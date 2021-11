Öt dolog, amiről senki sem beszél a Mészáros–Várkonyi-házasság ügyében

A lassan elköszönő év egyik közéleti csúcssztorija volt, hogy Mészáros Lőrinc, az ország leggazdagabb embere és Várkonyi Andrea, az egyik legismertebb hazai celeb összekötötték életüket. Már hónapokkal a hír nyilvánosságra kerülése előtt mindenhol pusmogtak róla, de az ilyen bulvárügyek megszellőztetését annyira szerető sajtó ez esetben tartózkodó maradt. Az önkéntes (?) hírzárlat azonban nem volt sokáig tartható, és miután a Fidesz sajtósai is meggyőződhettek a gerlepár tartós elköteleződéséről, úgy látták jónak, ha elébe mennek a dolognak. A gázszerelőből lett megamilliárdos és újdonsült párja előlépett, és megmutatta magát a kíváncsi halandóknak. A hatás várható volt. Kicsiny hazánk érzelmi turmixgépéből az irigység, a megvetés és az elviccelés elegye ömlött elő. Az általános vélekedés szerint az öregecskedő nagyvállalkozó egy olyan szőke ciklonra cserélte gyermekei anyját, akinek a pupillája helyén eurójelek nőttek. Ebből az alapérzetből aztán elképesztő mennyiségű komment és mém született, egyszerre röhögött, szörnyülködött és gyűlölködött az egész ország.

Tagadhatatlanul van valami egészen szürreális abban, amikor ez a két ember egymás mellé áll. Az egyik ijedt tekintettel, felcsúti tanácselnökként lép ki a 70-es évek szocreál hangulatú kultúrházából, hogy a már délelőttre félrészeggé vált elvtársaknak megnyissa a falusi búcsút, a másik pedig egy élénkvörös Manolo Blahnikban éppen most beszél csillogó élete mindennapjairól Jimmy Kimmel talk show-jában. Persze hogy mindenki hitetlenkedik, és a kapcsolat érdekjellegén köszörüli a nyelvét. De azt hiszem, ez csupán felszínes és zsigeri értékelése a helyzetnek. Van néhány dolog, amiről szinte senki sem beszél, pedig fontos szempontok lehetnek az eset értékeléséhez, ezeket gyűjtöttem most ötös csokorba.



1. Az igaz szerelem

Miközben a többség Várkonyi Andrea esetében teljes mértékben kizárja, én egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a két fél között valóban dúl a szerelem. A szerelem ugyanis nem racionális. A szerelem pszichedelikus állapot, konstruktív észlelés, torzan andalító szemüveg. Tömören: a szerelem hazug. Nem a valóságot látjuk, hanem valamit, amit valóságnak akarunk látni. Mészáros és Várkonyi most valószínűleg egy rózsaszín ködben él.

Mint hosszú ideje bolyongó, de váratlanul egymásra lelt ikerlelkek lebegnek önfeledten a szomorú magyar valóság felett.

Mint akik visszakapták mézédes gyermekkori álmaikat, amelyeket a sok csalódás már szerteszét marcangolt, most Lőrinc álmai nőjét, Andrea az alfa-hímek alfáját látja a másikban. (Szerintem egyébként a szerelem nem az, aminek általában tartjuk, nem a pár hónapos és varázslatos rózsaszín köd, hanem az, amikor a köd felszívódása után az imádott félistenből Homo sapiens lesz, és azt a valakit még mindig a társunknak tartjuk. A két dolog összekeverése számtalan magánéleti problémánk forrása…) Lehet persze azon élcelődni, hogy a mindent elsöprő szerelem akkor is lángra lobbant volna-e, ha csupán egy szimpla felcsúti gázszerelő és egy ismeretlen riporterlány tekintete robban egymásba, de akárhogy is van, kik vagyunk mi, hogy kizárjuk, az érzések valóban őszinték?



