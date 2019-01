Drága Olvasók, sőt, drága Hallgatók! Ez itt az Urbanista-podcast első, vagyis inkább nulladik adása. A hosszú távú terv az, hogy mivel egy csomó olyan téma van, amire nem jut idő a blogon, de elég fontosak, időről időre egy podcastben foglalnánk össze őket. Az első adás témája a miniszterelnöki iroda volt a Várban, amelyről Zsuppán Andrással, a kultrovat vezetőjével beszélgettem.

Mivel két cikkben nagyjából minden fontos dolgot leírtunk, most inkább a környezetre, az egész Vár fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. Elég sok mindenben különbözött a véleményünk, de talán ezért is lett érdekes az egész. Itt az adás, a hajtás alatt pedig kapcsolódó cikkeket találtok mindarról, amiről szót ejtünk.

A miniszterelnök irodája a Várban - Urbanista Letöltés - 30 MB

Az átépített karmelita kolostorról itt olvashattok bővebben, az abban eltüntetett barokk freskóról pedig itt.

A Várkert Bazár átadásákor külön mutattuk be az építészeti és a kertészeti koncepciót, az emlegetett kivitilezesé hibákról pedig szinte havonta jelent meg valami.

A legutóbb itt volt egy rövid összefoglaló a szétesésről.

Érintettük a beszélgetésben a volt budai városházát, amelyikről bár kevés szó esett, mindkettőnk szerint jól sikerült felújítás.

A főőrségi épületről és a lovardáról sokat mesélt András, róluk van szó.

A Vár kiemeríthetetlen téma, a polgárvárosi oldalt most alig érintettük, de mindenképpen sokat fogunk még vele foglalkozni.

Kérlek benneteket, a kommentekben most ne csak a témáról írjatok, hanem arról is, hogy mit szóltok a podcasthoz. Csináljunk még hasonlót? Ha igen, akkor lehet-e a hosszabb? Most eléggé végigfutottuk csak a témát, de igyekeztünk tartani egy félórás keretet.