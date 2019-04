Egy szovjet tiszt mentette meg a Festeticsek páratlan könyvtárát

Ha azt mondom Festetics, akkor alighanem mindenkinek a Festetics-kastély ugrik be elsőre. Pedig az ország egyik leggazdagabb családja nem csupán egy gyönyörű épülettel gazdagította Keszthely városát és a környéket. Számtalan emléket találni – kilátótól a vadászkastélyon keresztül a fürdőig, sőt még egy mini állatkertet is –, amelyek az ország egyik leggazdagabb családjának emlékét őrzik. Az egészből egy tök jó kerékpáros túraútvonalat raktak össze, vagyis hármat: egy családi (16 km), egy közepes (36 km) és egy egész komoly (59 km) méretűt. Az egész komolyat persze nem sportteljesítményre értem, de ha az ember nemcsak tekerni, hanem nézelődni is akar, akkor elég sok a tíz helyszín, bár lehet válogatni. A legnagyobb körútban amúgy egy hajózás így benne van biciklistül, így nem kell ugyanarra visszatekerni, mint amerre mentünk.

Tavaly kerekeztük végig a nevezetes helyeket, de nemcsak a Mi Vidékünk zalai túrája miatt vettem elő most a témát (főleg, hogy egy picit Somogyba is átrándultunk), hanem egy fontos évforduló miatt is. Éppen kétszáz éve, vagyis 1819. április 2-án halt meg Festetics György gróf, a család talán legfontosabb és legizgalmasabb képviselője.

Vegyük hát sorra a túra állomásait. (Melyekhez amúgy egy Festetics-kártyát is ígérnek jó ideje, amolyan közös belépőként, de valahogy csak nem akar elkészülni, pedig igény lenne rá).

1. Festetics-kastély

Az ország egyik legismertebb, legszebb és legnagyobb kastélya. Az 1700-as évek közepén vásárolták meg a Festeticsek, aztán majdnem 150 éven keresztül alakítgatták. A legnagyobb változás az 1800-as évek végén történt, amikor Mary Victoria Hamilton elvált a monacói hercegtől, és hozzáment Festetics Tasziló grófhoz. Ekkor indultak meg leginkább a látványos fejlesztések, hogy szegény exhercegnének ne hiányozzék a pompa.

A kastély előtt például egészen addig a Szent Márton templom tornya és egy út volt, ám a grófné kedvéért a tornyot lebontották (a helyén szökőkút van), az utat pedig elterelték. Mit ne mondjak, nem igazán lopta be magát a keszthelyiek szívébe. Viszont az ő kedvéért kapta meg ma is látható pompás külsejét a kastély, ekkor épült a tornya is. Na meg ekkor alakították ki azt a gyönyörű parkot is, aminek első ütemét a közelmúltban állították helyre (többek közt ezzel nyerte el Szabó Gábor az év tájépítésze díjat, aki Alföldy Gáborral együtt dolgozott a rekonstrukción).

Ha minden igaz, jövőre folytatódik a helyreállítás azon a területen, amit évtizedeken keresztül a honvédség használt. Maradjunk abban, nincs a legjobb állapotban.

A kastélyhoz több kiállítás is tartozik a szomszédos épületekben, így például a remek Hintómúzeum, egy 500 négyzetméteres terepasztal vagy a kissé bizarr, kitömött állatok csarnoka. A legértékesebb azonban a kastély könyvtára, mely nemcsak gyönyörű, de páratlan gyűjtemény is, még a család legnagyobbja, Festetics György alapította. Ez az egyetlen főúri könyvtár Magyarországon, amely épen fennmaradt a mai napig. A legenda szerint a kastélyban elszállásolt szovjet csapatok parancsnoka egy ukrán történész volt, aki felismerte, micsoda kincsről van szó, így az megmenekült:

Elfalaztatta a könyvtárat, és a hozzávezető ajtóra is kiíratta, hogy „fertőzőosztály”.

Az a szomorú, hogy ebben a kastélyban a legnagyobb pusztítást nem a megszállók, hanem a helyi lakosok végezték, akik kirabolták az államosítás előtt pár héttel. Állítólag ma is vannak a házaknál szobaméretűre vágott darabok a Festeticsek hatalmas szőnyegeiből. Így álltak bosszút a polgárok a várost lenéző grófi páron. Pedig akkor már rég nem Tasziló és Lady Hamilton voltak Keszthely urai.

