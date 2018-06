Egy csomó csilivil dologgal megtűzdelve nyitották meg a budapesti Városháza parkot a nyári szezonra (vagyis a Károly körút Deák téri templom mögötti részét, szemben a Madách térrel). A sajtófotók alapján elég pengén néz ki, nagyjából olyan, mint egy fesztiválhelyszín színpadok és belépő nélkül, vagy egy trendi kiülős hely, ahol nincs kötelező fogyasztás. Van viszont ingyenes telefontöltési lehetőség, meg egy csomó sporteszköz (teqball és pingpong-asztal, streetworkout-pálya, sakktáblák), pálmafák és ücsörgőhelyek.

Szeretem az ilyesmiket, tisztára mintha a bécsi MuseumsQuartier egy továbblazított változata lenne. A jópofaság elsősorban a Hello Wood csapatának köszönhető, akik megtervezték és felépítették az egészet.

Ilyen pop up park már tavaly is volt, ahhoz képest most még több árnyék és még több ülőhely van. A "különlegessége a parknak egy magyar startup, a Platio által fejlesztett speciális járható napelem". Amikor ezt olvastam a sajtóközleményben, azt hittem valamit elírtak, de nem. A járható napelem lényege, hogy burkolatként funkcionál: amikor nem árnyékolja a sok járókelő, akkor energiát termel, amivel meg a mobilunkat tölthetjük. Csodás!

Az egész tényleg tök jó, bár az ember szíve azért kicsit belefacsarodik, hogy mindez pusztán ízelítő. Mint amikor a gyerekek nem mehetnek be az IKEA-ba, csak a bejáratig jutnak, mert ott bedugják őket egy labdamedencébe játszani. Szóval klassz, tényleg, őszintén tetszik, de basszus, mikor nyitják meg már végre a kerítés mögötti placcot, ahol a jelenlegi játszótérnél jóval nagyobb felületet egy rakás kocsi parkolónak használ a város közepén (ahogy az a fenti videó borítóképén is látszik).

Pedig milyen frankó lenne ott hesszelni, az lenne az igazi MuseumsQuartier-érzés a városháza épületei között. Na majd talán legközelebb. Addig is örüljünk annak, ami van, hajrá pop up park! (Ja és ha streetworkout-pályát keresel, de messze a Városháza park, akkoritt találsz egy csomót a térképünkön.)

