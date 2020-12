A szlovákiai maffiaállam végnapjai

Párját ritkító letartóztatási hullám zajlik hónapok óta Szlovákiában. Kolumbiában vagy akár az egyenlítői Afrikában sem éppen megszokott, hogy a rendőrség korábbi teljes vezetése – köztük az előző két országos rendőrfőkapitány, maga a speciális ügyész, további magas beosztású ügyészek, bírók, a szlovák titkosszolgálat vezetőjének első helyettese, korábbi igazságügyi államtitkár, oligarchák és az ország talán leghatalmasabb, egyben második leggazdagabb embere is – néhány héten belül vizsgálati fogságba kerüljön. A vádlottak közül időközben többen beszélni is kezdtek. Elindult a dominó.

A közvélemény immár az adventi naptár ablakaiként tekint a kommandósok által naponta végrehajtott letartóztatásokra. A vizsgálati fogságban sorra törnek meg a korábban érinthetetlennek hitt, bilincsbe vert személyek, akik látva, hogy már nincs felettük politikai védelem, vallani kezdtek. A dominó immár az előző kormányzat legfőbb vezetőit (köztük magyarokat) és a háromszoros kormányfőt, Robert Ficót is veszélyezteti. Az egykor legnépszerűbb felvidéki magyar politikus, Bugár Béla és több milliárdos oligarcha sem alhat nyugodtan ezekben a napokban.

Mi történik északi szomszédunknál?

Tényleg bűnözők irányították az elmúlt években Szlovákiát? Az összefüggések megértéséhez egy kicsit vissza kell mennünk az időben.

„Maffiaállamban élünk!” – fogalmazott 2017 szeptemberében az akkor hivatalban levő államfő. A komoly politikai támadások alatt álló

Andrej Kiska nehezményezte, hogy maffiamódszerekkel titkos információk szivárogtak ki korábbi adóügyeiről, melyeket Smeres ellenfelei politikai célokra használtak.

Az országot akkor az ereje teljében levő Robert Fico irányította, Szlovákiában a Smer–SNS–Most-Híd hármas koalíció kormányzott. Majd Kiska szavai után alig öt hónappal, 2018. február 21-én meggyilkolták Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát, az ország pedig egy csapásra megváltozott.

Kuciak ugyanis nem volt akárki. Az ország egyik legolvasottabb hírportáljánál, az aktuality.sk-nál dolgozó fiatal újságíró Kelet-Közép-Európa talán legjobb adatelemző oknyomozójaként sok borsot tört az akkori kormány és gazdaságpolitikai holdudvarának orra alá. Kiiktatása hadüzenettel bírt a teljes szlovákiai sajtó számára. Értsd, ha túl magasra nyúlsz, te is az ő sorsára juthatsz.

Ami azután történt, az példa nélküli Szlovákia történetében. Egymással rivalizáló szerkesztőségek elitújságíróinak tucatjai fogtak össze és hirdettek ádáz harcot a kormányzat ellen a közélet megtisztítása érdekében.

Pozsonyban hamarosan a bársonyos forradalom óta nem látott mértékű, 150 ezer fős tüntetések kezdődtek. Mindezt csak tetézte, hogy a gyilkosság megrendelésével gyanúsított Marian Kočner maffiózó mobiltelefonjának Threema applikációjából politikusokra, bírókra, ügyészekre, oligarchákra terhelő bizonyítékok kerültek elő, amik azonnal megjelentek a sajtóban. A közelgő parlamenti választások eredménye gyakorlatilag már ekkor eldőlt.

Csakhogy a java még csak ezután következett.

A korrupcióellenes harcot zászlajára tűző, Robert Fico majd Peter Pellegrini kormányát kőkeményen, minden létező módon támadó Igor Matovič (OĽaNO) átütő győzelmet aratott. 2020. március elején az OĽaNO–Sme rodina–SaS–Za ľudí, azaz az addigi ellenzék tagjai jobbközép, korrupcióellenes kormányt alakíthattak. És bár a koronavírus-járvány miatt érdemi kormányzásra egyelőre még szinte alig volt lehetőség, Matovič választási programjának legfőbb pontja azóta is prioritás. A szabad kezet kapott rendőrség, ügyészség – kihasználva az alkalmat, hogy vezetőik mandátuma vagy lejárt, vagy a hatalomváltás miatt gyorsan lemondtak – azonnal munkához láttak.

A sajtó egymás után számol be a hihetetlenebbnél hihetetlenebb ügyekről.

