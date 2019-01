Orbán Viktort elnyomja a liberális/baloldali/kormányellenes sajtó

Kérdés:

Miért jó a magyar embereknek, hogy 476 kiadvány bekerült egy jobboldali médiaalapítvány alá, és ennek hátterét nem vizsgálhatja sem a GVH, sem a Médiatanács?

Válasz:

Hogy a 23 ügyből csak ezt az egyet kifogásolták volna, egyébként nem igaz, sőt, nagy botrány volt már a legelső ilyen GVH-t megkerülő esetnél is. Mindenesetre a miniszterelnök ezek után kijelentette, hogy ő úgy éli mindennapjait, hogy Magyarországon ma baloldali, liberális, kormányellenes médiatöbbség van (ezek az orbáni retorikában egymás szinonimái).

Ezt tényszerűen rögzítem, nincs bennem harag, nem rázom az öklömet, ahogy a nap felkel, felkelek én is, és tudom, hogy a mai napon is ellenszélben fogok dolgozni. A legnagyobb televízió, a legnagyobb hetilap, a legnagyobb internetes platform és talán még a legnagyobb politikai napilap is - az mind egyértelműen baloldali, liberális, kormányellenes.