Gyalogolni csak a szegények, a turisták és a hobbigyaloglók szoktak. A szegényeknek és a külföldieknek semmi keresnivalójuk a Belvárosban, a hobbigyaloglók meg biztos örülnek, ha még többet gyalogolhatnak. Talán ez lehetett annak a prezentációnak az összefoglalója, amit levetítettek a döntéshozóknak, mielőtt kijelölték a József nádor téri építkezés miatt lezárt járda kerülőútvonalát.

Sárgával a lezárt járda, pirossal a kijelölt terelőút

Számtalanszor leírtam már, hogy miközben London legfelkapottabb negyedeiben is kínosan ügyelnek arra, hogy minden építkezésnél szabadon maradjon a járda, addig nálunk egészen magasról tesznek erre. De hogy ilyen durván semmibe vegyék, hogy erre emberek élnek, jönnek-mennek, arra még nem nagyon láttam példát.

Az új Városháza park felől igyekeztem a Széchenyi térre, a József Attila utca árkádjai alatt, amikor hirtelen véget ért a járda. Naivan azt gondoltam, hogy majd kisétálok az úttestre elüttetni magam, ahogy a Budafoki úton kénytelenek az arra járók. Itt azonban ezt nem lehet megtenni, le van zárva az az irány. Muszáj megkerülni a teret. Sőt, ha egy kis vargabetű után elérsz a tér átellenes sarkára, akkor szembesülsz azzal, hogy nem jöhetsz vissza a túloldalon, hanem a következő háztömböt is meg kell kerülnöd. 50 méter helyett nagyjából 550-et kell megtenni.

"Az egészben az a legdurvább, hogy ki sincs táblázva" - gondoltam, de tévedtem. Ki van, de úgy, hogy simán eljöttem mellette. És nem csak én. Az árkádok végén mindig állt egy-két dühös magyar, aki nem tudta, hogy visszaforduljon-e vagy kerüljön, meg egy-két teljesen fogalmatlan külföldi, aki azt se tudta hol van. Ez van ugyanis kirakva egy saroknyival korábban:

Ha rápillant az ember, nem jön rá, hogy itt útlezárásról van szó, vagy hogy ez egyáltalán a gyalogosoknak szól. Baromi nagy betűkkel kellene harsognia a tetején, hogy

emberek ne menjetek erre, mert építkezünk, nektek, csupa szeretetből.

De nem.

Sőt. Még csak nem is szerepel rajta az a szó, hogy útlezárás. Vagy terelés. Vagy járda. Vagy gyalogos. Vagy, hogy a leopárd harap. Se magyarul, se angolul. Az egyetlen fontos információ, hogy "The shops are open"

Merthogy kinn van az összes elérhető bolt neve és pontos helye. Az a gyanúm, hogy nem mertek egy normális útfelbontós/ne menjen erre táblát kirakni, hátha elriasztják a vevőket. Bár a táblán szereplő információk alapján simán elhinném, hogy direkt a kedvükért terelik őket arra.

Mondjuk nem tudom, ki az, aki dühében vesz egy Herendi-étkészletet, de nem vagyok marketinges.

Amúgy a másik irányból még bájosabb. Ezt csak a munkások, vagy a dugóban álló autósok tudják elolvasni, mert az építési területre tették ki, a megszüntetett zebra mellé, hogy biztos, ami biztos összezavarják vele az autóvezetőket is:

Na de, hogy ne csak fikázzak, lássuk, hogy is kellett volna. A BKK fénykorában az volt a jó, hogy minden közlekedési ágát egy cég kezelt, egységes kommunikációval. Nagyon valószínű, hogy nem ennyire felháborítóan terelték volna el a gyalogosforgalmat, de ha már muszáj egy ilyen vérlázító lépést kommunikálni, akkor azt megfelelő helyen, figyelemfelhívóan jelezték volna, felmutatva a lehetséges alternatívákat.

Egy ilyen fontos csomópont lezárását a közeli megállókban lehet jelezni, de a legjobb lenne persze, ha éppúgy kimenne róla adat az útvonaltervező appoknak, meg (az amúgy remek) bkkinfo.hu-ra, ahogy az útfelbontásokról, vagy a buszterelésekről. Londonban például a TFL (a helyi BKK) önálló közlekedési ágként kezeli a gyaloglást , ahogy mondjuk a metrót, a buszt vagy a bérbringákat. Természetes, hogy integrálják az egységes közlekedési kommunikációba is.

Na igen, ott ugye építkezésekkor nem zárják le a járdákat.

