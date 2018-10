Most leginkább bulikat ajánlok

Még tart a Design Hét, amelyről már az előző programajánlóban is sok szó esett, de azt hiszem a hét nyertese a Hello Wood, amelyik három különböző eseménnyel is jelentkezik: könyvbemutatóval, eredményhirdetéssel és a műhelybemutatóval. Ja és a bulik! Na igen, valahogy úgy tűnik, hogy a témához képest elég sok esemény alakul át partivá a végén, na de ez legyen a legnagyobb baj. Jó szórakozást!

10.11. csütörtök

10.12. péntek

KÖZÖS MODERN? Győr, Apátúr-ház, 17:30. Győr-Moson-Sopron Megye 1920 és 1990 között épült középületeiről nyílik kiállítás. Kurátor Hartmann Gergely építész lesz, aki a remek Modern Győr szerkesztője. Bővebben.

Győr, Apátúr-ház, 17:30. Győr-Moson-Sopron Megye 1920 és 1990 között épült középületeiről nyílik kiállítás. Kurátor Hartmann Gergely építész lesz, aki a remek Modern Győr szerkesztője. Bővebben. Otthonteremtési kiállítás , Hungexpo (10.12-14.) Fókuszban a lakásbelső és a dizájn. Bővebben.

, Hungexpo (10.12-14.) Fókuszban a lakásbelső és a dizájn. Bővebben. Hello Wood ÉPítész Mustra Finálé. Hello Wood, 19:00. Kiváncsi vagy, hogy melyik csapat installációja lett a legjobb idén nyáron a tokaji borvidéken? Akkor ezen az estén ballagj le az óbudai Fő térre. Bővebben.

10.13. szombat

CityScope - Csepel workshop . KÉK, 10:00. A városszimulációs program a múlt héten beharangozott és még most is tartó Csepel kiállításhoz kapcsolódik. Bővebben.

. KÉK, 10:00. A városszimulációs program a múlt héten beharangozott és még most is tartó Csepel kiállításhoz kapcsolódik. Bővebben. Szabadtéri kiállítás az Üllői útról. Pestszentlőrinc, Kossuth tér (10.13-14.) Az Üllői út történetét bemutató, három kerület összefogásával készült kiállításrólírtam már az Urbanistán. A hétvégén kivételesen szabadtéren lehet megtekinteni (éjjel csak lámpával, de kinn lesz akkor is), a lőrinci Kossuth téren, amelyről már szintén esett szó. Utána az Üllői út 400. alatti városházán állítják ki év végéig. Bővebben.

Pestszentlőrinc, Kossuth tér (10.13-14.) Az Üllői út történetét bemutató, három kerület összefogásával készült kiállításrólírtam már az Urbanistán. A hétvégén kivételesen szabadtéren lehet megtekinteni (éjjel csak lámpával, de kinn lesz akkor is), a lőrinci Kossuth téren, amelyről már szintén esett szó. Utána az Üllői út 400. alatti városházán állítják ki év végéig. Bővebben. Technika #1 műhelylátogatás. Zichy-kastély, 14:00. A hiper-szuper Technikáról én is írtam a megnyitásakor. Szeptemberben átköltöztek a Zichy-kastélyban, ahol most a Design Hét keretében várják a kíváncsiskodókat és a barkácsolni vágyókat. Bővebben.

10.16. kedd

Kerekasztal-beszélgetés a jövő irodáiról, KREA Iskola, 17:00. A Design Hét eseménye ez is, Bihary Sarolta és Demeter Nóra építészek, Oláh Nikolett belsőépítész, Dúll Andrea környezetpszichológus és Paukovics Gábor a Kinnarpstól beszélgetnek. Martinkó József fog moderálni, szóval biztos izgalmas lesz. Bővebben.

KREA Iskola, 17:00. A Design Hét eseménye ez is, Bihary Sarolta és Demeter Nóra építészek, Oláh Nikolett belsőépítész, Dúll Andrea környezetpszichológus és Paukovics Gábor a Kinnarpstól beszélgetnek. Martinkó József fog moderálni, szóval biztos izgalmas lesz. Bővebben. A házak nem hazudnak - Kerényi József életmű-kiállítás, Lechner Tudásközpont, 18:00. Az építész hagyatékából származó tervek és fotók lesznek láthatók. Bővebben.



10.17. szerda

12 fal - Építészet és kortárs ornamentika, Veszprém Óvári Ferenc út 1. 18:00. A volt Iparostanoda 12 falát díszítette ki 12 fiatal építészcsoport tervei alapján a Neopaint. Én is odanézek, szóval majd elolvashatjátok az Urbanistán, milyen lett a kiállítás. Bővebben.

Veszprém Óvári Ferenc út 1. 18:00. A volt Iparostanoda 12 falát díszítette ki 12 fiatal építészcsoport tervei alapján a Neopaint. Én is odanézek, szóval majd elolvashatjátok az Urbanistán, milyen lett a kiállítás. Bővebben. Szakmai fórum a kültéri sportparkokról, Bálna, 15:00. A hazai tornaparkhelyzetről és lehetőségekről beszélget egy csomó érintett a Design Hét keretében. Itt lehet rá regisztrálni.

10.18. csütörtök

Children of the Wood könyvbemutató party, Hello Wood, 18:30. A korábbi szülinapos könyvük is nagyon szép volt, de a mostani kivételesen formabontó lesz. Még csak átpörgetni volt szerencsém, de most alaposabban is megnézem majd. Bővebben.