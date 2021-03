Matovic a Szputnyik V-vel felrúgta a szlovákiai külpolitika stratégiai alapjait

Hétfő este Kassán landolt egy szlovák Spartan C–24J katonai gép, a fedélzetén 200 ezer adag Szputnyik V vakcinával. A szállítmányt személyesen, újságírók gyűrűjében fogadta Igor Matovič miniszterelnök és Marek Krajčí egészségügyi miniszter, nem véletlenül: a koronavírus-válsággal kapcsolatos szlovákiai diskurzus teljes átértelmezését várják az orosz oltóanyag feltűnésétől. Ezen a kormányfő és bizalmasai nyerhetnek, a koalíció viszont beleroppanhat a lépésbe.

Szlovákia járványkezelési módszerei az elmúlt egy évben ellentmondásos eredményeket hoztak.

Az első hullám mintaországa a százezer főre vetített elhalálozások számát tekintve januárra világszinten is a legrosszabbul teljesítő államok közé került.

A visszaesésnek több oka is van: a kormánykoalíció belviszályai és korlátozásokat érintő döntésképtelensége, az állampolgárok hibáztatása, valamint az állandóan változó, könnyen félreértelmezhető gumiszabályok kialakítottak egy olyan közeget, amely egyenesen ösztönözte a lakosságot az érvényes járványellenes intézkedések megkerülésére. A járvány harmadik hullámának megjelenése tovább rontott a szlovák egészségügy helyzetén, az ország külföldi segítségre szorult.

A kritikák fő célpontja Marek Krajčí, azaz Matovič pártjának (Egyszerű Emberek) egészségügyi minisztere. A politikus távozását nemcsak az ellenzék, de a négy kormánypárt képviselőinek némelyike is szorgalmazza. A koalíciós villongások azonban sajátos módon zajlanak, a furcsa viszonyokról sokat elárul Krajčí és Richard Sulík legújabb csörtéje. Sulík, a libertariánus SaS (Szabadság és Szolidaritás) elnöke és gazdasági minisztere, a közösségi hálón üzente meg, hogy szívesen átveszi Krajčí helyét, mivel az nem menedzseli jól a válságot. Mindezt úgy, hogy decemberben Sulík még pont a széles körű nyitás, Krajčí pedig a további korlátozások mellett kardoskodott. Az egészségügyi miniszternek egyértelmű felelőssége van a járványkezelés hiányosságaiban, de

a szlovákiai problémákért elsősorban a miniszterelnök és a négypárti kormánykoalíció ellentmondásos intézkedései és határozatlansága a felelős.

A kormány halogatta az érdemi korlátozások bevezetését, és csak a harmadik hullám idején készült el egy olyan intézkedéscsomag, amelyet valóban szakértői ajánlások alapján fogalmaztak meg.

A problémák fő forrása azonban inkább Igor Matovič konfrontatív stílusában rejlik. Ami a miniszterelnök szívén, az a száján és a Facebookon, Matovič pedig az elmúlt időszakot a különböző politikusok (köztük saját koalíciós partnerei), intézmények és szakértők gyalázásával, valamint saját képességeinek fényezésével töltötte. A kormányfő egyfajta ellenzék a kormányon belül, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy konkrét intézkedéseket kapcsoljanak a nevéhez. Erre példa a lakosság tömeges teszteléséhez való viszonyulása. Az országos antigénes tesztelés ötletét a kormányfő először 2020 októberében fogalmazta meg, majd az általános tanácstalanság közepette hetek alatt verte át partnerein. A járvány elfojtására szolgáló tesztekből később heti szintű rutin lett, miközben maga az intézkedés egyértelműen hatástalan – néhány ellenvélemény szerint a lakosság zárt térbe kényszerítésével és a sorakozással nem megakadályozza, hanem egyenesen elősegíti a koronavírus terjedését. A tesztelést a lebonyolítással megbízott (és a változatosság kedvéért Matovič által szintén kritizált) önkormányzatok is megelégelték, egy hete pedig úgy tűnhetett, hogy a kormányfőre végleg ráomlik az irányítás felelőssége, állandósul az államfő és koalíciós partnereinek kritikája, a lakosság mindössze negyedének bizalmát élvezte.

Majd jött a Szputnyik, és a feje tetejére állított mindent a szlovák politikában.

Korábban úgy tűnhetett, hogy a szlovákiai közbeszédben az alternatív vakcinák, köztük a Szputnyik V beszerzése csak egy értelmetlen, elvont probléma, mint annyi más téma az elektronikus karanténtól az elvben szigorú, de gyakorlatban ellenőrizetlen utazási korlátozásokig. Matovič február 19-én ugyan bejelentette, hogy kétmillió adag Szputnyik V vakcina szállítását kötötte le Oroszországban, de a tervezetet a kormánykoalíció a konzervatív, de nyugati irányultságú Emberekért (Za ľudí) vezetésével elgáncsolta, az engedélyezés pedig keresztülvihetetlen folyamatnak tűnt a szlovákiai hatóságok ellenkezése miatt. Az ellenzéki pártok felkészültek arra, hogy a hiányzó orosz vakcinák miatt kritizálják a kormányt, a nyugatpárti jobboldal igyekezett ignorálni a kérdést és a járványkezelést bírálta, Matovičtól pedig arra lehetett számítani, hogy a Szputnyik-beszerzés elkaszálását politikai fegyverként használja a riválisai ellen, amikor a felelősöket keresi a halottakért.

