Majka Fonogram-hisztije már most 2019 legnyomasztóbb jelensége

Krúbi lett az év felfedezettje és ő kapta a legjobb raplemez díját is az idei Fonogram-gálán. Hogy ez kit érdekel? Alapvetően senkit, hiszen már a Grammy is egyre kevesebb embert érdekel, a Fonogram meg ennek csak egy nagyon gyenge másolata, ahol mulatós- meg gyereklemezeket díjaznak, és egy kategóriába rakják a nagy-, kislemezeket és az EP-ket is. Ezt onnan tudom, hogy régen még én is kaptam szavazós levelet, 2018-as díjra például ilyen nívós előadókat neveztem.

Persze díjat kapni mindig jó érzés, de még soha az életben nem találkoztam olyan zenésszel, aki arról álmodozott volna, hogy egyszer majd ő is Fonogram-díjas lesz, mint az igazán nagyok.

Aztán megszólalt Majka.

És ettől a kifakadástól elindult egy olyan szomorú szánalomlavina, ami remekül rámutat a magyar könnyűzenei élet sekélyességére.

Röviden megpróbálom összefoglalni, hogy mi a baja Majkának:

A Fonogramon olyan emberek ülnek a zsűriben, akik a Petőfi Rádióban és a Lángoló Gitároknál dolgoznak, egy másik ember pedig trash (!!!) metal zenekarban basszusgitározik. Ezért nem is érthetnek a hiphophoz.

Azért se nyert idén díjat, mert nem szimpatizálnak vele, nem bratyizik másokkal, nem nyal seggeket.

Egy későbbi posztban elismerte, hogy jó, nyert már Fonogram-díjat, de azt nem a nagybetűs Szakmától, hanem "csak" a közönségtől kapta. Pedig a Belehalokért minimum járt volna.

Állandóan rekordokat döntöget a zenéivel, de A Szakma ezt nem tartja semmire.

Egyébként 2005-ben is nyert Fonogramot, de hazafelé lemált a díjról a festék.

Nem játssza a zenéit a Petőfi Rádió.

A Szakmai Zsűri se nem szakmai, se nem objektív.

Hadd vázoljam fel röviden, hogy Majka miért beszél most baromságot.

Bármennyire is hiphopra épül a zenéje, amit ő csinál, az nem rap-, hanem popzene. Az más kérdés, hogy ma már a popzene is a rapból építkezik, és hiába rappel a dalaiban Majka, ő egyértelműen egy popelőadó, nem pedig rapper. Ezért hülyeség éppen mondjuk a hiphop díjat hiányolnia. Attól, hogy valaki a hulladék Petőfi Rádiónál vagy az alapvetően rockzenei magazinként működő Lángoló Gitároknál dolgozik, még hallgathat és érthet a hiphophoz. A trash metal basszusgitáros szintén. Állandó rinyálás alapja, hogy valakinek sokszor hallgatják meg a zenéjét, az akkor egyértelműen jó is. Ilyen alapon gondolja azt Majka, hogy ha sokan járnak a koncertjeire, sokan hallgatják a zenéjét, akkor ő az év legjobb előadója, rappere, bármije. Ilyen alapon joggal követelhetné a Grammy- meg Fonogram-díjat a Baby Shark Dance kitalálója vagy az az ember, aki Gumimaci-dalt felrakta Youtube-ra. Utóbbi például már 23 milliószor megnézték, mégsem hallja senki rinyálni a Gumimacit a Facebookon. Mi a jó büdös francért hiányzik egy Majkának egy sokadik Fonogram-díj? Gyakorlatilag az egyik legismertebb tévés és előadó Magyarországon, ma már megkerülhetetlen fellépő a fesztiválokon, szinte válogathat a tévés munkák között, és fiataloktól az öregekig imádják a zenéjét az emberek. Szerepelt valóságshow-ban, volt főszereplő nagyjátékfilmben, gyakorlatilag minden összejött neki, amiről egy csóró ózdi gyerek csak álmodhat. Tényleg annyira szükség van még egy Fonogramra, amiről otthon már lejön a festék? Nincs olyan, hogy objektivitás a zenében. Nincs egységes mértékegysége a jó vagy rossz zenének. Ha Majka objektív alapon akar díjat kapni, akkor osszák a Fonogramot Youtube-lejátszások után, és biztosan sokkal nívósabb lesz az esemény, mint valaha (amúgy nem).