2. Keszthely, Festetics Imre Állatpark

Festetics Imre nevét kevesen ismerik, pedig György öccse komoly genetikus volt. A családi birtokon magas színvonalú állattenyésztés folyt, elsősorban juhoké, amiből a gróf számos következtetést levont. 1819-ben Brünnben publikálta téziseit a természet genetikai törvényszerűségeiről, amivel jóval megelőzte Mendelt, aki akkor még meg sem született. Könnyen lehet, hogy a „genetika atyjaként” ismert botanikus olvasta Festetics írásait, hiszen évekkel később épp ebben a városban élt. Törvényei között állítólag van olyan, amelyik felbukkant már a magyar grófnál is.

Az állatpark elsősorban őshonos magyar fajták, kisebb részben hazánkban vadon élő állatok bemutatásával állít emléket Festetics Imrének. Tökéletes pár órás program gyerekekkel.

3. Nagymező, Festetics-kilátó

A Gyenesdiás felett elterülő Nagymező ideális piknikezőhely focipályával, menedékházzal, folyóvízzel, rendes vécékkel. A kilátónak ugyan semmi köze a Festeticsekhez, pusztán csak róluk van elnevezve, viszont csodálatos panoráma tárul a szemünk elé a tetejéről a Keszthelyi-öbölre és a Keszthelyi-hegységre. Meg mégiscsak egy jó célpont felmenni hozzá, ráadásul elég jól is néz ki.

4. Vonyarcvashegy, Festetics Helikon Taverna

A Festeticsek egykori présháza szintén épp idén 200 éves. A klasszicista épület aljában egy mini borászati kiállítás van, fenn a Bock Bistro Balaton működik.

A étlapjukon tradicionális környékbeli ételek is vannak, de ami még érdekesebb, hogy a Festeticsek kedvenc fogásaiból is beemeltek párat a kínálatba, korszerűsítve. Legalábbis ezt állították, én pedig készséggel elhittem. A teraszáról elég klassz kilátás nyílik a Balatonra – még ha nem is olyan szép, mint a következő pontról.

5. Balatongyörök, Hamilton-emlékhely

Ennek a pontnak ugyanis az a neve, hogy Szépkilátó, és a környékbeliek szerint Európa egyik leggyönyörűbb kilátása nyílik innen. Simán elhiszem.

Aki valami magas tornyot vár, az csalódni fog. Ennek a helynek ugyanis pont az a nevezetessége, hogy már akkor is csodálatos panoráma nyílt innen, amikor még nem épültek kilátók, és nem kezdtek el fákat irtani csak azért, mert útjában álltak a tekintetünknek.

Bár Maria Hamliton nem lopta be magát a maga korában a nép szívébe, azért mi sok mindent köszönhetünk neki. A kastély jelenlegi pompája és a gyönyörű kastélykert mellett ide is ő telepített egy kis feketefenyő-ligetet, hogy kellemesebb legyen a kilátópont. (Mielőtt valakiben felsikolt az ökológus, ez csak egy kis parkocska, nem egy hegyoldalt tönkretevő betelepítés az amerikai fafajból.)

6. Balatonszentgyörgy, Csillagvár

A körút a déli, somogyi parton folytatódik. A balatonszentgyörgyi Csillagvár tényleg furcsán csillag alakú, és kifejezetten úgy néz ki, mint egy erődítmény. Pedig csak 1820-ban épült a Festeticsek vadászkastélyának. Abban az időben viszont romantikus dolog volt szép régi várakat birtokolni, úgyhogy ebben a stílusban alakították ki.

Még várárkot is ásattak, sőt sáncot is emeltettek köré, mintha valóban egy török időkből itt maradt végváracska lenne. A belső kút, a pince is mind erre utalnak, de még a benne található kiállítás is a török harcoknak állít emléket.

7. Keszthely, Fenyves-allé

Ezt a csodálatos kettős fasort is Lady Hamiltonnak és a gőgjének köszönhetjük. Állítólag azért telepítette a hat kilométeres allét, hogy ne keljen átkocsikáznia a városon, amikor fenékpusztai méneséhez hajtatott. Más városi legendák szerint a férjének, Tasziló grófnak derogált átmenni a keszthelyi főutcán, amit – ó borzalom! – Kossuth Lajosról neveztek el.