2. Ki ugrott nagyobbat?



A közvélemény szinte egésze úgy tekint a kapcsolatra, mint amiben a dúsgazdag és szuper befolyásos férfi felemelte magához az ismert, csinos, de már kissé megkopott hölgyet. Vagyis a kapcsolat igazi nyertese Várkonyi, hiszen olyan anyagi távlat és életminőség nyílt meg előtte, amelyet mi, átlagemberek elképzelni sem tudunk. Ebben bizonyára lehet igazság, mégis úgy érzem, a valóság pont fordítva van. Ne csak úgy tegyük fel a kérdést, miért pont Mészárosba szeretett bele a tévés újágírónő, hanem fordítva: miért épp Várkonyi hódította el a milliárdos szívét? Mert csinos nőből bizonyára annyit talált volna magának, amennyit csak akar. Akár minden napra mást, egyszerre többet is, és

lehetett volna a Kárpátok Hugh Hefnere. De nem lett. Mészáros Lőrinc úgy döntött, hogy feleségül veszi partnerét. Miért?

Ha már mindenképp végezni kell egy költség-haszon elemzést, akkor azért, mert nem Várkonyi Andrea ugrott magasabb polcra, hanem Mészáros Lőrinc. Várkonyi Andrea egy többdiplomás – orvos, pszichológus, közgazdász – nő, közismert és sikeres újságíró, aki eddig is és önerőből is nagyon jó anyagi körülmények között élt. Igen, ahogy mondtam, most sokkal komolyabb gazdagság veszi körül, de az ő esetében a változás csupán mennyiségi. Mészáros Lőrinc esetében ellenben történt egy nagy minőségi ugrás. Az emberek szemében eddig minden gazdagsága ellenére csak egy lesajnált, kinevetett politikai pénztárnok volt, a bumfordi gázszerelő, Orbán hasznos hülyéje, de immáron ő az a férfi, az a celeb, akinek a kifutókon majd ott ragyog a híres szőke ciklon az oldalán. A házasság tehát Várkonyi Andreát egy még gazdagabb nővé tette, Mészáros Lőrincet viszont egy másik emberré.



3. A NER legnagyobb veszélyforrása



Sokan úgy vélik, Mészáros Lőrincnek előbb engedélyt kellett kérnie Orbán Viktortól, és csak utána kérhette meg Várkonyi Andrea kezét. Én ezt kétlem. A szerelmes férfi átmegy a falon is. A szerelmes hűbéres pedig a hűbérurán. Pedig nem valószínű, hogy a kormányfő örült volna ennek a tinédzser l’amournak, méghozzá nagyon észszerű indokok miatt. A Simicska Lajossal történt viharos szakítás után Orbán Viktor a lehető legszűkebbre szorította a pénzügyi bizalmas kérdését. Szülőfalujából választott egy olyan embert, aki soha az életben nem fordulna szembe vele. Egyrészt a régi kapcsolat, másrészt a konfliktuskerülő karakter, harmadrészt a képességbeli szakadék okán. A miniszterelnök ezért végre nyugodtan aludhatott a kasszakulcs szempontjából. Egészen mostanáig. Ebbe a hűségből és lojalitásból font bunkerbe robbant be most be egy kívülálló nő, okozva ezzel hatalmas fejfájást Orbánnak. Meggyőződésem, hogy

jelenleg Várkonyi Andrea nagyobb veszélyt jelent a NER-re, mint az egész uniós hóbelevanc és a komplett ellenzéki összefogás együttvéve.

Ő lett a rendszer leggyengébb pontja, hiszen azt a legsebezhetőbb részénél, a szívénél hálózta be. Várkonyi – akit eddig semmi sem kötött a jobboldalhoz, ellenben korábbi baráti hálózata által erősen kapcsolódik a balliberálishoz – most a keresztény-konzervatív kurzus olyan mélységeibe láthat és fülelhet bele, ami eddig csak a legkipróbáltabb harcostársak privilégiuma volt. És természetesen sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak, de mi van, ha ez a házasság is tönkremegy? Mi van, ha a turbékolást toporzékolás váltja fel? Márpedig ennek a valószínűsége statisztikailag igen magas. Mit összeszenvedett a NER a maga Marie Antoinette-jeivel az elmúlt években? Amikor vezető döntéshozók feleségeinek celebkedése és arcpirító rongyrázása miatt kényszerült magyarázkodni vagy szégyenkezni? Mi lesz, ha egy ezeknél százszor okosabb (és ravaszabb) Várkonyi Andreát kellene majd elhallgattatni? Ha egy olyan nővel kellene konfliktust vállalni, aki nemcsak a bankkártyát meg az Instagramját használta, mint a többiek, hanem az eszét is?



