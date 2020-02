A saját vesztére tör a kormány?!?

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Mesterséges intelligencia stratégiát alkotott a kormány, amely a mesterséges intelligencia (MI) térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó kérdésekre keres választ – idézi az MTI Palkovics László innovációs és technológiai miniszter veszprémi előadását.

A közleményből a stratégiáról egyelőre nem sok konkrétum derült ki, de az igen, hogy a Pannon Egyetemen a miniszter előrevetítette: 2030-ra az MI a magyar GDP 14 százalékát teremti majd elő. A stratégiát még jóvá kell hagynia a kormánynak, és akkor töltik majd fel a kormany.hu-ra.

Én a kormány helyében azért még meghánynám-vetném párszor ezt a dolgot. Palkovics miniszter ugyanis megnevezett pár területet, ahol az MI fokozott térhódítása várható. Vannak ártatlannak tűnők, mint például

az arcfelismerés,

az állapotfelmérés,

a röntgen,

a meghibásodásra utaló zajok azonosítása mezőgazdasági gépeken,

vagy a közlekedés.

Említett neccesebbeket is, mint a

zene írása,

festmények készítése

és a versírás.

Én azért itt javasolnám, hogy az éles bevetés előtt próbaképpen feltétlenül írassanak a géppel pár Fidesz-közleményt, sőt, adják kölcsön más pártoknak is, mert napi szintű felhasználóként ezen a téren még humánintelligenciailag is érzékelek kiaknázatlan lehetőségeket. Ha viszont már készségszinten megy a gyurcsányozás meg a diktatúrázás, jöhet a mesterséges intelligencia első komoly tesztje, ami a mai kultúrkampfos időkben nem is lehet más, mint hogy költőként megkapná-e a Térey ösztöndíjat.

Az MI előtt rögtön adódna a következő, még keményebb megmérettetés: vajon elfogadja-e?

A miniszter szerint az MI arra is alkalmas lesz, hogy felösmerje a hazugságot. És ez azért már elég ingoványos terület. Nem tudom, 2030-ra a magyar társadalom elég érett lesz-e, hogy együtt éljen ilyen masinákkal, de a kormányban ezek szerint legalább az igény megfogalmazódott már egyfajta megtisztulásra, és ezt én nagyon becsülendő dolognak tartom.