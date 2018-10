Ma este kezdődik a Design Hét, irgalmatlanul sok programmal (több mint 150-nel). Vadonatúj, hipnotikus hátterű honlapjukon már van egy okos kereső is, ha valaki valamit konkrétan keres. Persze a magam részéről megmaradok az áttekintésnél: az ilyen fesztekben azt szeretem, hogy nem akkor megyek oda, ha kifejezetten keresek egy produkciót, hanem mert fel akarok fedezni valamit. Az Urbanista-olvasókat alighanem a dizájn számos formája érdekli (ahogy engem is), de ide most csak kifejezetten a blog témájába vágó eseményeket válogattam be.

Fotó: Design Hét Aleksandra Jankowska alkotása Design Hét keretében látható a Urbánus prototípusok - lengyel köztéralakító projektek kiállításon

Na meg persze mellécsaptam pár olyat is, ami sajtóközleményben, vagy a Facebookon esett be teljesen más szervezésben. Mint amilyenek a Café Budapest rendezvényei, amelyek bár teljesen más területen mozognak, mégis van metszetük az Urbanistával. Szóval jó mókát!

Ja tényleg, azt érti valaki, hogy a Design Hét az miért 15 napig tart?

10.04. csütörtök

Kiállítás a Csepel Művekről, Kortárs Építészeti Központ, 19:00. A KÉK kétéves kutatását összegző kiállítás bemutatja a terület helyzetét, az itt dolgozók és vállalkozók világát és a továbblépés legfontosabb kérdéseit. Itt a Facebook-esemény hozzá.

Konferencia a Bauhausról, Belvárosi Színház, 18:00. A csütörtök este ugyan még csak a Design Hét vigíliája, de ez a program már oda tartozik. Azt írják, hogy a "Budapest Standard debütáló konferenciáján, a Bauhaus ma is megkerülhetetlen és élénken élő hagyományát mutatja be kortárs designerek sikeres példáin keresztül." A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Facebook-esemény itt.

Fotó: Design Hét Zuzanna Czerczak alkotása Design Hét keretében látható a Urbánus prototípusok - lengyel köztéralakító projektek kiállításon

10.05. péntek

Szüret a Svábhegyen. Jókai-kert, 14:00. Egy szüreti mulatság látszólag nem kapcsolódik a várostörténethez. Itt azonban szőlő már rég nem terem, a szervező viszont a Budapest Folyóirat, Laborfalvi Róza szerepében pedig Saly Noémi tűnik fel! Szóval klassz múltidézés lesz. Facebook-esemény .

Jókai-kert, 14:00. Egy szüreti mulatság látszólag nem kapcsolódik a várostörténethez. Itt azonban szőlő már rég nem terem, a szervező viszont a Budapest Folyóirat, Laborfalvi Róza szerepében pedig Saly Noémi tűnik fel! Szóval klassz múltidézés lesz. Facebook-esemény 100 szóban Budapest: kiállításmegnyitó és díjátadás . FSZEK Központi Könyvtár, 16:00. Ennyi szóból kellett Budapestről írni, és ezeket most kiállítják. . FSZEK Központi Könyvtár, 16:00. Ennyi szóból kellett Budapestről írni, és ezeket most kiállítják. Minden más tudnivaló itt.

Masaharu Takasaki: előadás és kiállítás , FUGA, 16:00. A meghökkentő alkotásairól ismert japán építész Budapesten ad elő, aztán meg is lehet nézni, miket tervezett. , FUGA, 16:00. A meghökkentő alkotásairól ismert japán építész Budapesten ad elő, aztán meg is lehet nézni, miket tervezett. Bővebben

Budapart-helyszínbejárás , 16:00. A helyszín értelemszerűen a Bővebben. , 16:00. A helyszín értelemszerűen a Budapart , előre kell regisztrálni

Urbánus prototípusok - lengyel köztéralakító projektek. Platán Galéria, 18:00. Válogatás a legérdekesebb, kisméretű köztéri designprojektekből, kortárs lengyel alkotóktól. A kiállításhoz helyspecifikus mikroinstalláció is készül: Paweł Grobelny, a Ráth György villa kertjébe tervezett alkotása a kiállításhoz kapcsolódóan, de önállóan is látogatható. Részletek itt.

