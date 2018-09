Magyarország miniszterelnöke megvesztegethetetlen

A jó ég tudja, hányadik órában vagyunk, állítólag örökké a huszonnegyedikben, csuvározástól az egészségügyön át a polgári Magyarországig, de Orbán Viktor megrepülőztetése Garancsi István gépén, pontosabban annak kormányzati kommunikációja, akár új időszámítás kezdete is lehetne.

A sort Hollik István a Fidesz-KDNP frakciószövetség jelenlegi szóvivője nyitotta meg, amikor arról beszélt, hogy semmi jogszerűtlen nincs abban, ha Vidi-szurkolóként a kormányfő elutazik az EU-s és költségvetési pénzekkel megvalósítandó projektek pályázatain rendszeresen nyertes vállalkozó jóvoltából.

„Hiszen ők barátok, és a barátok megosztják azt, amijük van” – mondta Hollik. Csütörtökön Gulyás Gergelynek kellett az ügyről nyilatkoznia a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter szavaiból kitűnt: a szocialistákhoz képest erkölcsi értelemben is más Magyarországot ígérő Fidesz nem fog zavarba jönni az aggályos szívességektől, sőt: lényegében a kormányfőt nem lehet megvesztegetni. Azaz

bármilyen kedvességgel, szívességgel, el lehet halmozni a miniszterelnököt, az nem számít megvesztegetésnek.

Az utaztatásnál például azért nem számít annak, mert azt vagy magánemberként kapja – augusztusi bulgáriai vidi-meccs –, vagy miniszterelnökként – moszkvai vb-döntő, már ha ez utóbbira sor került, erről ugyanis csak azt tudjuk, hogy Orbán ott volt és a repülő is, hogy azzal ment-e a kormányfő, azt hivatalosan nem tudni –, de semmiképp sem képviselőként. Márpedig a törvény a képviselői jogállásra vonatkozóan ír elő korlátokat.

Mi szab tehát határt annak, hogy Orbán Viktorral barátai megosszák amijük van? – kérdezte az RTL újságírója a kormányinfón. Az állami megrendelésekből élő vállalkozó lakást is vehet a kormányfő gyerekeinek, esetleg üzletrészt vásárolhat a család a másik barát, Mészáros Lőrinc vállalkozásában?

„Határt a polgári jóízlés és a választók értékítélete szab” – mondta ki Gulyás. Kétségtelen, úgy tűnik, jelenleg mindkettőbe belefér a nagyvállalkozói szívesség. Apró kellemetlenség, hogy a választók minderről nem a kormánynak köszönhetően, hanem az Átlátszó révén értesülhettek. Ami persze sorosgyörgy.

Egyébként az sem világos, hogy az ügy kapcsán miért vádolja az ország bomlasztásával a portált a Fidesz, ha egyszer a párt azt állítja, semmi törvénytelen nem történt.

No de az ilyen törvényes gyakorlat is csak mértékkel folyhat, mert mindez csak a kormányfőre vonatkozik. (Esetleg a részeg számikkal védekező Semjén Szarvasvadász Zsoltra.) Gulyás szerint ugyanis egy állami cég vezetőjének vagy egy államtitkárnak már jobban meg kell gondolnia, hogy elfogad-e olyan szívességeket, mint a közös nyaralás Mészáros jachtján vagy a repülőút a magángéppel. Orbán Viktor azonban vitán felül áll. A polgárinak indult, illiberálissá lett, türk gyökereit nem feledő Magyarországon a közpénz jellegét elvesztett vagyon már nyíltan vándorolhat a kormányfő közelébe, nem csak cégvásárlás, de szívességek formájában is. Amiből megint elnyert közpénz lesz, amiből megint lehet szívességet adni, amíg tart a végtelenül hosszú huszonnegyedik óra.