatatlannak látot rituális extázisa váltotta ki.

Vágtázó Halottkémek (VHK) Live, Budapest, 1988.

Mint egy másik jelentésben áll: „Az együttes rajongói közül kb. 30 fő a pogó nevű táncot járta, ami abból állt, hogy a színpad közelében álló nézőket szétlökdösték”. Azon a koncerten ezután „közbiztonsági rendőr elvtársak” emelték ki az egyik hangadót”, mire Nagy Ferenc, a Beatrice vezetője” felszólította a közönséget: „térdepeljetek le a rend őre előtt”, aminek sokan eleget is tettek, mielőtt „rendőr elvtárs fejéről a sapkát leütötték” és összetaposták.

Végül pedig egy kifogásolt rádióinterjú, és a VHK akadályozásának belügyi terve egy 1985-ös napi operatív jelentésből:

Köszönjük Szőnyei Tamásnak és az ÁBTL-nek, hogy rendelkezésünkre bocsátották a képeket és a dokumentumokat.