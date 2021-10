Mark Zuckerberg életében bizonyára voltak már jobb időszakok is, mint az elmúlt hét. Miután hétfőn több órára leálltak a Facebook szolgáltatásai – beleértve a Messengert és a WhatsAppot is – Magyarország éves GDP-jének egyharmadával egyenértékű részvény árfolyam-veszteséget okozva ezzel – kedden a vállalat egyik volt, magas szintű alkalmazottja, Frances Haugen tálalt ki az amerikai Szenátus kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó albizottságában. Haugen arról beszélt, hogy a Facebook és az Instagram hogyan hunyt szemet az alkalmazások olyan negatív hatásai felett, mint például a fiatalkori testképzavarok kialakítása, vagy a polarizáció erősítése, vagy éppen a demokratikus rendszerek dezinformáción keresztüli gyengítése. Ez az írás főképp ez utóbbi kérdéssel foglalkozik.

Először is, érdemes feltennünk a kérdést: tudtunk-e meg valami valóban újat arról, hogy a Facebooknak milyen szerepe van a dezinformáció terjesztésében. A Facebook korábbi alkalmazottja, Haugen által kiszivárogtatott iratokból, illetve az amerikai Szenátusban elmondottakból az derül ki, hogy a Facebook

saját anyagi érdekeit sokszor tudatosan a felhasználók érdekei elé helyezte,

tudatában volt annak, hogy a népszerű tartalmak, illetve politikai viták erősítik a polarizációt,

nem fordított elegendő erőforrást a nemzetbiztonsági szempontból veszélyes, vagy erőszakos megosztottságot keltő tartalmak, álhírek moderálására, eltávolítására.

Tegye fel a kezét az olvasók közül, akit ezek az állítások őszintén megleptek. Számos kutatás mutatta be korábban is, hogy a Facebook algoritmusai erősítik a vélemények polarizációját, a csoportokat (nem áthatolhatatlan) információs buborékokba zárják, az intenzív kommunikáció pedig sokszor a negatív, és nem a pozitív érzéseket erősíti fel a Facebookon. Az, hogy egy nagyvállalat elsődlegesen a saját érdekeit nézi, és keveset költ a károk mérséklésére, szintén nem meglepő. Egy alulszabályozott szektor esetében pedig különösen nem. Korábban is számos korábbi alkalmazott beszélt már arról, a közösségi médiaoldalak hogyan élnek vissza a fogyasztók figyelmével – a Netflixen futó népszerű Társadalmi Dilemma című filmben például többen megszólalnak közülük, köztük a „like” gomb feltalálója is. Ami Hagen szenátusi nyilatkozata kapcsán látványosan kisebb figyelmet kapott, az éppen az, hogy mondanivalója mennyivel árnyaltabb és komplexebb, mint az utóbbi – éppen az egyik legnépszerűbb, hasonlóan addiktív algoritmusokkal operáló online felületen, a Netfixen futó – filmé. A Social Dilemma ugyanis inkább csak a közösségi médioldalakkal szembeni álszent morális pánikot erősíti, érdemi megoldási javaslatok nélkül.

A Facebook volt alkalmazottja ugyanakkor nem arról beszélt, hogy a közösségi média csak kárt tesz a társadalmakban. Jellemző, hogy a hazai és a nemzetközi média többsége is csak keddi nyilatkozatának első részét idézte:

Tegnap láthattuk, ahogy a Facebook eltűnt az internetről. Nem tudom, miért történt, de azt tudom, hogy öt órán keresztül a Facebookot senki sem használta arra, hogy megossza a közösségeket, destabilizálja a demokráciákat és hogy fiatal lányokban és nőkben erősítse a szégyent a testükkel kapcsolatban.

Haugen nyilatkozata ugyanis egy ilyen, már jóval kevésbé idézett résszel folytatódott:

Ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy öt órán keresztül több millió kisvállalkozás nem tudta elérni a potenciális ügyfeleit, és az újszülöttekről készült fotók miatt nem örvendezhettek a családok és barátok szerte a világon. Én hiszek a Facebookban rejlő potenciálban: lehet olyan közösségi médiánk, melyet élvezünk, mely anélkül köt minket össze, hogy szétszakítaná a demokráciáinkat, veszélyeztetné a gyerekeinket és etnikai konfliktusokat szítana szerte a világon. Ennél többre vagyunk képesek.

Ez az idézet akár mottója is lehetne egy olyan, a közösségimédia-oldalakkal szembeni józan és mértéktartó megközelítésnek, mely egyszerre kerüli ki a bűnbakokon keresztüli indulatelvezetés és az (ál)naivitás csapdáit.

A közösségi média népszerűségének pszichológiai okai annak ellenére sem eléggé közismertek, hogy teljesen triviálisak.

A közösségi média, így például a Facebook és az Instagram algoritmusai voltaképpen csak tükröt tartanak elénk, és kiaknázzák azokat a hajlamokat, amelyek eleve bennünk vannak.

Éppen ezért tud olyan addiktív lenni a Facebook, és több más közösségi oldal: sok szempontból jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. De milyen hajlamainkra játszanak rá ezek a platformok? Például, hogy jobban szeretjük a saját véleményünket másoktól visszahallani, mint a véleményünknek ellentmondó információkat kapni. Szeretjük az ismerős ingereket, és hajlamosak vagyunk a vélt többséghez igazítani a véleményünket. Érdekesebbnek tartjuk továbbá a negatív, mint a pozitív információkat (ez az úgynevezett negatív információs hatás), ezért jobban odafigyelünk a konfliktusra, drámára.