10.06. szombat

Brunch Finta Sándorral és Schrancz Mihállyal a Budapartról , Öbölház, 11:00. A volt főépítész és a fejlesztési igazgató beszélget. Bővebben.

, Öbölház, 11:00. A volt főépítész és a fejlesztési igazgató beszélget. Bővebben. Sikátorok túra Sopronban, Fő tér 1. épület mögött - Romkert, 15:00. A túrákat Tárkányi Sándor építész vezeti, olyan sikátorokba is bejutva, amelyekbe máskor nem lehet. Részletek.

10.07. vasárnap

Sopron modern építészete - segway túra. Fő tér 1. épület mögött - Romkert, 15:00. Sopron modern városi építészeti alkotásait nézhetjük meg Taschner Tamás kalauzolásában. Részletek .

10.08. hétfő

Viaplant pop-up store . Hegedűs Gyula utca 15. (10.8. és 18-19.). Az Urbanistán is bemutatott különleges burkolóanyaggal találkozhatnak az érdeklődők. Bővebben.

. Hegedűs Gyula utca 15. (10.8. és 18-19.). Az Urbanistán is bemutatott különleges burkolóanyaggal találkozhatnak az érdeklődők. Bővebben. Kiállítás a MOME Építészeti Intézetének rajzi anyagából. FUGA, 19:00. Aszongya: "A rajzok a tértani tanulmányoktól, az első vázlat-vízióktól, a helyszín-rajzokon és az élményt rögzítő útirajzokon keresztül a tervek reprezentatív bemutatásáig a rajzi megismerés széles skáláját képviselik." Facebook-esemény.

FUGA, 19:00. Aszongya: "A rajzok a tértani tanulmányoktól, az első vázlat-vízióktól, a helyszín-rajzokon és az élményt rögzítő útirajzokon keresztül a tervek reprezentatív bemutatásáig a rajzi megismerés széles skáláját képviselik." Facebook-esemény. Kozma-konferencia, (10.08-09.) Műcsarnok, 9:30. A Kozma-emlékévhez, és az blogon is bemutatott kiállításhoz kapcsolódva rendeznek kétnapos konferenciát. A témák egy része szorosan, másik fel csak lazán kapcsolódik az építész életművéhez, de elég érdekes lesz az egész. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Facebook.

10.09. kedd

Modern lépcső műemléki környezetben. Bárkert bisztró, 18 óra. Földes László, Karácsony Tamás, Sugár Péter, Szabó Levente és Varga Piroska beszélget a témáról. Itt bírálják el a lépcsőpályázatra beérkezett pályaműveket is. Bővebben.

Fotó: 3h A MOME látványterve is látható lesz a 3h kiállításán a FUGA-ban

10.10. szerda

Szakrális design – kiállítás/előadás/beszélgetés , MOME, 16:00. Többek közt arról a klassz pannonhalmi erdei kápolnáról is szó esik majd a beszélgetésen, amelyről hamarosan bővebben is olvashattok majd az Urbanistán. Addig is itt vannak a részletek.

, MOME, 16:00. Többek közt arról a klassz pannonhalmi erdei kápolnáról is szó esik majd a beszélgetésen, amelyről hamarosan bővebben is olvashattok majd az Urbanistán. Addig is itt vannak a részletek. 3h_3ház kiállítás. FUGA, 18:00. A kiállítás apropóját az adja, hogy az idén 24 éve alapított 3h iroda 12 évet Győrben, majd 12 éve Budapesten működik. A kiállításon a MOME Campus, Szegedi Dóm, fertődi Esterházy-kastély részletesebb bemutatásával engednek bepillantást az építésziroda világába és munkamódszerébe. Facebook-esemény.

10.11. csütörtök