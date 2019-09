Vajon tud arról Scarlett Johansson, hogy a magyar kormánypropaganda kesztyűbábja lett?

Nem tud.

Scarlett Johansson jelenleg a világ legjobban fizetett színésznője. A Forbes listáját 2019-ben 56 millió dolláros keresettel vezető színésznő (a listán a 2018 júniusától 2019 júniusáig tartó egy éves időszak bevétele kerültek fel) a Marvel Univerzum egyik legértékesebb arca. A negyedik Bosszúállók filmért például 14 millió dolláros fix gázsi mellé 5%-os részesedést is kapott, és összesen 35 milliót keresett, a Budapesten (is) forgatott Fekete özvegyből és a reklámszerződéseiből meg összejött az apró.

És a KESMA égisze alatt működtetett Bors azt akarja elhitetni velünk, hogy ez a színésznő a következőket mondta Tarlós Istvánnak:

A színésznő elismerően nyilatkozott arról, hogy a 30 éve a városvezetői pályán dolgozó Tarlós István kerületi polgármesterként 16 évig irányította a kerületet, 9 éve pedig a fővárost, most pedig újabb 5 éves ciklusért indul. (...) Az különösen tetszett a színésznőnek, hogy sok fiatalt, kisgyermekes szülőt látott a városban, ami nagyon fontos a jövő szempontjából. Nem minden városban van ez így, ahol élete során forgatott.

Mérget merek rá venni, hogy ilyet, legalábbis szó szerint, Johansson nem mondott Tarlósnak. Elsősorban azért, mert a találkozó előtti 8. percig fingja sem volt arról, kivel is fog beszélgetni.

A színészeket egy bizonyos szint felett pontosan azért zárják el hermetikusan a külvilágtól, hogy ne használhassa ki a népszerűségüket pl. egy fél Iowa államnyi ország fővárosának kiskakasa. Megszűrik, hogy kikkel találkozhatnak, kiknek adnak interjút, és ha netán eleresztik őket az éjszakába - lásd Jennifer Lawrence -, akkor másnap lehet magyarázkodni, így nagyon hisztisnek/rámenősnek kell lenni ahhoz, hogy ez sorozatosan előforduljon.

A polgármesteri szintű vizitek viszont kötelező kűrök is lehetnek a rangkórság mértékétől és a helyi sajtós ügyességétől függően. Az ilyen látogatásokat persze, hogy nem a sztár kezdeményezi, hanem a rosszul szabott öltönyében izzadó politikus, akinek kell egy újabb "híresember és én" jellegű kép, mert ettől érzi jól magát. A sztár tudomásul veszi, hogy abban a nyolc percben, amit a feszes menetrend engedélyez, meghallgatja, milyen hiperszuper városban forgat, bólogat a helyi potentát eddig elért vélt vagy valós sikerei hallatán, eljátssza az érdeklődő külföldit, amikor a hidak számával menőznek neki, és mosolyogva mondja, hogy that's awesome, amikor megtudja, hogy a kormány családbarát programja eredményeképpen láthatott annyi kisgyerekes fiatal családot a városban, that's so great, Mr. Tarlós, really. Utána fotó, és lehet menni dolgozni.

Scarlett Johansson a Bors-cikkben sugalltakkal ellentétben nem mostanában járhatott Tarlósnál, hanem a Black Widow forgatásakor, valamikor június végén-július elején.

Készségesen elhiszem, hogy a kislányával ellátogatott az állatkertbe, és tuti, hogy a belvárosban is mászkált. Viszont nem foglalkozott Tarlós politikai-városvezetői pályájával, nem tudja, hol van Óbuda, és esze ágában sem volt szájába adott lózungokkal politikai kesztyűbábként szerepelni a KESMA lapjaiban. A legpofátlanabb az egészben az, hogy a cikk tartalmával kapcsolatban kizárt, hogy bárki is egyeztetett volna a színésznő stábjával, legalábbis azzal tuti nem, ami a valós döntéseket hozza - az amerikai pr-csapat, a színésznő menedzsere és az ügynöke valószínűleg agylobot kapna, ha kiderülne, mire használják a gondosan ápolt imidzsű szupersztárjukat.

A dolognak különös pikantériát ad még az is, hogy a cikkben látható fotót a Marvel stábfotósa készítette, és a képaláírásból kiderül, hogy a Black Widow film hivatalos fotójának számít. Azzal, hogy a kép mellé tett szövegben propagandát folytatnak, a KESMA eléggé mellényúlt, ugyanis a Marvel és az anyukája, a Disney nagyon ügyel arra, hogy SEMMIFÉLE politikai indíttatású, olvasatú szöveggel ne lehessen őket még érintőlegesen sem kapcsolatba hozni.

Ilyen célú felhasználásra engedélyt a Marvel szinte kizárt, hogy adott volna Tarlóséknak.

A félrevezetéseket, hazugságokat, féligazságokat, légből kapott sejtetéseket, manipulációkat készpénznek vevő, azt rutinszerűen alkalmazó propagandasajtó azt hitte, hogy ezt a Scarlett-kanyart is pont úgy meg fogja úszni, mint az összes eddigit, hiszen kis ország ez, miért pont ez a cikk jutna el oda, ahol egy dühösen összevont szemöldök súlyos összegekbe kerülő pert jelent?

(A színésznő menedzsmentjét megkerestük kérdéseinkkel, várjuk a választ.)