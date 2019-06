Mi legyen a neve a Normafa új parkjának?

Lassan a végéhez közeledik a Normafa kapuja projekt első üteme Budapest XII. kerületében, Hegyvidéken. Az átalakítások során két új közterület is születik, egy út és egy park. Ezeknek keresnek most nevet. Épp úgy, ahogy korábban a Fácános mellett kialakított új térnek, mely azóta hivatalosan is a Fácános tér nevet viseli.

A Normafa új parkja

Fotó: Hegyvidék Önkormányzata A Normafa új parkja

A projekt lényege, hogy lebontották az évtizedek óta üresen álló, (bár jelentős építészeti értéket képviselő, de) felújíthatatlan Olimpia Hotelt , és telkét egybenyitották a szomszédos Rajk-villa néven ismert egykori nyaraló kertjével. Itt szintén eltávolítottak pár romos melléképületet, a házat pedig megszabadítják az utólagos sufnitoldásoktól. A felújított épületbe kerül a park gondnoksága, mellette pedig egy új épület lesz a Normafa fogadóközpontja.

A munkák során a terület megtisztítása kapott igen nagy visszhangot - egyesek fapusztításról írtak, mások szerint csak a több évtizedes elhanyagoltság miatt felnőtt gyomfákat távolították el az egykori kertekből. A közös területen egy új parkot alakítanak ki, ennek keresnek most nevet. Mielőtt valaki bedobná a hotel emlékére az Olimpia parkot, szeretném emlékeztetni, hogy olyan már van.

A Normafa új útja

A Normafa kapujának megépítése új közlekedési rendet is jelent. A legnagyobb változást a fogaskerekű itt kialakított végállomása jelenti majd, de az csak a távoli jövőben készül el. Hamarosan lezárják viszont a gépkocsiforgalom elől az Eötvös út felső, kétszáz méteres szakaszát, a buszfordulót pedig áthelyezik a síháztól a hotel egykori parkolójához.

Fotó: facebook.com/Normafatermeszetesen Az Eötvös út és az Új Eötvös út nyomvonala

Ezzel zsákutcává válik a Konkoly-Thege Miklós felső szakasza, ahol az új parkolót alakítják ki, amihez új út vezet majd Távcső utcával, vagyis a Gyermekvasúttal párhuzamosan. Ennek az új útnak is nevet keresnek.

Akinek van ötlete, természetesen ide is kommentelheti, vagy az Urbanista Facebook-oldalára, de ha komolyan gondolja a dolgot, a legjobb ha elküldi június 30-ig erre a címre: onkormanyzat@hegyvidek.hu.