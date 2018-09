A Nordic Light irodaházról bővebben is szó esett már az Urbanistán, amikor a három ütemből még csak kettő volt kész teljesen. Ahogy akkor írtam, a főhomlokzatával "nem különösebben emelkedik ki a Váci úti házak sorából" a Paulinyi Gergely és Reith András tervezte épület, "belül viszont annál több eredeti részlettel büszkélkedhet", és egy csomó nagyvonalú megoldással. Szellemes a térkihasználása, a közös tetőkertje, a belső udvara.

És már akkor is szóba került, hogy "az irodaház már most is teljes, egész, működik, de a komlexum akkor lesz tökéletes egység, ha elkészül a harmadik ütem. Ez a környék kisvárosibb beépítéséhez igazodva otthonosabb, emberléptékűbb és szerintem szellemesebb is lesz, mint Vácira néző rész – külön nevet is kap: Nordic Light Trio."

Mindezt a tervezőiroda, a Lab5 honlapján található koncepciótervek alapján írtam (ott egy csomó látványtervet és más részletet is találtok az elképzelésről). Most megjöttek a végleges látványtervek egy sajtóközleménnyel és kiderült, hogy mire 2020 második negyedévében megnyílik, egészen máshogy fog kinézni. De ez tulajdonképpen nem baj. Sőt.

A korábban bemutatott tervekhez képest jóval konvencionálisabb lesz a ház, ugyanakkor nagyobb hasznos alapterületű is (14 ezer bérelhető négyzetméterrel). Az oszlopos árkád a földszinti részen üvegfallal kerül "házon belülre", eltűnnek a játékosan gyűrt felületek, kap viszont egy hajóorr szerű csücsköt a sarkon.

Hogy baj-e ez? Dehogy. Az oszlopos nyílt árkád bármennyire is jól néz ki, nem igazán felel meg a XXI. századi nagyvárosi építészet igényeinek, mint azt már többször is leírtam. A bővítés formája kifejezetten tetszik: letisztult lett, a két sarokcsücsök a harmadik és negyedik emeleten pedig épp annyi játékosságot visz az épületbe, amennyi kell. Különösen klassz bennük, hogy a két szinten nem egy tengelyre esik a kinyúló rész.

Ez a kiszögellés amúgy abban is segít, hogy elrejtse a hátrébb húzott legfelső szinteket, és még jobban illeszkedjen az épület a környék kisvárosias beépítéséhez. Na jó, már amennyire a földszintes szomszéd ház esetében ez lehetséges. A harmadik ütem homlokzata tehát nem akar konkurálni az első kettőével (bár ez komoly kihívás, tekintve hogy azok nem túl karakteresek), mégis egyedi, formás, felismerhető.

A korábbi dicsért átjáró is megmarad, a kellemes belső kert pedig 2400 négyzetméteresre bővül. (Ezen a szakaszon ráadásul a Visegrádi utcának sincs már meg az a felosztása, amit pár sarokkal odébb megbontott a Promenade Garden.) Szóval tetszik, én megvalósuló tervre szavazok. És ti? Szerintetek melyik volt a jobb elképzelés?

