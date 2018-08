9

Smiló László, konstruktőr, belsőépítész, érdeklődésének középpontjában, a mérnöki csomóponti szerkezetek állnak illetve az ilyen csomópontokból létrehozható geometria testek, dómok, épületek. Korábban a Néprajzi Múzeum műanyag kiállításán volt kiállítva gumiabroncs játékszerkezete, a 2017-es Budapesti Designhét kiállításán jelent meg üvegszál vesszőkből készített foteljével, majd 2018-ban a TrashArt fesztiválon mutathatta be először olajoshordókból készített csomóponti szerkezetét.



Az olajkorszak egyértelmű szimbóluma az olajoshordó. Az olajkorszak pedig egyértelműen a környezetszennyezés, a biodiverzitás csökkenésének és így vizeink szennyezésének is a szimbóluma. A Olajshordó Geometria lényege, hogy az olajkorszak építőkövét a hordót tegye az alapvető geometriai, sejtszerű, a természet tökéletességére utaló formák újrahasznosított építőkévé, hogy így átlényegülve haszonsuljon újra ez az egyébként negatív képzetekkel társított tárgy. Az eszmeileg és valóságukban is értéktelen hordók az egyetemes eszt Galéria: Duna Hack (Fotó: Smiló László / Duna-Hack)