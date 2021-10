Elhisszük, hogy Brüsszel felelős az ázsiai és amerikai gázárakért?

Lehet-e egy még hatályba sem lépett, a tagállamok kormányainak egyetértése – és várható módosításai – nélkül jogszabállyá válni nem is képes EU-s javaslat a globális energiaáremelkedés oka? Könnyű belátni, és még az Európai Unió legelszántabb hívei sem gondolhatják komolyan, hogy az unió olyan befolyásos lenne, hogy így tudná rángatni az amerikai vagy ázsiai piacokat. A globális energiaáremelkedésnek jól megfogható, nemzetközi okai vannak, de finoman szólva is téves, és mindenképpen nagyon káros megpróbálni az áremelkedést akár az EU, akár a klímavédelmi-kibocsátáscsökkentési intézkedések nyakába varrni. Fontos lenne inkább arról gondolkozni, milyen árat fizetnénk ezek elmaradása esetén, sőt, milyen, emberéletekben és életminőségben is megmutatkozó árat fizetünk már most is az eddigi késlekedésünkért.

Hortay Olivér írása a jelenlegi energiaár-robbanással és annak társadalmi hatásaival foglalkozik. A krízis okait a felgyorsult klímavédelmi intézkedésekben és az EU-s intézmények elutasító magatartásában látja a társadalmi terhek csökkentését illetően. A szerző problémamegközelítése azonban félrevezető és félő, hogy a levont tanulságok is zsákutcába vezetnek.

Mindenekelőtt, érdemes tisztába tenni néhány alapvető tényt, ami félrecsúszott a cikkben. Talán a legfontosabb, hogy a mostani energiaár-krízis nem EU-s sajátosság és nemcsak a gazdaság „zöldítése” okozza, hanem több tényező együttes hatásából alakult ki. Ezek között szerepel a viszonylag gyors gazdasági visszapattanás és olyan geopolitikai okok, mint az Északi Áramlat 2 körüli viták.

A jelenlegi piaci zavar a fosszilis energiahordozók kínálati oldaláról indult, és az egész világon érezteti hatását.

Válság van Kínában, Indiában és az USA-ban is, pedig ezeken a helyeken a fasorban sincsenek a klímavédelmi intézkedések az EU-val összehasonlítva. Hortay szúnyogcsípésre panaszkodik, miközben egy farkas letépte a karunkat. Emellett, a szerző többször utal egy bizonyos EU-s „karbonadó” bevezetésére, ami a háztartásokat „büntetné”. Ez a téves megfogalmazás sokszor megjelent a magyar médiában és a kormányzati kommunikációban is az elmúlt hónapokban, noha az EU tényleges adópolitikai kérdésekben szigorúan csak egyhangúsággal dönthet, és így egy valódi új EU-s adó kivetésének az esélye nagyon csekély. Amire a szerző gondol az valójában egy emissziókereskedelmi rendszer létrehozása a lakossági fűtés- és közlekedési szektorokban. Bár ez is megnövelné a lakossági árakat, de más mechanizmus szerint működik, mint a karbonadó, mert a maximum kibocsátást szabályozza a lefedett szektorokban, azaz a szennyezés „ára” mindig annyi, amennyibe a kibocsátási kvóták éppen kerülnek. Ennek a javasolt rendszernek a pontos szakpolitikai terve még nem ismert, kidolgozás alatt áll, amit majd még a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia. Itt megjegyezve, hogy mennyire zavarba ejtő Hortay Olivér okfejtése a demokratikus deficitről és összehasonlítása a nemzeti kormányok és az Európai Bizottság (EB) között, hisz az EB csupán egy javaslattevő testület, amelynek döntési jogköre erősen korlátozott. Kifejezetten veszélyes játék a klímakatasztrófa küszöbén a közvélemény (tudatos vagy tudattalan) szembefordítása a zöld politikákkal helytelen információk sulykolásával.

Hortay történelmi tapasztalatokra és a közvélemény-kutatási eredményekre hivatkozva írja, hogy „hogy az állampolgárok elsöprő többsége elutasítja a klímavédelmi célból mesterségesen megemelt lakossági energiaárakat”, míg az olcsó energiaárak társadalmi támogatottsága ezzel szemben magas. Talán túl sok magyarázatot nem igényel, hogy miért is van ez így, azonban az árakat a klímavédelmi intézkedések ugyan valóban ’mesterségesen’ emelik, de nem tréfából teszik ezt. Károsanyag-kibocsátásunknak társadalmi költségei vannak, amelyek enélkül nem jelennének meg az energiaárakban. Az aszály sújtotta területek mezőgazdasági terméshozamainak csökkenése, az intenzívebb viharok okozta károk (és biztosítási díjak emelkedése), az áradások, egészségügyi problémák megszaporodása hőhullámok idején mind olyan következményei a klímaváltozásnak, aminek a költségét mindannyian álljuk. Egyes számítások szerint csupán a légszennyezés okozta problémák (pl.: korai halálozás, felsőlégúti megbetegedések miatti munkaóra-kimaradások, kórházi ellátást igénylő szív- és tüdőbetegségek) költsége a GDP 6 százalékára is rúghat hazánkban. A klímavédelmi intézkedések csupán beépítik ezeknek a társdalami költségét a fogyasztói árakba. A felhozott francia és svájci példa is sántít, hisz a sárgamellényesek tüntetését nem csak a szénadó emelése okozta, hanem az általános elégedetlenség az igazságtalannak vélt kormányzati politikákkal szemben (megszorító intézkedések, vagyonokra kivetett szolidaritási adó eltörlése, stb.). Svájc pedig a világ második legmagasabb karbonadójával rendelkezik.

