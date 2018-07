Gyönyörű pop-up könyv a budapesti fürdőkről

Imádtam az olyan mesekönyveket gyerekkoromban, amiket ha kinyitott az ember, akkor egyes elemei maguktól kihajtódtak és hirtelen térbelivé vált minden. Még jobb volt persze, amikor lehetett benne mozgatni vagy húzogatni is dolgokat, na de ne legyünk telhetetlenek. Nem emlékszem már, mi volt a neve ezeknek (ha valaki igen, ossza meg velem), de mostanában pop-up könyveknek hívjuk őket. Nem is olyan rég emlegette a műfajt Varga Viola, hogy egyszer nagyon szeretne majd egy ilyet a Barangoló-sorozatában.

Nos ha nem is ebben a sorozatban, de szerencsére építészeti témában született most egy hasonló alkotás, úgyhogy be is tudom mutatni a blogon. Bihari Julianna a diplomamunkájában a legkarakteresebb budapesti fürdőkből tervezett egy meseszép könyvet. Nem az egész épületet mutatja meg sehol, még csak nem is azonosak az ábrázolási módok. Mindegyiknél azt a megoldást választotta, amelyik a legjellegzetesebb.

A Széchenyi Fürdőnél szinte teljes hosszában látjuk azt, amit a medence felé mutat a ház, míg a Gellértnél épp csak néhány oszlopnyi távolságot. Van, ahol csak félig nyitva mutatja meg a könyv, milyen is a fürdő (mint egy előugrós képeslapnál), van ahol teljesen szét kell tárni az oldalpárokat. Abban azonban azonosak, hogy mindenhol a jellegzetes medence köré szerveződik az alkotás.

8 Galéria: Pop-up könyv a budapesti fürdőkről Fotó: Bihari Julianna / Behance

Akár csak a néhány napja bemutatott Belvárosi növényhatározó esetében, azért még inkább tervről van szó, de persze boldog lennék, ha megvalósulna az elképzelés. Elég remek budapesti szuvenír lenne.

Ja és tényleg: mindegyik itt bemutatott fürdőt felismeritek? (Oké, némelyik fotón azért olvasható, melyikről van szó.)

Érdekel az építészet? Kövesd az Urbanistát Facebookon, Twitteren, vagy újabban akár Instagramon is.