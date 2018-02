Nem készültek még ezekhez fogható fotók a belvárosi házakról

A pesti belváros lakóházai közt vannak jó arányúak és rosszak, szépek és csúnyák, gondosan helyreállítottak és összecsapottak. Ebből a legtöbbször nem sokat veszünk észre, ugyanis nem nagyon látunk rájuk: egyszerűen túl közel megyünk el mellettük ahhoz, hogy teljes képet kapjunk róluk. Főleg a szűk mellékutcákban. Hiába is keresnénk jó, szemből készült fotókat a legtöbb bérházról, nincs honnan lekapni őket. Kivételt mondjuk a Duna-part épületei jelentenek, ahol a túlsó oldalról fényképezve kellő távolságban vagyunk ahhoz, hogy egyben láthassuk az egész épületet „tetőtől talpig”.

Most viszont az Országgyűlés Hivatala drónnal fotóztatja végig a Kossuth tér környékének házait, ami nem csak kitűnő összeesküvés-elméletek gyártására alkalmas („besugarazzák az emberek agyát az ablakokon keresztül”), de arra is, hogy olyan képek készüljenek a szűk utcákban álló házakról, amilyenek még korábban nem.

Mint megtudtam, összesen 96 ingatlanról készül 36 megapixeles felbontású kép. A célja ennek az adatbázisnak, hogy rögzítsék a környék jelenlegi állapotát. A Kossuth tér ugyanis kiemelt nemzeti emlékhely, amelynek a közelmúltban kijelölték a településkép-védelmi környezetét. Ez annyit jelent, hogy az azt körbevevő néhány háztömbben nem vághatok csak úgy egy új tetőablakot a házamra, nem cserélhetem le bármilyenre a korlátot az erkélyemen, nem festhetek akármilyen színre, nem rakhatok ki akármilyen reklámot a boltomra, nem nyithatok sztriptízbárt stb. Egy ilyen adatbázissal ellenőrizhető, hogy mi változott a szabályozás bevezetése óta.

Persze egyszerű városlakóként nekem inkább az az izgalmas, hogyan néznek ki ezek a házak, főleg nagy felbontásban. Mintaként megkaptam párat. Nincsenek retusálva, csak egyszerűen körül vannak vágva, hiszen dokumentációnak, nem kiállításra készültek, de így is nagyon jó látni az olyan zárt utcák házait egészben, mint amilyen mondjuk a Markó utca.

De készültek képek a Kúria épületéről is, ahonnan nemrég költözött ki a Néprajzi Múzeum, és amit nem olyan rég mi is bejártunk. Most végre nem csak a Kossuth tér felől, hanem hátulról is:

A Kossuth téren álló Amerikai-ház (amelytől úgy rettegett Rákosi, hogy az arra néző ablakait golyóállóra cseréltette) így néz ki drónfotón:

Ez pedig itt egy különleges kép, hiszen azt az állapotot örökíti meg, amikor épp felújítják azt a Steindl Imre tervezte, Balassi utcai házat, mely többek közt az Országház kéményét is rejti. Szerencsére itt is, mint mostanában a legtöbb közcélú felújításnál és átépítésnél, nem hirdetés van az építési hálón, hanem a ház homlokzati képe:

Ugyanakkor tök jó lenne, hogy ha már elkészítették, valahol előbb-utóbb hozzáférhetővé tennék ezeket a képeket jól böngészhető, zoomolható méretben. Idővel akár nem csak erről a pár utcáról. Legalább annyira hasznos forrás lenne a városkutatásban, mint a Fortepan vagy a StreetView.

Érdekelnek a budapesti házak? Kövesd az Urbanistát a Facebookon!