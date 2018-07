A Fortepan már májusban előrukkolt első telefonos alkalmazásával, a ForteGO-val, de az akkor még eléggé kezdetleges fázisban volt. Csak iOS-re jelent meg, és csupán a Budapest100-ban résztvevő terekről tartalmazott néhány képet. Tamási Miklós, a fortepan alapítója és vezetője meg is mutatta, mit tud az app, de abban maradtunk, hogy a bemutatással megvárjuk az androidos változatot is. Most ennek is eljött az ideje, ráadásul a hétvégén nem csak egy bővített ForteGO jött ki, de megjelent egy új alkalmazásuk is sima Fortepan néven. Lássuk, mit tudnak.

ForteGO

A ForteGO lényegében egy játék: az utcákat járva meg kell keresnünk, honnan készültek a Fortepanon található, XX. századi felvételek és aztán újralőhetjük őket. Az app segít beazonosítani a pontos helyet, aztán egymás mellé rakja a két fényképet, és láthatjuk, hogy egyrészt mennyit változott a város, másrészt menyire sikerült pont ugyanazt a beállítást megtalálnunk.

A ForteGO adatbázisának felépítése elég macerás, a fejlesztés közben kiderült, hogy a pontos helyszín meghatározását nem lehet megúszni StreetView-val, mindegyiket a helyszínen kellett kibogarászni. Tekintve, hogy már több mint százezer kép van feltöltve, és a munka nagy részét önkéntesek végzik, azért ez elég nagy feladatot jelent.

A mintegy harmincezer budapesti fotóból mindössze 250-et sikerült feldolgozni a bemutatóra, azokon a tereken, amelyek részt vettek a Budapest100 kezdeményezésben. Most hétvégén viszont nem csak az történt, hogy kijött végre Androidra az app, hanem bővült az adatbázis is.

Közel 2000 fényképet dolgoztak fel a történelmi Várnegyedben. Azért választották ezt a helyszínt, mert egyrészt egy viszonylag jól behatárolható térről van szó, és igen változatos a képanyag is. Ráadásul sok ott a turista.

Merthogy a ForteGO-ban elég nagy lehetőség van turisztikailag, amit nem csak Budapest, egy fővárosi kerület vagy egy vidéki város aknázhatna ki. Egy ilyen alkalmazás simán működhetne bárhol a világon, mondjuk Madrid történelmi képeivel, de egy kistelepülés helytörténeti gyűjteményét is izgalmasabban lehetne bemutatni vele, mint a tájházban kiakasztott fotókkal.

Szóval a lehetőségek adottak, addig is élvezzük, ami van!

A ForteGo-t innen lehet letölteni Androidra, innen meg iOS-re.

Fortepan app

A másik a Fortepan app igazi hiánypótló, tulajdonképpen ez az, amit már elég régóta vártunk. Pontosan azt tudja, amit egy képadatbázis telefonos alkalmazásától vár az ember. Böngészhetjük vele az összes Fortepan-fotót, gyorsabb, letisztultabb és sokkal szebb környezetben, mint asztali gépen.

El tudnék benne képzelni egy térképes nézetet is helyazonosítással, de hát ilyesmi az eredetiben sincs - fent ismertetett okok miatt. Azért bízom benne, hogy ebben előbb utóbb lesz. Addig is, ez is hatalmas ajándék nekünk, a régi képek, a városok és a Fortepan rajongóinak.

A Fortepant innen lehet letölteni Androidra, innen meg iOS-re.

Érdekel a régi Budapest? Kövesd az Urbanistát Facebookon, Twitteren, vagy újabban akár Instagramon is.