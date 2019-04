A Csontváry-képeket megmentő építész nyomában

Fotó: Facebook Városi séta Csontváry és a képeit megmentő Gerlóczy Gedeon nyomában

Mai programajánlónkban két last minute esemény is van. Egy remeknek ígérkező séta ma délután, és egy jelentkezési határidő, ami pont most jár le (bár szerintem, ha valaki holnapután jelentkezik önkéntesnek a Nyitott gyárak hétvégéjére, akkor annak ugyanúgy fognak örülni, mintha ma teszi meg ezt).

Amúgy meg küldjetek bátran programajánlókat, hetente összeválogatom belőle az Urbanista témájába vágókat. Most ezek aktuálisak:

FRISS

04.05. Jelentkezz önkéntesnek a Nyitott gyárak hétvégéjére!

Magát a programot csak nyáron (06.29-30.Sz-V.) szervezi meg a Kortárs Építészeti Központ a Csepel Művekben, de önkénteseket már most toboroznak az eseményhez. nekem úgy tűnik, a dolog nagyjából a Budapest 100-hoz lesz hasonló, amit ugye mindenki szeret. Akit érdekel, itt talál róla részleteket.

04.05. P. 15:30. Építész-élet Csontváryval – Gerlóczy Gedeon Budapestjén. Műegyetem, K.

Séta Gerlóczy nyomában, aki nem csak a Csontváry-hagyatékot mentette meg, de építészként is több jelentős alkotása van a városban, többek közt a Napraforgó utcai Bauhaus lakótelepen. Facebook-esemény.

MÁR AJÁNLOTTAM, DE MÉG AKTUÁLIS

04.09.K. 8:30 Rómer Flóris Terv -- Megújuló épített örökség a Kárpát-medencében, OSZK. Nagyszabású konferencia, ahol kis túlzással “mindenki jelen lesz, akinek köze van a határon túli magyar műemlékek felújításához”. A Teleki László Alapítvány a Rómer Flóris Terv keretében 2015 óta 150 Kárpát-medencei műemlék megújítását - 14 esetben teljes felújítását - bonyolította. Az ezt bemutató könyvről itt, az egyik konkrét munkáról, a borsi Rákóczi-kastélyról pedig itt írtam részletesebben. A konferencián szakemberek, restaurátorok, a Teleki Alapítvány munkatársai beszélnek a határon túli örökségvédelem tapasztalatairól. Teljes program itt.

05.04-05.Sz-V. Budapest 100. A téma idén a Bauhaus lesz, a potenciális házakról már írtam, de akit érdekel a formálódó program, böngéssze az esemény honlapját.

MÁR MEGNYÍLT, MÉG LÁTOGATHATÓ (>>>eddig)

>>> 07.28.V. Weininger-kállítás az MNG-ben. A Bauhaus alapításának századik és Weininger Andor születésének százhuszadik évfordulója alkalmából a művész hagyatékából válogatott kiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Galériában. A New Yorkban elhunyt művész alkotásaiból 2002-ben nyolcvan mű és ugyancsak nyolcvan kisebb vázlat került a galéria gyűjteményébe; az anyagból most először látható válogatás, Absztrakt revü címmel. A kiállításról hamarosan bővebben os írok, addig is itt vannak a részletek.