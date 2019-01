Drága Brit Kisgyerek, ha tovább hisztizel, kihúzod a gyufát

Mindenki, aki volt már kisgyerekes szülő, kisgyerek nagytesója vagy képes önkritikusan visszaemlékezni saját kisgyerekkorára, tudja, milyen a hisztis gyerek.

Például ilyen, mutatom.

Szóval semmi nem jó neki, mindenkit utál, mindenki hagyja békén, de igazából foglalkozzon vele,

vegyék meg neki ezt, vagyis inkább azt, de lehetőleg mindkettőt, és egyébként meg a legjobb mégis az lenne, hogy próbáljanak kedvesek lenni vele, és akkor majd ő nemet mond nekik; lásd még Petri György: Horatiusnak rossz napja van.

Hát most a Brit Kisgyereknek (ő itt, fenn a képen) rossz napja van. Ez a rossz nap két és fél éve, a 2016. júniusi brexit-népszavazás óta tart. Azóta az van, hogy a Brit Kisgyerek

ki akar lépni az unióból,

de erről előbb nem tud megállapodni,

amikor mégis meg tud, akkor utána úgy dönt, hogy a megállapodást mégsem tartja be,

miután ezt eldöntötte, két héttel később újra eldönti, hogy nem akar aszerint kilépni,

de azt se akarja, hogy megállapodás nélkül lépjen ki,

de azt se akarja, hogy elhalasszák a kilépését,

hanem most éppen azt akarja, hogy legyen új megállapodás, de adjuramistenrögtönazonnal.

Értik. Nem akarok suliba menni, mert nagyon fáj a fejem, meg a torkom is, köhöm, köhöm, hát halljátok, anya?! De nem, nem veszem be a gyógyszert, ti nem tudjátok, mi a bajom, nem vagytok orvosok. És nem, ne hívjátok fel a dokinénit, telefonon úgyse tudja megnézni a torkomat. És nem, nem is fogtok elvinni a dokinénihez, nem, ti ne mondjátok meg nekem, hogy én hová menjek, az a doki amúgy is egy boszorkány, csak lenyomja azt a borzasztó spatulát a torkomon, hogy szálka áll a nyelvembe, és szurit ad, a fenekembe, amikor a torkom fáj!

Hagyjatok békén, ha nem tudtok segíteni nekem! Most meg mi van, hozzám se szóltok? Utálok mindenkit, tiszta hülyék vagytok, tönkreteszitek az életemet, áááá!

Kicsim, Theresa, drága Brit Kisgyerek, ezt most már jó lenne abbahagyni, mert nagyon kihúzod a gyufát.