A Hortay Olivér által emlegetett „szennyező fizet” elvének betartása (tehát a szennyező vállalatok megsarcolása) abszolút üdvözölendő, de sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy az energiavállalatok (a hatósági, előállítási, stb.) áremeléseket teljes mértékben áthárítják a fogyasztókra, így visszajutunk a kiindulópontra, vagyis a háztartások terheihez.

Természetesen, könnyű politikailag azt mondani, hogy ne emeljünk árat, csak lássuk, hogy a jelenlegi kibocsátási pályánk következménye a világ legtöbb régiójához hasonlóan az európai országokra nézve is katasztrofálisak lesznek.

A ’nemcselekvésünknek’ a költségei exponenciálisan nőnek. Amit ma nem fizetünk ki, azt extra kamattal fogjuk megtenni a következő évtizedekben. Ma még tudatos forrásallokációval, erőteljesebb kutatás-fejlesztési támogatásokkal talán megelőzhetjük a krízis eszkalációját, de ennek esélye minden évvel rohamosan csökken. Az Európai Bizottság pont az európai polgárok jólétét helyezi előtérbe a ’Fit for 55’ klímacsomag tervezetével. Az erősebb klímavédelmi szabályozás nem a demokratikus deficit hozománya, épp ellenkezőleg, annak a kifejeződése, hogy az európai parlamenti (és nemzeti) választásokon nagy sikereket értek el a zöld pártok, és a nem zöld pártok is komoly környezetvédelmi vállalásokat tettek. Erre van igény ugyanis az európai választók jelentős részéről, még akkor is, ha ez Magyarország szemszögéből kevésbé is látszik. Továbbá, egyszerűen az történik, ha egy javaslattevő intézménynek nem kötik a kezét szűklátókörű politikai megfontolások (amiket a rövid választási ciklusok kényszerítenek ki), hogy a jövő generációinak jólétét is figyelembe tudja venni hosszú távú cselekvési tervek kidolgozásával. A programokhoz pedig soha nem látott mértékű forrásokat is rendel az EU, az 1800 milliárd eurós pénzügyi költségvetés közel 30%-át. Az sem állja meg a helyét, hogy az EU-s vezetők ’érzéketlenek’ lennének a megnövekedett lakossági terhek láttán, hisz az igazságos zöld átmenet érdekében egy 72 milliárd Eurós szociális alapot is létrehoznak (Social Climate Fund).

Ezek után, elérhetjük-e az agresszív klímacéljainkat (globális, európai, hazai) a kibocsátásunk valamiféle beárazása nélkül? Aligha. Az igazi kérdés az, hogy hogyan tehetjük ezt meg gazdaságilag leghatékonyabb módon, úgy hogy közben minimalizáljuk a káros társadalmi hatásokat. Ezzel kapcsolatban pedig egyre több az előremutató kezdeményezés. A legfontosabb az az árazási mechanizmusokból (emissziókereskedelem vagy karbonadó) befolyt összegek tudatos felhasználása. Empirikus kutatások szerint a bevételek 20-30 százalékos visszaosztása az alacsony keresetű háztartások számára már progresszívvé tenné az árazási politikát. Ez történhet egyszerűen pénzügyi transzfereken keresztül vagy az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentésével.

Egy hosszútávú, kiszámítható, államilag támogatott épületenergetikai program bevezetésével egyaránt csökkenthetnénk kibocsátásunkat és rezsiköltségeinket, rengeteg egyéb járulékos haszon mellett (pl.: levegőminőség javulása, magasabb termelékenység, munkahelyteremtés).

Ehhez ráadásul EU-s forrásokat is fogunk kapni, de pusztán állami szerepvállalással sem lenne feltétlen negatív a program költségvetési oldalról. Továbbá, egyéb dekarbonizációs projektek megvalósításával (megújulók, zöld hidrogén) lejjebb szoríthatjuk az alternatív energiaforrások költségét és felgyorsíthatjuk az energiaátmenetet, csökkentve ezzel az ország függőségét is. Nem elhanyagolható az sem, hogy ha a lakosság látja, hogy a befizetett adóból a kormány zöld beruházásokat eszközöl, illetve igazságosan visszaosztja jólétnövelő intézkedéseken keresztül, az nagymértékben növeli a fizetési hajlandóságot. Végezetül, nem árt észben tartani, hogy minden egyes forint, amit gázimportra költünk, elhagyja az országot, míg a karbonadó bevételek itt maradnak és itt hasznosulnak. Ha lett volna erősebb klímapolitika (pl. karbonadóból finanszírozott energiahatékonysági politika), akkor a mostani válság sem érintené ennyire érzékenyen a lakosságot és az ipart.

Összefoglalva, hibás az a szemlélet, ami az EU-s klímavédelmi intézkedéseket pusztán teherként láttatja. Inkább lehetőség társadalmi jólétünk és versenyképességünk növelésére már rövidtávon is. A feladat az, hogy a most alakuló szakpolitikai elemeket ezeknek a céloknak a szolgálatába állítsuk. Naivitás lenne azt gondolni, hogy a mostani energiakrízist ellensúlyozhatnánk egy gyengébb klímapolitikával. Épp ezzel ellentétben, látva az EU (és hazánk) kitettségét a mostani válságnak, a kibocsátáscsökkentő intézkedések inkább áldásnak, mint átoknak hatnak.

A szerző a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének munkatársa.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Adrian Greeman / Construction Photography / Avalon / Getty Images)