Az országot ugyanis annyira átszőtte a korrupció és a politikai sógor-komaság, hogy az egyedüli fegyverré a nyilvánosság és a közvélemény nyomása vált.

A rendőrségi jegyzőkönyvekben foglaltak így szinte egy az egyben kerülnek ki a médiába, az emberek online tálalásban kapják a legfrissebb információkat. Ha egy-egy gyanúsított reggel vallomást tesz, az délben már olvasható a sajtóban.

Például az is, hogy a rendőrséget évekig nem is az országos rendőrfőkapitány, hanem egy bizonyos Norbert Bödör nevű nyitrai oligarcha irányíthatta. Aki szabályos maffiaként működtette a rendőrséget saját céljaira. A Bödör-klán anyagilag támogatott politikusokat, akik cserébe lehetővé tették számára, hogy privatizálja a rendőrséget. A szemtanúk vallomásai alapján Bödör egyfajta összekötőként működött a Smer–SNS–Most-Híd korábbi kormánykoalíció legmagasabb vezetői, valamint a rendőrség között. Az SNS elnöke, Andrej Danko már elismerte, hogy beszéltek, Bugár Béla, a Most-Híd akkori elnöke hallgat. Vele kapcsolatban már az is felmerült, hogy egyáltalán még az országban van-e.

Bödör ismert újságírókat, politikusokat figyeltetett meg (köztük a mostani kormányfőt, Igor Matovičot), komoly csúszópénzekért nyomozást tudott elindítani vagy éppen leállítani, fosztogatta az uniós pénzeket. Ügyei most egymás után kerülnek nyilvánosságra, és immár Robert Fico volt kormányfőt, Robert Kaliňák volt belügyminisztert vagy éppen Bugár Bélát veszélyeztetik. Egyre szorul a hurok a politika legmagasabb szintjein. Nem csoda, ha az ellenzék mindent megtesz annak érdekében, hogy előre hozott választásokat érjen el és visszaszerezze a hatalmat. Különben akár több évtizedes szabadságvesztés és teljes vagyonelkobzás fenyegeti nem egy meghatározó politikusát.

Vallomások a rendőrségi jegyzőkönyvekből

A lassan összeálló puzzle egyre elképesztőbb képet mutat. Nagyon úgy néz ki, hogy Kiska államfő nem tévedett, az országot valóban a maffia irányította. Tagjai ott ültek a kormányhivatalban, parlamentben, ügyészségen, alkotmánybíróságon vagy éppen a rendőrségen.

Az egyik pozsonyi ügyésznő például, aki az elmúlt években több gyanús döntést is hozott, egy alkalommal 350 ezer eurót tett be a bankszámlájára, melyhez a vagyonbevallásában azt írta, hogy ajándék. Dušan Kováčik speciális ügyész a világ legtermészetesebb dolgaként 206 ezer eurót helyezett a számlájára készpénzben. A pénzek eredetét egyikük sem tudta hitelt érdemlően megmagyarázni. Kováčiknál még a letartóztatásakor is 10 ezer euró készpénz volt, melyre szintén nem volt magyarázata.

Kiket csuktak le eddig? Milan Lučanský – országos rendőrfőkapitány (2018–2020)

Norbert Bödör – oligarcha, egy biztonsági cég vezetője

Dušan Kováčik – speciális ügyész (2004–2020)

Boris Beňo – szlovák titkosszolgálat (SIS) első helyettese

Monika Jankovská (Smer) igazságügyi minisztérium államtitkára (2016–2019)

Róbert Krajmer – a korrupcióellenes egység volt vezetője

Peter Hraško – a legsúlyosabb törvénytelenségeket vizsgáló Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NAKA) vezetője

Bernard Slobodník – a pénzügyőrség egységének volt vezetője

Marián Zetocha – a SIS lehallgatási osztályának volt vezetője

Ľudovít Makó – a pénzügyőrség nyomozati hivatalának volt vezetője

Martin Fleischer – a belügyminisztérium gazdasági főosztályának volt vezetője

Több bíró az igazságszolgátatás minden szintjéről

Az emberek látják, hogy magas beosztású döntéshozók jóval nagyobb lábon élnek, mint azt legális anyagi lehetőségeik megengednék.

Milan Lučanský, az előző kormány alatt kinevezett országos rendőrfőkapitány Floridában vett apartmant,

így amikor a kommandósok őt is elvitték, azonnal vizsgálati fogságba kellett zárni, mert félő volt, hogy megszökik.

