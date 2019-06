Tudós vagyok, nem fapadon dugok

Feltennék egy naivnak tűnő, de tök őszinte kérdést: mennyi esélye van annak, hogy Karácsony Gergely kampányfőnöke a Margit-sziget alatti kazamatákban reszelteti a főnök patáját lábalakúra süketnéma albán óvodásokkal minden este, hogy másnap le ne bukjon? 0,00000000000000000001 százalék? Mert ugye TELJESEN nem lehet kizárni addig, míg az ember a) meg nem nézi, hogy vannak-e kazamaták a Margit-sziget alatt, és b) Karácsony lábát. Ezen a kissé kifacsarodott logika mentén felhúzott ingoványos úton indult el a Ripost nevű sajtótermék, amikor azt írta ma online kiadásában, egy 7(!) másodperces videóval kifaszázott cikkben, hogy

Kéj­bar­lang a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ku­ta­tó­in­té­ze­té­ben: Kik tud­ják a tit­kos kódot?

Élő ember nincs, akit ne izgatna a tudósemberek munkahelyi pásztoróráinak színhelye, és tessék elhinni, érdemes is klikkolni, mert a fake newsba hímzett totál őrültség non plus ultráját érte el a lap névtelen szerzője, pedig a Bozót alrovatuk napi szinten szállítja az olyan erős kontentet, mint

A Soros-szervezetek migránsokat mozgósítanak a vasárnapi választásokra

vagy

Több tárgyból bukásra áll, folyton lóg az iskolából a mocskos szájú diáktüntető

esetleg

Elképesztő, hogy mit rejtett a barackbefőtt

címűt, és az egyik cikkükbe belekattintva rémülten szembesültem azzal, hogy az amishok egy hírhedt amerikai szekta tagjai, akik elutasítják a civilizációt.

Szóval nem volt egyszerű überelni az eddigieket, de sikerült. A kéjbarlangot csak az arra érdemes tudósemberek vehetik igénybe üzekedés célja végett (gondolom, másik tudósemberrel karöltve). Titkos kóddal nyílik az okosdugás barlangja, amiben szív alakú ágy, masszázskád és sötétbordó kárpit várja a felhevült professzor asszonyokat és tanársegédeket. És ez igaz, mert a Ripost informátora azt mondta, sőt, videót is prezentált, amit a lap készpénznek vett, és máris megtekerte a pásztorórák felállását:

Ez itt kérem a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Intézete. Lehet, hogy szakterületükre tekintettel műnők is vannak a laborokban?

Bizony, nem elég, hogy ezek a tudósok titkos szobában kufircolnak naphosszat, ahelyett, hogy feltalálnának valami hasznosat, mittudomén, a demokratikus diktatúrát, vagy az illiberális fasizmust, de AKÁR műnőket is építgethetnek maguknak.

A maga aljas, alávaló, alpári, alantas módján zseniális írással nem nagyon akartunk foglalkozni, mert ha minden kormánysajtós hazugsággal ezt tennénk, nem maradna időnk másra, de ez nekem személy szerint elérte azt a szintet, amit a Trump megválasztását megelőző kampányban értek el Putyin trolljai a Facebookon.

Arra a fake news sztorira gondolok, amiben Hillary Clinton kampányfőnökét vádolták azzal, hogy egy Baltimore-i pizzéria pincéjében gyerekrabszolgákat tart fogva, akiket pedofil videóban szerepeltet. És egy ezen felháborodó igaz hazafi fogott egy M16-os gépkarabélyt, és bement a pizzériába, hogy azonnal vigyék le a pincébe, mert sürgős szabadítanivalója van. A remegő személyzetnek elég sok idejébe telt, mire meggyőzte arról, hogy ez nem fog menni, mert nincs is pincéjük.

De most komolyan: mennyire kell kreténnek lenni ahhoz, hogy a cikkben perdöntő bizonyítékként tálalj egy homlokzatról készült fotót, amin jól láthatóan egy darab fekvő tetőablak látható, miközben a videón kettő, álló ablakot mutatnak???