Minden elmond az egész Fonogramról, hogy tavaly mi is elmentünk oda forgatni. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ha ennyire fontos ez a Fonogram, akkor a jelöltek mondják el, mit jelent nekik a díj. Természetesen mindenki igyekezett a lehető legdiplomatikusabban fogalmazni, hogy hát fontos, meg jó, meg hasonlók. Aztán megkérdeztük, hogy az adott kategóriában ki volt az előző győztes, és nyolcból két ember nem tudott erre választ adni. Magyarul

még azok sem tudják, kik nyerik a Fonogram-díjakat, akiket egyébként jelölni szoktak.

Ennyire rohadtul nívós ez az egész.

De alapvetően inkább nem akartam beszállni ebbe a piti üzengetésbe, mert A Szakma is inkább csak röhög a Fonogramon, minthogy komolyan vegye. Azonban Majka szavait felkapta a bulvár, és a szánalomlavina lassan maga alá temeti az egész ország józan eszét is.

Az egész azért különösen vicces, mert egyedül Krúbi az, aki képes a helyén kezelni a Fonogram súlyát. Ugyanis még csak egy posztot vagy képet sem tett ki arról, hogy év felfedezettje meg év rapelőadója lett, mindössze egy képpel reagált Majka kifakadására.

Csak ennyi az egész Fonogramról. Miközben Magyarország egyik legismertebb közszereplője kétszer is teleírta a netet a sirámaival, egy huszonéves feltörekvő srác még annyira sem tartja a Fonogramot, hogy írjon róla. Ezután tessék elgondolkozni azon, mennyire meghatározó szakmai díj a Fonogram.

Az már tényleg csak külön bónusz, hogy pár bulvárceleb is beszállt a buliba. Különösen Kapócs Zsóka, Habony Árpád és Ganxsta Zolee ex-barátnője ment óriásit, aki még oda is kommentelte Krúbi posztja alá, hogy

A gyomrom kifordul a zenedtol, sajnalom, hogy ez atment mint fos a szitan Magyarorszagon. Buszke lehetsz magadra!

Azért is különösen szórakoztató Kapócs kifakadása, mert miközben kifordul a gyomra Krúbi zenéjétől, valahogy sosem olvastam tőle olyat, hogy elhatárolódott volna mondjuk Ganxsta Zolee-tól, aki a Kartel tagjaként a '90-es és 2000-es évek legkeményebb szövegeit nyomta, és lett ezzel Kapócshoz vagy Majkához hasonlóan keresett közszereplő, aki rendszeresen látható a kertévékben, bulvárműsorokban és napilapokban. Csak pár remek példa az öreg Döglény repertoárjából, amelyekkel egy tucat arany- és platinalemezt nyert már karrierje során:

És úgy, ellőttem, De én nem szeretlek, csak baszni jöttem. Ez a kibaszott picsa most meg azt hiszi, hogy kell, Nem tudja, hogy hideg a Kartel. Hideg, mint egy kibaszott fekete kő, Csak áll a sok fasz és lő. De ha kell és akarod, ezt neked adom, Csak szopjad bébi - De finom! Ja! Ez a Kartel, baszod a kurvát Big Daddy L., de így is kell. Lory B., mi a faszt csinálsz ember?

(Stricik és kurvák 1997)

Vagy itt van ez: Tudom, hogy szereted a faszt, hát most kaphatsz, Itt van a csapatom, mindegyik megbasz. Egy állat vagyok, de a sok ribanc kamáz, Ez való nektek, a geci csattogás.

(Szűzoltók 1999)

de ezt se felejtsük ki:

Minden pina ismer úgy hívnak hogy Döglégy Zoli Én vagyok az akit nem állíthat meg senki Dugom a feleségedet, a hugod, a muterod És ha a környéken járok, jobb ha elzárod a lányod

(Trógerek 2001)

Ez az egész gyönyörűen megmutatja, milyen nyomasztóan elkeserítő a magyar könnyűzenei közeg bulvárba lógó része, és úgy az egész Fonogram-díj, amit már tényleg csak az ilyen Majka-hisztik tartanak életben. Nagyon remélem, hogy Krúbi napok óta könnyesre röhögi magát az egész hajcihőn. Küldeném is tőle ezt a számot mindenkinek, aki szereti.