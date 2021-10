„Államreform kéne rég….” - válasz Puzsér Róbertnek

Nem tehetek róla, az Indexen október 10-én megjelent cikkből (Puzsér Róbert: A demokratikus intézmények reformja sürgetőbb, mint valaha) Weöres Sándor klasszikus verse, Az éjszaka csodái jut az eszembe. Felidézi az öt gyermekes Vígláb bácsit, aki a lámpaernyőn kuporogva hibáztatja „a mai rendszert”, és államreformot sürget.

Puzsérnak sok tekintetben igaza van, ahogy Tamás Gáspár Miklósnak is, aki az ellenzéki előválasztás okán, és persze nem először, hasonlóan globális kritikát fogalmazott meg a hazai politikai rendszerről, egyszersmind a világ „válságmegoldó” intézményeiről. Puzsér leszögezi, hogy „a demokráciák kilencven év múltán újra válságban vannak”, hiszen „a demokratikusnak szánt verseny, mely elméletileg a közös ügyek konszenzuális intézésére és a konfliktusok békés megoldására szolgál, végeláthatatlan acsarkodássá és uszítássá, marketingesek által korbácsolt gyűlöletorgiává” vált. Felfogása szerint a többpárti parlamenti demokrácia, mely vagy fél évszázadon át elérhetetlen ábránd volt Magyarországon, áldásból átokká vált, a nemzetközi szervezetek pedig, különösképpen az ENSZ és az Európai Unió, melyek felügyelni hivatottak a tagországok demokratikus működését, tehetetlen intézmények.

Az ENSZ-ről tényleg nem érdemes vitatkozni, hiszen közgyűlésének fő tevékenysége, hogy tagországai – olyan államok, melyekben a hatalmat véres terrorral tartják fenn – évről évre elítélik Izraelt, a Közel-Kelet egyetlen demokratikus rendszerét. Viszont mi a helyzet az EU-val, különös tekintettel a az ellenzéki előválasztásra, és az országgyűlési választások kampányára?

Ha valóban érdemleges kampány folyna, a miniszterelnök-jelöltek nyilvánosan ütköztetnék nézeteiket Magyarország helyéről és szerepéről az EU-ban, az előnyökről és hátrányokról, az euró bevezetésének kihívásáról.

Ennek azonban eddig nyoma sincs, nyilvánvalóan azért, mert olyan érvek és ellenérvek hangzanának el, melyeket az átlagos magyar választópolgár, aki a facebook-ról tájékozódik és érzelmi alapon szavaz, képtelen lenne felfogni. Hiszen Puzsérnek igaza van, amikor azt írja: „a politika egyre kevésbé racionális vitát, mindinkább jelképek és életérzések összecsapását jelenti”. Ezek után nem csoda, ha az ellenzéki előválasztás jelöltjei, akiknek mezőnye immár Dobrev Klárára és Habsburg Ottó gyermekeihez feltűnően hasonlító Márki-Zay Péterre szűkült, egy árva szót sem szólnak a paksi atomerőmű bővítéséről, és egyáltalán az energiapolitikáról, vagyis hogy mit csinálnának másképp ezen a téren, mint az Orbán Viktor kormányzata.

De beszéljünk most a képviselőválasztás reformjáról, mely Puzsér szerint megkerülhetetlen, hiszen a jelenlegi választási rendszer lehetőséget nyújt a manipulációra, és erősen torzít. Ez igaz, de csak nem azt akarja mondani a szangvinikus közíró, hogy a választójogot kellene szűkíteni? Ezzel a programmal a 2022-es választásokon induló pártok közül csak a Mi Hazánk lépett fel, mely programjában a nyolc általános elvégzéséhez kötné a választójogot, ami bizony erősen diszkriminálná a hazai cigányságot. Erről elvi okokból szó sem lehet, hiszen cenzust jelentene, ami elfogadhatatlan. Mint ahogy az sem jöhet szóba, hogy a választást előzetes regisztrációhoz kössék, úgy, mint az USA egyes államaiban. És mit jelentene az a gyakorlatban, hogy az „egy ember – egy szavazat” elvét az „egy ember – több szavazat” elvével kellene felváltani? Szavazzanak a nagycsaládosok a gyerekeik nevében is? Vagy a demenciában szenvedő idősek helyett a felnőtt gyerekeik?

