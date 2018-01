Az elvileg hetente (valójában hébe-hóba) megjelenő, különleges hirdetéseket gyűjtő Urbanista-válogatásba küldte eredetileg Klári ezt a hirdetést. Egy B kategóriás irodaház, mely egy belülről nagyon szépen felújított, évszázados palotában van kialakítva. Szeretem az ilyeneket, ment is volna a többi közé, de az a helyzet, hogy ez a ház több szempontból is érdekes, szóval kicsivel több figyelmet érdemel.

A neve nem véletlenül Neuschloss Palota, ez a család építette befektetési céllal. A tervezője az egyik tulajdonos, Neuschloss Kornél volt, az állatkert elefántos kapujának és a Vastagbőrűek házának (népszerűbb nevén az Elefántház) tervezője. Ez utóbbi nem csak a 111 év, 111 híres ház listára került fel, de nekem is akkora kedvencem, hogy sokáig a kupola belső festménye volt az Urbanista logója a Twitteren.

Biztos szokás szerint most is vannak, akik felhorkannak, hogy egy ilyen szép régi épületbe miért kell irodákat kialakítani, ám teljesen fölösleges hőzöngeni. A házban eredetileg is irodák voltak főleg a lakások mellett. Sőt, nem sokkal megépülte után a Neuschloss-testvérek eladták a MÁV-nak, és sokáig annak a hivatalai működtek benne. Ám ma sem teljesen irodaházként funkcionál, vannak lakások is a tömbben.

A ház azonban nem emiatt érdekes. Tulajdonképpen egy meglehetősen szokványos, historizáló épület, messze nem olyan izgalmas, mint az alkotó állatkerti házai. Ha nem lenne különleges helyen, akkor nem is érdemelne különleges figyelmet. De ott van! Egy teljes háztömböt fog át a Szilágyi Dezső téren, a Pecz Samu tervezte gyönyörű templom szomszédságában: egyik oldala a Fő utcára, a másik a Bem rakpartra néz.

Érdekes módon az irodahirdetésben rengeteg kép van arról, hogy milyen gyönyörű belülről, de arról, hogy mennyire páratlan helyen fekszik az épület, nem nagyon vannak fotók. Van viszont egy, amely felkeltette a figyelmemet:

Első pillantásra olyan, mintha két szomszédos épületet látnánk, csak másodikra esik le, hogy egyetlen házról van szó, amelynek a nagy része még kopott piros, a Duna felé néző traktusa viszont már fel van újítva. A kép szerencsére egy régebbi állapotot tükröz, senki ne aggódjon, hogy így marad a ház, időközben már tovább folytatódott a felújítás. Kifejezetten igényesnek tűnik, főleg hogy a nyílászárók cseréjénél is vették a fáradtságot, hogy odaillőket építsenek be.

Viszont a Skyscrapercity.com fórumozói között már egy éve megindult a vita, hogy vajon jó-e ez a színválasztás. Egyesek szerint ronda, mások szerint nem rossz, csak ez az "oroszos" minta nem illik Budapesthez, megint mások szerint teljesen rendben van. Az a korabeli felvételeken látszik, hogy a háború előtt is hasonlóan kontrasztos volt a színezése.

Sőt, a háború után is ilyen volt egy darabig.

Ami engem illet, teljesen laikus városélvezőként tetszik. Elsőre megragadja a szemet, de nem annyira, hogy másodszorra már ne tudjam természetesnek venni. Viszont BDzsH_88 - akinek amúgy szintén semmi baja ezzel a színválasztással - nagyon érdekes kérdést vet fel hozzászólásában. Mint írja:

Egy dologban azonban megállapodhatunk, ha máshova nem, legalább az UNESCO világörökségi területre készülhetne egységes színterv, amely kötelezően alkalmazandó.

Tökéletesen igaza van.

Az biztos, hogy Budapest legfontosabb főutcája a Duna, annak a két oldalán pedig a házak azok a kirakatok, ahol eladjuk a városunkat. Szóval nagyon nem mindegy, hogyan néznek ki azok. Ahogy mondjuk a Nagykörúton, vagy a Kossuth Lajos utcában sem mindegy. Már csak azt kellene meghatározni, hogy mi legyen ez a kötelező színterv? Mármint nem lehet néhány színre szűkítve elszürkíteni az egészet, de olyan ködös meghatározásokat sem tehetünk, hogy hát azért nagyon csicsás ne legyen.

Egészen biztos, hogy nem lehet ragaszkodni egyszerűen a historikushoz vagy eredetihez. Egyrészt ezen a házon is jól látszik, mennyit változott idővel, arról nem is beszélve, hogy ma is épülnek új épületek a rakparton.

Nos kedves olvasók? Ti hogyan szabályoznátok a rakpart házainak megjelenését?

A ház fotója az Irodaház.info oldalról van, ahol több képet is találtok róla.