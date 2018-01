Orbán Viktor, amint belerúg egy éhező kisgyerekbe?

Szerelemben és háborúban minden megengedett, választási kampányban pedig egy kicsit ennél is több. Ha lennének ősi dakota politológus közmondások, biztos lenne egy ilyen is. Vagy ha Finkelstein szakmai végrendeletét sikerült megszereznie Habony Árpádnak, lehet, hogy abban is talált egy ilyet.

Mindez arról jutott eszembe, hogy a Fidesz a választási kampány hevében újabb óriásplakáttal állt elő. Soros György szerepel rajta Szél Bernadettet, Gyurcsányt, Vonát és Karácsony Gergelyt ölelgetve, szóval a komplett magyar ellenzék társaságában (bocs, Fodor Gábor). És a szöveggel, hogy együtt bontanának határzárat.

Mi igaz ebből? Természetesen semmi.

(Nem mintha a hazugság és a lejáratás korábban nagyon zavarta volna a Fideszt, négy éves a bohócos-rabosítós plakátból per is lett, el is vesztették, de már bőven a választás után, és a lényeg, hogy a kampányban ne legyen következménye.)

De nézzük részleteiben ezt a sorosos-ölelkezős plakátot.

Szél Bernadett valóban vezetett egy civil szervezetet, 2002-ben, amely Soros alapítványától is kapott támogatást – 2015-ben. Igen, 13 évvel azután, hogy Szél ott volt. Ennyit Szél és Soros kapcsolatáról, ami a Németh Szilárd-i értelemben vett nemzetbiztonsági kockázat.

Gyurcsány Ferenc és Soros kapcsolatáról őszintén szólva nem tudok, de nyilván Soros finanszírozta a volt miniszterelnök őszödi beszéde utáni zavargásokat, a Gyurcsány és Kóka által Indonéziába kilopott 900 milliárd forintnyi közpénzről nem is beszélve (amiből nyilvánvalóan finanszírozzák az állítólagos migránsok iPhone-vásárlásait; eleve, nem gyanús, hogy Kókának pont valami ilyen mobilos cége van???).

Az egyik kormánypropaganda lap mai számában épp muszlimnak fotosopolt (elnézést azoktól, akik valóban értenek ehhez a programhoz, a lap megoldása inkább egy Paint 1.0-s tanfolyam elvégzését valószínűsíti), mostanában török és iráni vonalon támadott Vona Gábor és Soros közötti kapcsolatról eddig szintén nem hallottunk. Sőt, Vonát (és mostanában Szélt is) eddig Simicskához kötötte be az alternatív valóságok talaján is bekatizott tiniként szökellő kormánysajtó, de persze nem kizárt, hogy hamarosan kiderül - vagy talán már ki is derült, csak lemaradtam róla a hírcunamiban -, hogy Simicska=Soros, Soros=Simicska, a béke=háború.

Karácsony Gergely nyilván azért lett sorosista, mert a plakát méretei miatt kellett még egy ember, és ne már, hogy a Fodor Gábor (bocs, Gábor).

Meg mert így szélesebb körű az ellenzéki összefogás (ami, ha valóban lenne, mondjuk adhatna okot aggodalomra a Fideszben, de hát ugye nincs). Vagy mert beállt annak a Botkának a helyére, akiről már megmondták, hogy le akarja bontani, szóval nyilván akkor ő is. És valószínűleg azt is megmondták volna róla, hogy Soros, csak már nem maradt rá idő.

A plakátról egyébként a magyar közélet egyetlen jelentős figurája hiányzik (nem, nem te, Gábor, bocsánat). Orbán Viktor, akinek az összes ellenzéki politikusnál közelebbi és intenzívebb kapcsolata volt Sorossal és az ő pénzével: Orbán 1988-tól kapott Soros-pénzt ösztöndíjként és szerkesztői munkákért is, oxfordi ösztöndíját is Soros fizette, de a Fidesz mint párt is kapott Soros-pénzt és a Bibó szakkoli is kapott Soros-pénzt a nyolcvanas évek végén.

De jó, végül is ha abból indulunk ki, hogy a plakátra azok kerültek, akiknek semmi közük Soros pénzéhez, akkor neki tényleg nincs ott a helye.