Mi alapján szavaz a magyar választópolgár?

Tudjuk, egy kisebbség a politikusok által hangoztatott értékeket preferálja. Ahogy nemrég egy kiváló karmester összefoglalta: „fontosak nekem a hagyományos baloldali és zöld értékek: a szegények felkarolása, az elesettek támogatása, minden ember egyforma tisztelete vallástól, nemzetiségtől, bőrszíntől, szexuális orientációtól függetlenül, a kisebbségek védelme, a környezetvédelem és az európai integráció”. Úgy tűnik azonban, hogy a többség a fennkölt elvek helyett inkább az érdekeit tartja szem előtt. A jelenlegi kormányzat, vállalva az eladósodást is, különböző extra juttatásokkal igyekszik „lekenyerezni” a választókat: adókedvezményt nyújt a fiatal házasoknak és a vállalkozóknak, az idősebbeket pedig kárpótolni igyekszik azért, hogy a nyugdíjuk az infláció következtében értékét vesztette. Klasszikus példája ez a „helikopterpénznek”, amit az ellenzék a COVID járvány kitörése, 2020 márciusa óta sürgetett, most viszont felelőtlenségnek és tékozlásnak nevez, és kampány-trükknek minősíti a „pénzszórást”.

Kívánatos lenne, írja Puzsér, hogy kibillentsék „a politika kerekét a jelenlegi rossz kerékvágásból”. Jó lenne tehát, ha az ellenzék győzelme esetén hatályon kívül helyeznék a jelenlegi, „kétharmados” alkotmányt és újra kezdődne az alkotmányozás hosszadalmas és kockázatos folyamata? Ebben a nagy jelentőségű ügyben szembekerül egymással a kívánatos változás és a megőrzendő stabilitás, és ami engem illet, az utóbbit fontosabbnak tartom. Ami nem jelenti azt, hogy a jelenlegi alkotmányon, mely „gúzsba köti”, a szó szoros értelmében kiheréli a sajtót, ne kellene sürgősen változtatni. De ha lehet,

ne próbáljuk meg visszaforgatni az idő kerekét az 1989-90-es rendszerváltásig, okuljunk az alkotmányozás 1994 és 1998 közötti kudarcából.

Puzsér gondolatmenetének legellenszenvesebb passzusa a „politikai osztály” elleni demagóg hangulatkeltés, az uszítás „a közhivatallal összefonódó a burzsoázia” ellen. Szerinte a hivatásos politikusok a „leválthatatlan arisztokraták”, akiknek fogalmuk sincs azoknak életéről, akik fölött uralkodnak. Ez már vegytiszta kocsmai duma, „a minden politikus lop és hazudik” közhelyes hőbörgése. Ugyanezt a teóriát fogalmazta meg Lenin is, amikor „parlamenti kreténizmussal” vádolta a Duma képviselőit.

Nem mintha illúzióim lennének a hivatásos politikusokról: egykor jó néhány interjút készítettem velük, van személyes tapasztalatom is róluk. Minden találkozás arról győzött meg, hogy kizárólag az érdekeik szempontjából szemlélik a közéletet, és legfőbb törekvésük, hogy minél tovább hatalomban maradjanak. Lehet, hogy a történelem robotpilóta alatt sodródik, ahogy Puzsér találóan írja, és valójában senki sem vezeti a világot. Mégis szükség van emberekre is a pilótafülkében, akik szükség esetén képesek a kézi kormányzásra is. Ők a politikusok, akik persze bőven „megérik a pénzüket”, de legalább nem érzik úgy, mint Karácsony Gergely, hogy a miniszterelnök-jelöltséggel vágóhídra hurcolják őket.

