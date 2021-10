„Mennyi a 16 százaléka a három pennys órabérnek?" Az idézett kérdést a Csengetett, Mylord? című brit televíziós vígjáték sorozatban teszi fel Mabel, a konyhai kisegítő, miután munkáltatója, a mylord bércsökkentést jelent be a cselédség körében. Hogy mennyivel szerencsésebbek a kulturális dolgozók, akik a múlt héten 20 százalékos béremelésre kaptak ígéretet, az a következőkből kiderül.

Konkrétan a múzeumszakmán, azon belül is a muzeológusok bérhelyzetén keresztül szemléltetem, hogy mit is jelent a 20 százalékos béremelés. Elöljáróban fontos kiemelni, hogy a muzeológusok a múzeumszakma legképzettebb (gyakran doktori fokozattal rendelkező) szakalkalmazottjai, akik több tízmillió forint értékű, állami vagyont képező műtárggyal foglalkoznak napi szinten. Ebből következhetne, hogy egy múzeumban ők vannak a leginkább megfizetve. Sajnos azonban nem így van.

Az elmúlt évek minimálbér- és bérminimum-emelései ugyanis olyannyira egalizálták a múzeumi dolgozók béreit, hogy manapság például egy jegypénztáros és egy muzeológus bérszintje között alig van különbség.

Na, de mennyi is az annyi? A KSH bruttó átlagkeresetre vonatkozó statisztikája szerint 2020-ban a muzeológusok bruttó átlagkeresete 346 000 forint volt, ami azt jelenti, hogy – a családi adókedvezmény igénybevétele nélkül – nettó 228 000 forintot vittek haza hónapról-hónapra. Ugyanekkor a felsőfokú végzettséget nem igénylő szakmák közül például egy menetjegyellenőr bruttó 421 000 forintot, egy trolibuszvezető pedig bruttó 473 000 forintot keresett. A muzeológusok helyzete 2021-ben sem javult jelentősen, csak egy rendkívül alacsony, 6 százalékos béremelésben részesültek, mintegy közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnésének kompenzálásaként. (Még egyszer hangsúlyozom, olyan állami munkavállalókról van szó, akik több tízmillió forintos állami vagyont kezelnek, de immár nem közalkalmazottként.) A jogviszonyváltás egyik hangoztatott oka egyébként éppen az volt, hogy munkaviszonyban könnyebb lesz jelentős, a munkateljesítményt elismerő béreket biztosítani. Valójában azonban erre a közalkalmazotti jogviszonyban is volt lehetőség, ún. illetménykiegészítés formájában, sőt emellett közalkalmazotti kedvezmények, jubileumi juttatások egészítették ki a muzeológusok bérét. Nem a béremelés módja, hanem a forrása hiányzott tehát a rendszerből. Ez a hiány jelenleg is fennáll.

Ha ugyanis a muzeológusoknak a 2021-ben 6 százalékkal megemelt 2020-as bruttó átlagkeresetét (367 000 forintot) 20 százalékkal megnöveljük, ahogy erről az ígéret szól, még akkor is csak bruttó 440 000 forintot kapunk, ami nagyságrendileg a 2021 júliusában mért országos bruttó átlagkereset (434 000 forint) szintjével azonos. Csakhogy a béremelés 2022-ben várható, amikor az országos bruttó átlagkereset minden bizonnyal magasabb lesz, mint idén júliusban.

Vagyis hiába a nagynak tűnő béremelés, a muzeológusok fizetése 2022-ben sem fogja elérni a magyarországi átlagkereset szintjét. Az alulfizetettség egyre népszerűtlenebbé teszi a muzeológus szakmát. Egy, a legnagyobb múzeumi civil szervezet ifjúsági tagozata által 2020 júliusában készített felmérés szerint a fiatal múzeumi szakemberek 66 százaléka gondolja úgy, hogy a versenyképes fizetés lenne a legfontosabb feltétele annak, hogy a pályán maradjanak. Ez a feltétel azonban – ahogy a fenti számítás is mutatja – a jövőben sem lesz adott, mert a muzeológusok bére a 20 százalékos emelés ellenére sem lesz versenyképes.

Egyre több a pályaelhagyás, sokan mennek el tanítani, mert még a pedagógus fizetések és életpályamodell is vonzóbb, mint a múzeumi bérek.

Sokan használták ki azt a lehetőséget is, hogy a jogviszonyváltás során végkielégítéssel távozhattak. S talán nem véletlen, hogy nemrég módosultak a múzeumokban betölthető munkakörök végzettségi követelményei is, így múzeumigazgató immár jogász, vagy közgazdász is lehet, ha nem akad szakmai végzettségű, például történész jelentkező, és sajnos egyre több esetben nem akad.