A miniszterelnök azonban saját partnereit is meglepve az események elébe ment, és a politikai-társadalmi vitát megelőzve egyszerűen berendelte a vakcinákat a kassai repülőtérre, miniszterét pedig arra utasította, adja ki az engedélyt a Szputnyikkal való oltáshoz.

Ez a lépés meglehetősen nagy felbolydulást okozott a szlovákiai közéletben, a sorok írásának időpontjában (szerda délelőtt) az sem biztos, hogy a kormánykoalíció egyben marad: a két kisebb koalíciós partner a kormány radikális átalakítását követeli. Matovičra ráomlott az összes frusztráció, amit saját szövetségeseinek okozott, a vakcinaügy kezelése pedig az utolsó csepp a pohárban. Az Emberekért a saját pártja egyben tartásáért küzd, az SaS pedig bosszút állna a kormányfő korábbi inzultusaiért, kérdéses, hogy sikerül-e kompromisszumot kötniük.

A probléma kiváltó oka, hogy Matovič az orosz vakcina beszerzésével egy kimondatlan, a szlovákiai külpolitikai stratégia alapjait érintő egyezséget rúgott fel. Az ország doktrínája a nyugati maghoz való, viszonylag szoros igazodás (Szlovákia a visegrádi négyek csoportjából egyedüliként az eurózóna része), miközben ezzel párhuzamosan a lakosság egy része történelmi és kulturális okokból is szimpatizál az oroszokkal. A Moszkvával való kapcsolattartás azonban a nyugatpárti külpolitikával párhuzamosan, alternatív csatornákon és szereplőkön keresztül zajlik. Szlovákia a közelmúltban jobbára ódzkodott attól, hogy látványos gesztusokat tegyen Oroszország felé, ellentétben a hagyományos konvenciókat előszeretettel felrúgó Magyarországgal. A kormánykoalíció képviselőinek egy része – különösen, de nem kizárólag a Za ľudí frakciója – kimondottan ellenségesen viszonyul az orosz befolyásszerzési kísérletekhez. A párt és a képviselők árulásként élték meg Matovič magánakcióját és azt a tényt, hogy a miniszterelnök a meglepett reakciók alapján a saját szövetségesei előtt is titokban tartotta a vakcinarendelést. Egy koalíciós képviselő, az atlantista think-tankekben aktív Tomáš Valášek a szállítmány érkezésének másnapján kilépett, és elképzelhető, hogy a példáját mások is követik. Amíg egyéni akciókról van szó, a fejlemények nem veszélyeztetik a kormánytöbbséget, az identitásválságba kerülő Za ľudí és az SaS viszont pártszinten lebegtette meg a koalícióból való kilépést, miközben dühös kommentárok tucatjai születtek a hagyományosan nyugatpárti, piacvezető újságokban és portálokon. Egy korábban lappangó politikai törésvonal megnyílt, és fokozta az egyébként is megosztott koalíció problémáit.

Az általános felháborodás miatt elsőre akár úgy is tűnhet, hogy Igor Matovič elszámolta magát, valójában azonban a körülmények még egy esetleges kormánybukás esetén is a miniszterelnök kezére játszhatnak. A kormányfő ugyanis az eddigi jelek szerint alkalmatlan arra, hogy harmonikusan, kompromisszumokra készen vezessen egy sokszínű koalíciót, a forradalmárszerepből viszont profitál. A társadalom jelentős része úgy ítélheti meg, hogy a vakcinakínálat bővítése hatékony eszköz a koronavírus elleni küzdelemben,

az AKO felmérése kimutatta, 300 ezerrel több állampolgár oltatná be magát, ha rendelkezésre állna a Szputnyik V is.

Az orosz vakcina ellen tiltakozó pártok a saját csapdájukba estek, hiszen korábban az oltások lassú ütemének kritizálása mellett a határozott döntéseket és az érdemi lépések hiányát is számonkérték a kormányfőn és az egészségügyi miniszteren, most ezt megkapták. Az orosz befolyás növekedésével való riogatások is kevésbé hatékonyak Szlovákiában, főként a magyarországinál erőteljesebb, hónapok óta gerjesztett társadalmi víruspánik-hangulatban. A Szputnyik V első szállítmányai hivatalosan is az ország területén vannak, nem elméleti lehetőségként kerül szóba az orosz vakcinakérdés, az oltások ellen fellépni pedig politikailag és társadalmilag is kockázatos. Fontos mellékkörülmény, hogy a vakcinák legalább két hétig raktárban maradnak és vizsgálatoknak vetik őket alá, kidolgozásra vár az oltási protokoll: valószínűtlennek tűnik, de elméletileg nem lehet kizárni, hogy az erőteljes lobbizás hatására Szlovákiában mégsem kezdik meg a Szputnyikkal való oltást. Könnyen lehet, hogy a csodafegyver bevetésével a miniszterelnök elkésett.

Végül, de nem utolsósorban, elmondhatjuk, hogy bár Igor Matovičnak kizárólag rövid távú belpolitikai céljai voltak az orosz vakcina behozatalával, az intézkedés komoly nemzetközi következményekkel jár majd. Nem tudni, közvetített-e magyarországi szereplő a Szputnyik beszerzésében (akadnak híresztelések, de saját véleményem szerint a szlovák kormánynak alanyi jogon is erős kapcsolatai vannak Moszkvával), viszont a fejlemények végső soron Magyarország pozícióit javítják, hiszen Budapest hétfőtől már nem számít különutasnak az alternatív oltóanyagok beszerzése terén. Az orosz vakcinák a szlovák spájzban vannak.

A szerző politikai elemző.

(Borítókép: Igor Matovič miniszterelnök 2021. március 1-jén. Fotó: Peter Lazar / AFP)