Bárhogy is történt, páratlan szépségű az allé, mely jelenleg is több mint hatszáz fából áll! A kocsikázás miatt felnyírták őket, így még inkább mediterrán hatást keltenek a feketefenyők. Sajnos mára a harmaduk hiányzik, a kiöregedett fákat pedig helyenként más fajokkal pótolták.

Tervek vannak szerencsére a megújítására és a hiányzó fák pótlására. Sőt szeretnék a fenékpusztai ménest is újraéleszteni.

8. Hévíz, Festetics Fürdőház

A Hévízi-tó csodáinak bemutatására kevés ez az egyetlen pont, mégiscsak a világ legnagyobb, fürdésre is alkalmas gyógytaváról van szó. Szóval maradjunk most csak a Festeticseknél. Itt is a család legjelentősebb tagja, I. György kezdte a fejlesztést.

Fotó: west-balaton.hu A hévízi gyógyfürdőt is Festetics György kezdte kiépíteni.

Ő volt az, aki fürdőházakat építtetett, orvosi ellátást szervezett, sőt nekifeküdt a marketingnek is: elkezdte terjeszteni a hévízi gyógyvíz hírét. Később gyakorlatilag turisztikai attrakcióvá fejlesztette a tavat: vendégházat építtetett és istállót a lovaknak, sőt lacikonyhát állíttatott a „közönséges emberek számára”. Neki köszönhetők az első cölöpökre épült fürdőépületek is – mindezt az 1700-as és az 1800-as évek fordulóján!

9. Keszthely, Georgikon Majormúzeum

A kétszáz éve elhunyt Festetics György elsősorban nem a már emlegetett páratlan könyvtárával, vagy a hévízi létesítményeivel vonult be a történelembe. Még csak nem is azzal, hogy telepítette a már emlegetett ménest Fenékre, hogy fejlesztette a balatoni hajózást, hogy iskolát alapított és megszervezte a Helikon ünnepségeket. Hanem elsősorban azzal, hogy 1797-ben megalapította a Georgikont, Európa legelső agrár-felsőoktatási intézetét (ahová amúgy én is jártam pár évet).

A kezdet persze még nem volt olyan grandiózus.

Az egyetem egy tanárral és egy diákkal indult. Az előbbi állítólag cseh, az utóbbi szerb volt, ezért franciául beszéltek.

Az iskolához természetesen tangazdaság is tartozott. A Majormúzeumban nemcsak a Georgikon, hanem a magyar mezőgazdaság történetét is megismerhetjük. A leglátványosabb eleme a működő élménygazdaság, meg persze az a gigantikus gőzeke, amely még a 19. századból maradt itt.

10. Balatoni Múzeum

Keszthely leghíresebb és Zala megye első múzeumát még 1898-ban kezdték szervezni lelkes lokálpatrióták (többek közt Lovassy Sándor, aki a gyönyörű vörös tündérrózsákat telepítette a Hévízi-tóba, melyek máig ott virítanak). Ripsz-ropsz harminc évvel később már meg is nyílt a Balatoni Múzeum. Az építésbe Festetics Tasziló is beszállt, aki abban az időben amúgy már hercegi rangot viselt. Többek közt az egyik elbontott istállójának köveiből épült a neobarokk palotácska.

A ház építésze Györgyi Dénes volt, aki Kós Károllyal együtt tervezte a zebegényi templomot és a városmajori iskolát. Benne pedig természetesen a Balaton világát ismerhetjük meg a halaktól a népviseleteken át a strandokig.

Ez tehát a tíz pont. Nem valószínű, hogy egy nap alatt jut idő mindezt bejárni, pedig rengeteg izgalmas helyszín és látnivaló kimaradt. Köztük olyan, a családhoz is kapcsolódó helyszínek, mint mondjuk a Festetics Mauzóleum, ahová a kétszáz éve elhunyt gróf hamvait idén elhelyezik.

Kiindulásnak mindenesetre klassz a fenti lista, tessék felfedezni a környéket!

Borítóképen a keszthelyi Festetics-kastély. A miheztartás végett: a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda vendége voltam az úton, de a témáról megjelenő blogposztok tartalmába nem szóltak bele.