Aki mindenért a közösségi médiát kárhoztatja, az voltaképpen az emberi természetet kárhoztatja. A közösségi média ésszerű szabályozásának (mely felé fontos lépést tett az Európai Unió a Digital Services Act-tel ezért nem lehet az a célja, hogy kiiktassa ezen platformokat az életünkből, hanem hogy működésüket etikusabbá, kockázatmentesebbé tegye. Ebben a célban ma gyakorlatilag mindenki egyetért. Haugen kongresszusi vallomásában követendő példaként a dohányipar, vagy éppen az autóipar állami szabályozását hozta fel követendő példaként- például a kötelező biztonsági öv számos emberéletet óv meg az utakon. Haugen vallomására válaszul – kissé kényszeredetten – maga Zuckerberg is arra kérte a Kongresszust, mint demokratikusan választott testületet, hogy szabályozza a technológiai cégek működését.

A szabályozással kapcsolatban egyre vadabb ötletek is megjelennek a közbeszédben. A közösségi média köztulajdonba vétele (államosítása), vagy éppen a Facebook monopóliummá nyilvánítása a legrosszabb ötletek közé tartozik- utóbbi leginkább azért, mert látványosan nem igaz. Amikor a Facebook, a Messenger és az Instagram öt órára eltűnt az éterből, a leglátványosabb hatása éppen a konkurensei (mint például a Twitter, a Signal vagy éppen a Telegram) forgalmának látványos felfutása volt.

A dezinformáció soha nem fog eltűnni a közösségi médiáról. Néhány egyszerű lépés azonban elegendő lehetne ahhoz, hogy az információs környezet kevésbé toxikussá váljon.

Az első a Haugenhez hasonló „whistleblowerek” jogi és társadalmi védelme annak érdekében, hogy komolyabb jogi következmények nélkül nyilvánosság elé állhassanak, és beszéljenek a médiacégek visszaéléseiről és etikátlan praktikáiról. Az, hogy Haugen arccal-névvel elmondhatta aggályait, éppen az ilyen, jogi védelmet és társadalmi láthatóságot egyszerre nyújtó, magánadományokon alapuló programok tették lehetővé. Minél erősebb az ilyen jellegű nyomás a közösségi médiacégeken, annál többet kell magyarázkodniuk, annál inkább lépéseket kell tenniük a további, hasonló esetek elkerülése érdekében. Ha nem teszik, akkor olyan, toxikus imázsú vállalatokká válhatnak, mint a dohányvállalatok vagy a fosszilis energiacégek, melyeket a fiatal munkavállalók már messziről elkerülnek. Többet költeni a factcheckingre, a nemzetbiztonsági szempontból veszélyes, vagy potenciálisan erőszakos tartalmak moderálására. Ez munkaerőigényes tevékenység: a Facebook magyarországi és szlovákiai tényellenőrző tevékenységét például 1-1- fős szerkesztőségek végzik – ami nyilvánvalóan elégtelen, még ha egyes jelek szerint jó színvonalon is végzik a munkát. Így lehetséges az, hogy a mai napig számos nagy elérésű oltásellenes oldal máig megtalálható a Facebookon annak ellenére, hogy a Facebooknak dedikált policyja van az ilyen oldalak ellen. Intenzívebb közbeszéd és célzott oktatás kell arról, hogy mik a közösségi média egyénre és közösségre gyakorolt kedvezőtlen pszichológiai hatásai, hogy a válaszadók maguk informáltabb döntéseket hozhassanak – arról, hogy mennyit és mire használják ezeket a platformokat. Fontos ugyanis hozzátenni, hogy – azzal együtt, hogy a gyerekek közösségimédia-használatával kapcsolatos aggályok jogosak – a felnőttként a mi felelősségünk is, hogyan bánunk a közösségi médiával. Olcsó és önfelmentő dolog a világ minden problémájáért: a populizmusért, a depresszióért, a polarizációért vagy az oltásellenességért a Facebookot tenni felelőssé. Ezek a jelenségek ugyanis mind léteztek a közösségi média előtt is.

Senkinek nem szorítanak pisztolyt a fejéhez, hogy rengeteg időt töltsön a Facebookon, Instagramon. Senkit nem köteleznek arra, hogy álhíreket olvasson. Javarészt a mi döntéseinken múlik, hogy mennyi időt töltünk a közösségi médiafelületeken, mennyire engedjük át magunkat az elfogultságainknak, és mennyire felszínesen olvassuk a híreket. Például: elolvassuk-e a hatásvadász címek után magát a cikket is? Ahogy – korábbi kutatásokkal összhangban – ennek a cikknek a példája is mutatja, egy címmel könnyű manipulálni: a cím és a tartalom például nem mindig van összhangban.

Így az etikus és arányos szabályozás, a felhasználók védelme mellett szükség van a felhasználók önvédelmi mechanizmusainak megerősítésére is. Ennek előfeltétele azonban, hogy a felnőtt közösségimédia-felhasználókat felnőtt állampolgárnak tekintsük – és mi is így tekintsünk saját magukra.

A szerző szociálpszichológus, dezinformációs szakértő, a Political Capital institute igazgatója.

