Hotel lesz a legfranciább magyar kastélyból

Hosszú huzavona után, tavaly nekiálltak végre a turai Schossberger-kastély felújításának. Akkor össze is szedtem az épület történetét, meg helyreraktam néhány buta félreértést a stílussal és az építésszel kapcsolatban. Akit az érdekel, mitől is izgalmas, a sokáig Ybl Miklósnak tulajdonított, valójában Bukovics Gyula tervezte ház, az itt elolvashatja, aki pedig a helyreállítást végző új tulajdonos, a Tiborcz István - Orbán Viktor veje - által birtokolt BDPST ügyeire kíváncsi, az itt talál róluk bővebb információt. Mi azért utaztunk Turára, hogy megnézzük, hol is tart a rekonstrukció.

Az épületből 19 szobás, rendezvénytermes hotel lesz, történelmi parkját pedig a Pagony Táj- és Kertépítésziroda állítja helyre. Sajnos abból, hogy ez utóbbi hogy fog kinézni, az építkezés jelenlegi fázisában egyelőre nem sokat láthattunk még. Az épület rekonstrukciója viszont valóban kiemelkedően jó színvonalúnak ígérkezik. A bejáráson leginkább a restaurátorok munkájába nyerhettünk betekintést és nagy vonalakban megismerhettük a későbbi hotel elrendezését is.

Az 1883-ban emelt épület olyan, mintha nem is kastély lenne, hanem egy hatalmas luxusvilla. Az építtetők mindent igyekeztek beletenni, ami akkoriban a kényelemhez kellett (villanyvilágítás, központi fűtés, miegymás). Na meg minden olyan építészeti elemet is, ami egy ősinek látszó kastélyhoz dukált: tornyok, kupolák, bonyolult tetőzet, díszes homlokzatok, romantikus formakavalkád. (Fotó: Bődey János / Index)

Az óratorony nekem már kicsit a giccs határán egyensúlyoz, de még belefér: az összkép nem csúszik át Disneylandbe, inkább izgalmasan steampunk. (Fotó: Bődey János / Index)

Az óratorony közelről. (Fotó: Bődey János / Index)

Kéményerdő a tetőn. A húsz, tégláról téglára újjáépített kéményből négy kap légtechnikai funkciót, a többi dísz. (Fotó: Bődey János / Index)

A tető helyreállításához ugyanabból a bányából hozatták a palát, ahonnan az 1800-as évek végén. A kéményeknél érdemes megfigyelni az úgynevezett vonóvasakat, amelyeket szintén restauráltak. Ezek azoknak a rudaknak a díszes végei, amelyek a kéményeket rögzítik a tetőhöz. (Fotó: Bődey János / Index)

Helyreállított fémelemek a tetőn. Látszik, hogy a kőelemek kétféle anyagból készültek. Elsőre olyan, mintha restaurálták volna, és más kővel pótolták volna a hiányzó részeket. (Fotó: Bődey János / Index)

Pedig erről szó sincs, az eredeti kastélyban is többféle anyagot használtak. Talán, hogy oldják az egyszínű homlokzatot, talán, hogy a régiség érzetét keltsék. Bárhogy is volt, kifejezetten jól néz ki a süttői mészkő és a sötétebb kvarchomokkő párosa. (Fotó: Bődey János / Index)

Az állványok a kastély legszebb és legizgalmasabb részét, az egykori pálmaházat rejtik. Egyes vélemények szerint ezt Ybl tervezte. Egykor népszerű esküvői és forgatási helyszín volt. Mint Kovács Attila kőrestaurátor mesélte, az épület felméréskor találtak itt egy olyan porlepte lépcsőt, amelyről kiderült, hogy hungarocellből volt. (Fotó: Bődey János / Index)

Az ablakokat korszerűbb anyagból gyártják újra, mert másképp nem lehet megoldani a szigetelést. Természetesen ugyanígy fognak kinézni, de ezt akkor is nagyon sajnálom. Itt valószínűleg egy reggeliző lesz kialakítva. (Fotó: Bődey János / Index)

Csigalépcső a tetőre. (Fotó: Bődey János / Index)

Ha valóban ősi kastély lenne, aligha sétálhatnánk benne ilyen gyönyörű, napsütötte folyosókon. A historizáló épület az ódon külső ellenére mindenben megfelelt a kor igényeinek. (Fotó: Bődey János / Index)

A földszinti szalonból lesz az étterem. Itt csak foltokban maradt meg az eredeti falfestés. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az épületet sokáig iskolaként használták, ezt a helyiséget például négyfelé falazták (Fotó: Bődey János / Index)

A bálterem mennyezetén viszonylag jól megmaradt a díszítés. (Fotó: Bődey János / Index)

Ebből az irányból két felhajtó, valamint egy kőerkély tartozott a kastélyhoz. Ezt ideiglenesen elbontották, és minden elemét restaurálják. Eközben egy földalatti bejáratot építenek a házhoz ebből az irányból, azon keresztül érkezik majd az áru a konyhára. (Fotó: Bődey János / Index)

Az erkély és a felhajtó kőelemei restaurálás után kerülnek vissza a helyükre. (Fotó: Bődey János / Index)

A bejárati tér mennyezete: állványokon folyik a restaurálás. A Herling Zsuzsa vezette restaurátor csapat 4-5 hónap alatt állítja helyre az eredeti neoreneszánsz stílusú falfestéseket. (Fotó: Bődey János / Index)

A díszítőfestést Scholtz Róbert készítette, ő dolgozott az Operaházon is. Az épület a tervek szerint nyárra elkészül, és ősztől már mint hotel fogadhatja a vendégeket. (Fotó: Bődey János / Index)

A kastély sorsára még visszatérünk. Ha érdekel a történet folytatása, KÖVESS FACEBOOKON VAGY INSTAGRAMON!