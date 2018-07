Csak egyetlen példa, amiből látszik, mennyire töketlen az ellenzék

Megpróbálom röviden, mert igazából szinte szóra sem érdemes. Az alábbi történet tökéletesen bemutatja, hogy

mit tud, mit gondol a politikáról és mit képes megtenni a NER keretei között csetlő-botló parlamenti ellenzék.

A múlt héten a Fidesz-KDNP egy olyan törvénymódosítást kezdeményezett, ami egyebek mellett növelte volna a parlamenti képviselők fizetését, de megtizedelte volna az ellenzéki pártoknak juttatott támogatási keretet, amiből például az országgyűlési munkát támogató szakértőket, tanácsadókat fizetik.

Ez utóbbi – érthető okokból – nagyon nem tetszett az ellenzéknek. Igaz, a fizetésemelést is vállalhatatlannak tartották. Egyeztettek, tárgyalgattak hát a Fidesszel, végül megszületett a nagy kompromisszum: oké, emelkedjenek a fizetések, ahogy azt a fideszesek szeretnék, de legalább a pártok keretéhez ne nyúljanak hozzá. Végül az ellenzék jó része megszavazta a módosításokat, de amelyik nem, az sem tudott mit kezdeni a helyzettel.

Hiába voltak az ellenzék soraiban olyanok is, akik nem támogatták a javaslatot, esetleg tartózkodtak, a végeredményt tekintve ez lényegtelen: a Fidesz így úgy tudta potom 200 ezer forinttal növelni a saját képviselőinek is a havi fizetését, hogy az ellenzékre mutogathatott: nézzétek csak, ők is támogatják az emelést! Ilyenkor bezzeg nagy az összhang, ilyenkor nincs diktatúra! - mondhatták teljes joggal a Fidesz szavazói. Mindeközben az ellenzék azt igyekezett kommunikálni, hogy őket kérem szépen megzsarolták. Az ellenzék csapdahelyzetről beszélt.

Mindeközben a siránkozás helyett lett volna egy pofonegyszerű megoldás, amivel egyrészt kihúzhatták volna a javaslat méregfogát, de még az előnyükre is fordíthatták volna a Fidesz fegyverét. Elég lett volna, hogy a szánalmas kétségbeesés helyett ezúttal tényleg összefognak, csinálnak egy alapítványt, majd nagy dérrel-dúrral bejelentik, hogy a mostani és a jövőbeni fizetésük különbözetét ebbe a szervezetbe teszik, majd az így összegyűjtött pénzt átlátható módon és látványosan jótékony célokra fordítják. Ez havonta alsó hangon 13, évente 156, négy éves bontásban pedig 624 millió forint.

Egyúttal ugyanerre kérték volna a Fideszt is. Nesze neked csapda!

Demagóg ez a fajta politika? Lehet.

Kihúzta volna az ellenzéket abból a "csapdából", amibe szerintük kerültek? Biztosan.

Fel lehetett volna használni a következő négy évben az ebből fakadó politikai kommunikációs előnyök tucatjait a Fidesszel szemben? Igen.

Mégsem jutott az eszükbe. Egyik pártnak sem, pedig ha csak egyetlen párt megcsinálja, már abból politikai tőkét kovácsolhatott volna.

És ez csak egyetlen példa arra, mennyire töketlen az ellenzék. Vagy mennyire NER-kompatibilis.

