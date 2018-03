Bayer Zsolttal köpi szembe magát a közmédia

Alapos, 11 bekezdéses hírt adott ki csütörtökön a közszolgálati hírügynökség, az MTI arról, hogy Bayer Zsolt, a Fidesz egyik házi publicistája egy könyvbemutatón rettegett a bevándorlók miatt. Az Echo tévé műsorvezetője és a Magyar Időkbe író Fidesz-alapító a Fidesz-frakció által szépen kitömött Pestisracok.hu által kiadott, Határtalan bűnözés című könyv bemutatóján fejtegette véleményét arról, hogy a keresztény, fehér Európa veszélyben van.

Bayer Zsolt természetesen ott beszél, ahol akar, olyan könyvet ajánlhat, amilyet akar. És elvileg a Magyar Távirati Iroda is dönthet úgy, hogy beszámol erről. Ugyan hírértéke nincs az elhangzottaknak, ami egy hírügynökségi hír egyik alapfeltétele lenne, de a sokszínűség bemutatásának elvére hivatkozva szerintem belefér, hogy olykor különböző véleményekkel is megismertessék az adófizetőket.

Csak sajnos megint kiderült, hogy az adófizetők rengeteg pénzéből működő közmédia teljesen egyoldalúan, az összes szabályt és előírást semmibe véve, a kormány érdekeinek szolgálatában szelektál a hírek, tudósítások, vélemények közlése között. Mire gondolok?

2013 decemberében bemutattak egy könyvet az akkor még viszonylag frissnek számító alaptörvényről. A könyvet többek között Sólyom László, volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság volt elnöke mutatta be. Azt tudni kell, hogy a nemzetközi hírű, világszerte elismert jogtudósnak, egykori első számú közjogi méltóságnak elég lesújtó véleménye volt az alkotmányozási folyamatról is és a végeredményről is. Emiatt akkor a közmédia nem is számolt be sem a könyvről, sem Sólyom gondolatairól. És mi volt akkor a hivatalos indoklás?

Profitorientált könyvkiadó rendezvényéről nem számol be az MTI.

Már akkor is kiderült, hogy ez hatalmas kamu, de a Bayer-féle könyvbemutató kezelése megint megmutatta, hogy a közmédia valójában nem a köz, hanem a kormány szolgálatában áll.