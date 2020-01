Sokszor foglalkoztunk már a magyar sajtószabadság, a hazai médiaviszonyok problémájával, minden napra jut legalább egy apropó. A legfrissebb eset megint a közmédia vicce.

Megválasztása óta először hívta be a közmédia közéleti csatornája (M1) Budapest főpolgármesterét, miközben mondjuk a menekültnyomással riogató Bakondi György kormánybiztos vagy a kormány üzenetét erősítő bármilyen elemző vagy politikus hetente akár többször is feltűnik vendégként.

Karácsonyt most eleve azért hívták be, mert a múlt héten egy interjúban szóvá tette, hogy nem keresték még. Hát most behívták. Az adást egy elemző beszélgetéssel vezették fel egy kormánypárti politológussal, aki már eleve visszafogottabb volt, mint a közmédia műsorvezetője. Ebből már lehetett sejteni, hogy mennyire lesz kiegyensúlyozott, korrekt a későbbi interjú.

A karácsonyos beszélgetés eleje azzal ment el, hogy biciklivel érkezett-e Karácsony, és miután elmagyarázta, hogy nem, és hogy miért nem, akkor azon ment az izmozás, hogy hol parkolt a kocsival. A műsorvezetőt nem lehetett kizökkenteni, feltette a lediktált kérdéseket, próbált nagyon kemény lenni az ellenzéki főpolgármesterrel.

Amikor például arról faggatta Karácsonyt, hogy milyen tettekben mérhető a budapesti klímavészhelyzet kihirdetése, elhangzott a kérdés, hogy "mennek a szirénák?". És a keménykedés akár helyénvaló is lenne, sőt! De mutasson már valaki egyetlen olyan beszélgetést, ahol tized ennyire próbál belemenős lenni a közmédia munkatársa nem ellenzéki politikussal! Vagy olyat, ahol a kormánypárti megszólalót bárki opponálná a beszélgetés előtt, után, közben! Nincs ilyen.

Ez valószínűleg kimondva is tilos a Kunigunda utcában, de nyilván eszébe se jutna ilyen ott senkinek. És ettől válik teljesen nevetségessé a ritkán látható pitbulltempó. Ez nem közszolgálati és nem kiegyensúlyozott, ez nagyjából a Fidesz.hu-ra való. És totális tévedés itt BBC-normákról meg rendes sajtóviszonyokról hadoválni. Ilyen közmédia Európában egész egyszerűen nem létezhetne. Jó, de mennek a szirénák?!