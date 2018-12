Tökéletes látlelet arról, ahogy a Fidesz Magyarországa működik

Ami az évi csaknem százmilliárd forint közpénzből működő MTVA-nál vasárnap éjszaka és hétfő reggel történt, az hűen tükrözi azt, ahogyan a Fidesz által megteremtett politikai berendezkedés kilencedik évében működik ez az ország, annak minden szegmense, ahová a NER betette a lábát.

A magyar (és az európai) parlament összesen több mint egy tucatnyi képviselője van vagy volt benn a közmédia székházában. Annál a közmédiánál, amelybe egy normális demokráciában nem így, egy tüntetés hullámain kellene megérkezniük, ám nálunk másképp nincs rá lehetőségük, az MTVA ugyanis vagy nem foglalkozik ellenzéki politikusokkal – nem hívja be őket műsoraiba, nem számol be közleményeikről, rendezvényeikről –, vagy hazudik róluk. Ennek a 13 politikusnak a pártjaira listán összesen nagyjából két és félmillióan szavaztak az idei országgyűlési választásokon. Úgy is mondhatjuk, hogy ezek a politikusok képviselik a szavazáson részt vett magyar állampolgárok 43 százalékát.

És ezekkel a politikusokkal nagyjából 12 órája egyetlen felelős döntéshozó sem áll szóba a magyar közmédia székházegyüttesében. Egy ötpontos petíciót szeretnének beolvasni, aminek a nettó adásideje kábé három perc lenne. Hajnalban, vagy az MTVA nézettségét ismerve bármikor: a kutya nem szerezne róla tudomást onnan.

Ehelyett órákon át tartó huzavona kezdődött. Találkoztak elvileg felelős biztonsági vezetővel, aki azt ígérte, majd összehozza őket felelős szerkesztővel, vagy felelős döntéshozóval. Nevet, hogy kivel, nem mond. Sőt, később már börtönbüntetést érő bűncselekményről, közérdekű üzem működésének megzavarásáról beszél nekik, mintha az MTVA-nál a közérdekű működés része lenne, hogy az ellenzéki politikusok ne jelenhessenek meg benne.

Aztán egy forgatócsoport, egy kamerás ember és még egy férfi, elvileg rögzíti a politikusok petícióit, az állítólagos felvétel sorsáról azonban nem tud mit mondani. Később biztonsági őrök jönnek, köztük fegyveres őrök, meg karbantartók, ki tudja, míg hajnalban aludtam, talán a takarítók is rányitottak a benn éjszakázó politikusokra. Az egész hangulata olyan, mint egy Kafka-novelláé, leginkább A törvény kapujábané (csak itt inkább a törvényesség határáé).

Akárkivel beszélnek, hosszas huzavona után kiderül, hogy a megválasztott magyar képviselők nem tudnak a magyar közmédia egyetlen felelős vezetőjével sem találkozni. Holott egy 24 órában működő intézményről van szó, ahol folyamatosan jelen kell lennie felelős döntéshozónak (az Index napi 19-20 órában működik, nem vagyunk közérdekű üzem, nem kapunk 80 milliárdot az államtól, mégis folyamatosan van az üzemi időnkben elérhető felelős vezető, ahogy feltehetően egy 10 fős kisvállalkozásnál is). A biztonsági vezető és beosztottai, az MTVA minden rendű és rangú munkatársa egyet tud: széttárni a kezét és sajnálkozni, hogy ő semmiben nem kompetens, semmiről nem tud semmit, semmiért nem felelős.

Ez az elmúlt néhány óra – amit a politikusok Facebookon közvetített élő videóinak köszönhetően követhettünk, ami média- és politikatörténeti jelentőségét aligha kell külön hangsúlyozni – épp ezért tökéletes kép arról, hogyan működik a Fidesz rendszere, a NER. Mert ha ez a viselkedés minden MTVA-s részéről abszolút őszinte, akkor ez a közpénzfaló gépezet valóban felelős vezetők nélkül működik egy olyan helyzetben, mint a vasárnap esti-éjszakai, akkor ott nagyon súlyos bajok vannak. Ha az épületben csak biztonsági és tmk-s személyzet van, meg egy forgatócsoport, aki semmiről nem tud semmit, azonkívül, hogy emberek szemébe reflektorozzon, az tökéletes magyarázat arra a vállalhatatlanul színvonaltalan "termékre", amit az MTVA produkál évek óta.

Persze lehet, hogy ezek az emberek hazudtak. Ez legalább olyan árulkodó: ebben az esetben az úgynevezett magyar közmédiában szándékosan semmibe vesznek megválasztott, milliós támogatottságú ellenzéki országgyűlési képviselőket, úgy érzik, következmények nélkül packázhatnak velük. Akár így, akár úgy (felelős vezetők nélküli, a felelősséget folyamatosa áthárító működés vagy nettó hazudozás), az, ami az MTVA-nál történik, tökéletes látlelet arról, ahogy ez az ország, a Fidesz Magyarországa működik.