Az alacsony bérek a múzeumfinanszírozás rendszerszintű problémájának csak az egyik jelensége. Olyan korszakot élünk ugyanis, melyben a múzeumok legnagyobb finanszírozója, az állam – nemcsak Magyarországon, de Európa-szerte – egyre inkább kivonul a kulturális intézmények működtetéséből, szerepe a kultúrafinanszírozásban folyamatosan csökken. A globális gazdasági szerepek újraosztása ugyanis egyre nyilvánvalóbbá teszi, hogy a 18-19. században (nem kis részt a gyarmatosításokból befolyó állami jövedelmek következtében) létrejövő nyugat-európai kulturális intézményrendszerek fenntarthatatlanok a 21. századi gazdasági keretek között. Annak ellenére igaz ez Magyarországra (sőt egész Közép-Kelet-Európára) is, hogy saját gyarmatokkal soha nem rendelkezett. Ebben a régióban a 20. századi államszocializmusok termelték ki azokat az intézményrendszereket, melyek fenntartása egyre terhesebb a jelentős gazdasági kihívásokkal küzdő 21. századi demokráciák számára. Ráadásul ezek az intézményrendszerek a maguk bürokratikus apparátusával és társadalmi szabályozó (részben korlátozó) szerepével ma már nem képesek lekövetni azt a gyors változásfolyamatot, ami a gazdaság átalakulásával és a technológia fejlődésével jelenleg a világban végbemegy. Hogy egy talán túlzó, de épp ezért szemléletes múzeumi példával éljek:

a magyar múzeumoknak a rendszerváltás után 20-30 évre volt szükségük ahhoz, hogy zárt kutatóhelyekből nyitott közösségi térré (is) váljanak, csak épp mire ez sikerült, addigra a közösségek fiatalabbik fele már rég nem a fizikai, hanem az online térben élte a kulturális életét.

A nehézkes, bürokratikus működés legeklatánsabb példái a megyei múzeumi szervezetek voltak, melyek rossz struktúráit az állam nem véletlenül bontotta le 2012-ben. A megyei múzeumi szervezetek felszámolása egyúttal a vidéki múzeumok állami finanszírozásának az átalakulását is eredményezte, amely során a központi forrásoktól egyre inkább a helyi (önkormányzati) források felé tolódik el a finanszírozási szerkezet, ami értelmezhető az államnak a múzeumfinanszírozásból való lassú kivonulásának első lépéseként is. A vidéki múzeumok működési célú állami támogatása évről-évre legfeljebb az infláció mértékével nő, és egyáltalán nincs tekintettel a múzeumok szakmai teljesítményére. Ráadásul a vidékiek közül csak azok a múzeumok kaphatnak állami támogatást a működésre, melyek egykor a megyei múzeumi szervezetekhez tartoztak, ami konkrétan diszkriminatív.

Az állami kultúrafinanszírozás csökkenésére, s a kulturális munka ebből adódó válságtapasztalataira Európa-szerte három reakciótípus terjedt el: az államkritikai megnyilatkozás, a politikai cselekvés, és a szakértői aktivitás. Ez utóbbi magyarországi példái azok a muzeológiai vállalkozások, melyek bár üzleti alapon, de legalább biztosítják a múzeumszakmai feladatellátást olyan területeken, ahol a múzeumok – állami finanszírozás híján és a bürokratikus működésükből adódóan – nem képesek. Ma már nem szokatlan, hogy régészcégek végeznek feltárásokat, vagy művészettörténész muzeológus vállalkozók végeznek szakértői munkát aukciósházaknak, és van olyan néprajzos muzeológus vállalkozás is, amely tájházakat, népi magángyűjteményeket gondoz. Az ilyen vállalkozásokban dolgozó muzeológusok az állami intézményekben lévő társaik jövedelmének akár az öt-hatszorosát is megszerezhetik. Kereslet tehát van a muzeológusok munkájára, de sajnos nem az állam részéről. Még sajnálatosabb, hogy mind az állami szakapparátus, mind a szakmai szervezetek negligálják ezt a problémát, még az erről való szakmai diskurzus is tabunak számít.

Egyre égetőbb a múzeumfinanszírozás rendszerszintű reformja, és a bérstruktúra átfogó fejlesztése, ami nem azonos az egalitárius béremeléssel.

Ha ugyanis az ígért béremelés a jegypénztárostól a muzeológusig minden múzeumban dolgozónak egyenlően 20 százalékos bértöbbletet juttat, akkor továbbra sem lesz elismerve a muzeológusi teljesítmény, kvalitás, tapasztalat, és szorgalom, ami hosszútávon a múzeumok szakmai színvonal csökkenéséhez vezet, s így belülről erősít rá a finanszírozásból való állami kivonulásnak a végső soron a muzeális intézményrendszer megszűnését eredményező folyamatára. Mert bár ne legyen így, de ha a következő 50-100 évben a múzeum, mint társadalmi intézmény megszűnik létezni, akkor a muzeológiának, mint hivatásnak legfeljebb úgy lesz esélye túlélni az intézményrendszer összeomlását, hogy már jó előre azon kívüli finanszírozási formákhoz, például vállalkozói tevékenységhez kapcsolódik. Az azonban bizonyos, hogy ha szakmánk túl is éli ezt a korszakot, akkor jövőbeni gyakorlói számon fogják kérni rajtunk, elődökön, hogy megértettük-e, és ha igen, akkor megfelelően reagáltunk-e korunk kihívásaira? Ilyen kihívás a kulturális béremelés is, amit éppen ezért nem szabad egyszerű derűvel fogadni.

