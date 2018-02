Újpest mostanság feltűnően gyakran kerül be bontásokról szóló hírekbe, pedig a kerületre általában a példás értékőrzés jellemző (az 1920-as években például egy várostörténeti könyv megírására egyedülálló módon "monográfia-alapot" szervezett a képviselőtestület, vagyis közel száz éves hagyomány a múlt értékeinek számontartása).

Szóval tavaly év közben a Brunovszky vendéglő állítólagos felújítása miatt visszabontott tetőzete volt hír (ami a botrány kirobbanása óta lényegében változatlan állapotban áll), majd az Újpesti Uszoda gyönyörű pusztulása, most pedig az Erzsébet utca sarkán, az Árpád út 93. számú ház (illetve két, egymás melletti, de összetartozó épület) eltüntetéséről kell beszámolnunk. Ez volt az Arsenal pékség, ami 1928 óta - ha igaz - mindig is pékség volt, 90. szülinapjára kapta ajándékba a bontást. Az épület egyébként is üde színfoltja volt az Árpád útnak, mert egy, a homlokzatot teljes egészében lefedő falfestmény díszítette, melyen a pék éppen egy kenyeret rak lapátján a kemencébe. No, ennek vége, társasház lesz a helyén.



Íme, így nézett ki 1928-ban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-képarchívumában egy ismeretlen eredetű képeslapon, mint Hajnal-sütöde:

Fotó: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-képarchívum Az Árpád út 93. 1928-ban

Aztán 1961-ben, mint a Sütőipari Vállalat szaküzlete a Fővárosi Tanács VB Városrendezési és Építészeti Osztályának a Fortepenba átmentett képén (kösz a Budapest Főváros Levéltárának, hogy közreadta őket):

Aztán a Budapestet végigfényképező, csak "harmadik" nicknéven ismert fotós képe feltehetően valamikor 2008 után. A fotó a megszűnt Panoramion volt eredetileg, aztán most a mapio.netre került.

Fotó: harmadik / Mapio.net Az Árpád út 93. egy 2008 utáni felvételen



És végül a közeli napokban készült fényképen már csak a telek látható, illetve a felépítendő társasház hirdetése.





A bontásról, illetve a pékség bezárásáról igen sok érv és ellenérv elhangzott pro és kontra, kis keresgéléssel egész érvcunamit talál az ember a helyi sajtóban. Ebbe nem is szeretnénk belefolyni, egyszerűen csak az épületet, a 90 éves sarki pékség funkció megszűnését sajnáljuk.

