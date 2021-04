A fiatalabbak életét is komolyan veszélyezteti a járvány

Ferenci Tamás kétségbe vonta azt a megállapításomat, hogy a fiatalabb korosztály halálozási kockázata a járvány miatt feleakkora lenne, mint az idősebbeké. Az Index-riportban elhangzottak a qubitban megjelentetett írásban részletesen ismertetett adatokon alapulnak. Kivétel nélkül minden adat az USA hivatalos statisztikai forrásaiból származik. Ha különböző hivatalos orgánumok más és más adatot szolgáltatnak, az nagyon sajnálatos lenne.

Az írás első ábrája az internetről származik, és heti bontásban hasonítja össze, hogy mekkora volt a halálozási szám az USA-ban a 2015–2019 közötti években, és azt hogyan haladják meg a 2020. évi adatok. Más forrásban találtam adatot a 300 000 fős többlethalálozásra. Elképzelhető, hogy ez nem az egész évre vonatkozott, és valóban az 552 ezer körüli adat a reális. Ebben az esetben elfogadom Ferenci Tamás kritikáját, hogy a Covidnak tulajdonított halálesetek száma inkább alulbecsült és nem felülbecsült. Ez azonban a cikk és a riport fő mondanivalóját nem érinti, mert annak célja, hogy reális képet rajzoljon fel a tényleges kockázatokról, és látni lehessen az egyes korosztályok halálozási kockázatát a járvány miatt.

Természetes folyamat a halál kockázatának növekedése az élet előrehaladtával, ezt világosan jelzik az éves halálozási adatok. Ha felüti a fejét a járvány, ami a korábbi években ismeretlen volt, akkor az megnövelheti az elhalálozások számát. Mekkora veszélyt jelent a járvány? Ez legbiztosabban akkor derül ki, ha a korábbi évek statisztikáját összehasonlítjuk a járvány bekövetkezése utáni időszakéval. Ha a növekmény meghaladja a statisztikai hibahatárt, akkor reálisan felmérhetjük, hogy mekkora a járvány halálozási kockázata az egyes korosztályokban. Azon lehet viccelődni, bár nem ízléses, ha szándékosan elütünk valakit, akkor a járványnak tulajdonított halálozási szám aránya kisebb lesz az összes halálesethez képest. Itt azonban egyrészt nagy számok statisztikájáról van szó, másrészt korábbi évek halálozási adatain alapul az összehasonlítás, amin utólag nem lehet változtatni. A napi hírek arról szólnak, hogy a 200-300 körüli, Covidnak tulajdonított halálozáson belül mekkora az idősek részaránya. Természetesen nagy. De ha már arányokat emlegetünk, illene azt is megnézni, hogy a Covidhoz nem kötött halálozáson belül mekkora számban halnak meg az idősebb korosztály tagjai. Miért lenne abszurd az összehasonlítás? Könnyen belátható, hogy nem a halálozások összes száma a mérvadó, hanem az arány az összeshez képest. Képzeljük el, valaki a fejébe veszi, hogy a szerdai nap rendkívül veszélyes az idősek számára. Készít is egy statisztikát, amiből kiderül, hogy jóval több idős ember hal meg, mint fiatal. Következik ebből, hogy igaza van? Természetesen nem, ez csak akkor lenne igaz, ha az arány szerdán szignifikánsan nagyobb lenne, mint a hét többi napján.

Sajnos itthon nem könnyű olyan adatokhoz jutni, amelyekből kiderül, hogyan változik az egyes korcsoportok halálozási aránya az összeshez képest, ezért fordultam a 2020-as, USA-ból származó adatokhoz. A qubitban közölt írásban egy-egy ábra mutatja az egyes korcsoportok létszámát az Egyesült Államokban, feltüntetve azt is, hogy közülük összesen hányan haltak meg. Az is külön ábrán szerepel, hogy mekkora a Covid miatt elhalálozottak száma, összevetve az összes halálesettel. Külön ábra mutatja az arányokat is. Ebből világosan látszik, hogy a 35–45 éves korosztálynál az arány 7 százalék, míg a 65–75 éveseknél 13 százalék, tehát a többlethalál kockázata kétszeresére növekszik meg, és nem tízszeresére, ahogy azt Ferenci Tamás állítja. Ez arra is figyelmeztet, hogy a fiatalabb korosztályok életét is komolyan veszélyezteti a vírus! Van még egy internetről átvett ábra az írásban, amely hetenkénti adatokkal és korcsoportos bontásban mutatja, hogy a többlethalálozások részaránya mekkora az egyes korcsoportokban. Összevetve a 15–64 éveseket a 65–74, illetve 74–85 évesekkel világosan látszik, hogy a különbség még a kettőt sem éri el! Arra a qubit-cikkben külön felhívom a figyelmet, hogy a közölt százalékos halálozási arányok nem tévesztendők össze a fertőzöttek számához viszonyított halálesetek számával.

A riport célja az volt, hogy reális képet adjon a kockázatokról, és felhívja a fiatalabb korosztályok figyelmét, hogy számukra is komoly a veszély. Ez most különösen aktuális, mert most többségében fiatalabbak oltására kerül sor, és lényeges, hogy minél többen oltassák be magukat. Ebben a kérdésben Ferenci Tamással egy véleményen vagyunk.



A szerző fizikus, a BME és az ELTE címzetes egyetemi tanára. A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját. Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő írásokat. Várjuk az ön véleményét is.



Ebben a témában eddig a következő cikkek jelentek meg az Indexen:

Mégsem olyan veszélyes a Covid az idősekre, mint gondoltuk? – interjú Rockenbauer Antal professzorral

A 65 éves korosztályban tízszer nagyobb a halálozási kockázat, mint a 45 éveseknél

(Borítókép: Ápolók a fehérgyarmati kórház koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2021. április 2-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)