4. Lőrinc színeváltozása



A Várkonyi Andrea jelentette kockázathoz szorosan kapcsolódik a következő érdekes szempont. Mert mi van, ha nem is ő, hanem maga Mészáros Lőrinc változik meg? Miért gondoljuk azt, hogy a milliárdos mindig is az a kedves, hebegő és ártalmatlan figura marad, akiben Orbán meglátta az ideális pénztárost? Lehet, hogy egy erős és okos nő mellett majd Lőrinc is szárnyalni kezd. A gyermekkora óta mélyen benne élő, de a körülmények folytán ott rekedt sárkányölő egyszer csak előbújik lelkéből, és átveszi az irányítást a szolgalelkűség felett. Az új kapcsolatából erőt merítő férfi, megelégelve az árnyékba szorítottságot, egyik nap a tükör elé áll, és azt mondja majd: „Eb ura fakó, Orbán Viktor nem királyunk!” Ez most persze fantasy a javából, és semmi jele egy ilyen fordulatnak, de az ember folyamatosan változik, és ami ebben a változásban mindig a leginkább motiválja, a környezete. Mutasd meg a barátaid, és megmondom, ki vagy! Mutasd meg a párodat, és megmondom, ki leszel! Orbán Viktor helyében nemcsak attól tartanék, hogy a messziről jött Várkonyi Andrea esetleg túlságosan is kiismeri magát a birodalmában, hanem attól is, hogy a gondozó, akire ezt a birodalmat bízta, önálló életre kel. Ráadásul ez a két folyamat egymást erősítve össze is kapcsolódhat.



5. Mi van, ha bukik a rendszer?



Talán vannak olyan hölgyek, akik úgy érzik, bár nem Mészáros Lőrincről álmodoztak óvodás kislányként, de ma már kiegyeznének egy olyan kompromisszummal, amihez ekkora hozomány társul. És bár sem politikailag, sem erkölcsileg nem illő felvállalni, de szerintem lenne bőven jelentkező, aki szívesen durmolászna a dúsgazdag vállalkozó mellkasán. Ahogy Vajna Tímeának is sok férfi társam fogadna sírig tartó hűséget… Hát, igen, az anyagi biztonság életünk egyik állandó kísértése, problémája és megkeserítője. Úgy tűnik, Várkonyi egy egész életre megoldotta ezt a feladatot. Neki már soha többé nem kell aggódnia a holnap miatt. De tényleg így van? Mert néhány hónap múlva egészen más világ jöhet.

A most még félve tisztelt milliárdos egy zajos rendszerváltás dühének megvetett céltáblája lehet. Egy ember, akit Hadházy Ákos a bosszúéhes tömeg üdvrivalgása közepette a bíróság elé cibálhat.

Egy NER-ikon, akin példát statuálhat az új kormány. És akkor majd egyáltalán nem lesz jó Mészáros Lőrinc bárkijének lenni. Várkonyi Andrea okos nő, bizonyára ezzel is tisztában van. Tudja, mit vállalt. Tudja, hogy a politika egy hullámvasút, és aki az egyik pillanatban szédítő magasan hasít, a következőben a mélységekbe zuhanhat. A sebezhetetlen és mindenható alfa-hím egy megtört, mindenki által elhagyott, remegő roncs lehet. Hogy az az emlegetett mellkas egy ilyen helyzetben is megfelelő lesz-e egy kiadós babaszunyához, én tényleg nem tudom.

A szerző a Második Reformkor Alapítvány vezetője, a Jobbik korábbi elnöke.

(Borítókép: Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI / FEM3)