A dolog pikantériája, hogy a most letartóztatott személyekkel kapcsolatban több feljelentés már évekkel ezelőtt megszületett, de többségüket ki sem vizsgálták. A letartóztatások sora a kormányváltás után kezdődött. A NAKA azokat a magas beosztású korrupt rendőröket, ügyészeket, bírókat, igazságügyi államtitkárt viszi el, akik ezeket az ügyeket blokkolták, vagy a maffiának szivárogtattak.

A Gorilla újra üvölt

December elején, az új országos főügyész megválasztása előtt alig pár nappal érkezett derült égből villámcsapásként a hír, hogy a rendőrség letartóztatta Jaroslav Haščákot, a Magyarországon is aktív Penta pénzügyi csoport egyik partnerét, az ország leghatalmasabb és második leggazdagabb emberét. Haščák vagyona a Forbes 2020-as listája szerint meghaladja az 1 milliárd eurót, ezzel Magyarországon is dobogós lenne. Most mégis kénytelen volt eltűrni, hogy félszáz kommandós kutatja végig jelenlétében a Penta főhadiszállását. Haščák azóta is fogságban van. A vád korrupció és pénzmosás a Magyarországon is nagy terjedelemben taglalt Gorilla-ügy miatt.

Mi az a Gorilla? A Gorilla-akta 2005 novembere és 2006 májusa között készült. Arról szól, hogy Jaroslav Haščák, a Penta egyik tulajdonosa Pozsony belvárosában, a Vazovova utca egyik lakásában politikusokkal találkozik, és közvetve vagy közvetlenül csúszópénzekről, korrupcióról, privatizációkról tárgyalnak. A 85 oldalas leirat valódiságát a Penta és az érintett politikusok, oligarchák is tagadták. 2019 októberében azonban a Gorilla hanganyaga is kikerült a sajtóba. Majd később, a Kuciak-gyilkosság és több más súlyos bűncselekmény miatt szintén vizsgálati fogságban ülő Marian Kočner házának átkutatása során megtalálták az éjjeliszekrényén egy pendrive-on a Gorilla eredetinek tartott, 2 gigabyte-nyi, 39 órás hangfelvételét. Ez bizonyíthatja a leirat valódiságát.

Haščák lekapcsolása és vád alá helyezése újabb frontot nyit, a Gorilla-ügy ugyanis valódi atombomba, Szlovákia történetének egyik legnagyobb botránya. Annak bizonyítéka ugyanis, hogy hogyan működött az ország, mi zajlott a kulisszák mögött, hogyan lettek nagyon sokan sárosak.

Miért épp most?

A börtöntől rettegő ellenzék szerint politikailag motivált vadászat zajlik. A valódi magyarázat azonban ennél jóval egyszerűbb. Az elmúlt hónapokban a kommandósok több olyan kulcsfontosságú személyt is elvittek, akik az igazságszolgáltatás egyes területein saját maguk is bűnöztek.

A Gorilla-ügyet például már nem a rács mögött ülő Jaroslav Čižnár speciális ügyész felügyeli, aki az elmúlt években 61 esetből egyetlenegyszer sem élt a vádemelés lehetőségével, irodájában pedig több mint száz, ad acta helyezett nyomozati anyagot találtak. Továbbá, a rendőrséget már nem az előző két országos rendőrfőkapitány (Gašpar és Lučanský) vezeti, akik maguk is vizsgálati fogságban vannak. A specializált büntetőbíróságon sem Michal Truban bíró dönt már a vizsgálati fogságok elrendeléséről, aki a maffia egyik vezérének tartott Norbert Bödör lecsukását sem tartotta indokoltnak.

„A választó szar, Csak az abszolút felszínt észleli” – hangzott el a híres mondat Haščáktól a Gorilla-aktában. Mára kiderült, hogy ez mégsem teljesen igaz.

Amihez persze megfelelő választási eredmény is kellett, illetve, hogy a rendőrség végre szabad kezet kapva végezhesse a munkáját. Legyen bárki is a következő a sorban.

Nem véletlen, hogy Robert Fico, Peter Pellegrini és a Most-Híd egyes politikusai is mindent megtesznek az előre hozott választások kikényszerítéséért. Mindannyiuk talpa alatt egyre forróbb a talaj.

A szerző a Körkép.sk alapító főszerkesztője

(Borítókép: Marian Kočner a bíróságon 2020. január 13-án. Fotó: SOPA Images / Getty Images Hungary)