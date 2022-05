Vona Gábor: Az öt felé széledt Jobbik

Az április 3-i választás történelmi volt. A NER valószínűleg nem csak ’22-t, hanem ’26-ot is kipipálta. Hacsak nem történik valami nagy nemzetközi kataklizma – amire egyébként komoly esély mutatkozik –, Orbán jó pár évre mentesül a belpolitikai feladatoktól.

Az ellenzék csak matematikailag létezik, és úgy is alig.

A kormányfő nem csak 2/3-os választási győzelmet aratott, de 3/3-os lélektanit is. A 2018-as vereség után még akkora erkölcsi tőke maradt az ellenzéknél, hogy százezres tömeg vonult az utcákra. Ilyenre most sem szándék, sem igény nem mutatkozott. Az összefogás megsemmisült. Az elemzőket és a közvéleményt azóta is a legjobban az a kérdés foglalkoztatja, hová tűntek a Jobbik-szavazók. Ezért ebben az írásban ennek a „rejtélynek” a nyomába eredünk. (Itt kell megemlítenem, hogy nem egyszerű számomra a Jobbikról írni, pláne a lehető legobjektívebben, hiszen már egyetemi szervezetként alapítója voltam, aztán tizenkét évig az elnöke. Talán ezt hívják érzelmileg befolyásolt állapotnak, amiért bár elnézést kérek, de vállalom.)

1. A Jobbik mellett maradtak

A Jobbik minden bizonnyal 2015-ben, a tapolcai időközi választás után volt a csúcson, 2018-ban pedig – egy viharos és vitatott – néppárti folyamat után elérte legjobb választási eredményét. A Fidesz újabb 2/3-a miatti sokk és az ellenzéki térfélen eluralkodó összefogás-pszichózis azonban olyan gravitációt képezett, amivel nem tudtam mit kezdeni és lemondtam. Sajnos a Jakab Péter vezette párt szintén nem tudott, de ami itt lényeges: már nem is akart kitérni a beolvadás elől. A vezetőség valószínűleg úgy gondolta, amit nem tud megakadályozni, annak az élére kell állni, és így lett a Jobbik elnökéből az összefogás ökle. Mindenkit kisöpört, elüldözött, hogy a DK-hoz vezető vörös ösvényhez a párt stabil hátterét bebiztosítsa. Akik ma a Jobbikot támogatják, ennek a politikának váltak a támogatóivá vagy cinkosaivá. A jakabinusok száma a kutatások szerint 3-5%-ra tehető. Ez a szavazóbázis három nagyobb csoportból áll. Az első a megmaradt szervezetek és a még működő infrastruktúra által elért törzsbázis, akiknek napi szintű érzelmi kapcsolódása van a párthoz, így azzal együtt sodródik. A második olyan logó-lojális szavazók, akik nem foglalkoznak politikával, nem követik az eseményeket, de az életük egy pontján ilyen-olyan okokból Jobbik-szavazók lettek, és történjék bármi, azok is maradnak. (Az ilyen szavazók létezésére szociológiai bizonyíték az MSZP, amely már ciklusok óta csupán tartalom nélküli márkahűség.) A harmadik csoport pedig olyan jobbára alsó középosztálybeli szavazókból áll, akiket Jakab Péter meg tudott szólítani a maga harsány, egyszerű és agresszív kommunikációjával. Ennek a társadalmi kilátástalanságban élő rétegnek a Jobbik-elnök dühös felszólalásai egyfajta érzelmi elégtételt biztosítottak. Azt élték meg, hogy ez a fiú a nevükben pörköl oda Kövér Lászlónak. Jakab rendre hivatkozik is erre a jelenségre a saját politikai tevékenysége igazolásaképp, mondván, ő csak beviszi a nép hangját az Országgyűlésbe. Amit elfelejt, hogy ez a réteg nem a nép, csak a nép egy része, méghozzá a jelek szerint nagyon szűk része. Ez a három csoport valószínűleg már nem fog tovább morzsolódni, és akár hosszú évekig biztosíthat politikai pszeudo-létet a párt megmaradt képviselőinek.

2. A Mi Hazánkhoz mentek

A pártból 2018-ban kiváltak Toroczkai László vezetésével saját, radikális politikai formációt hoztak létre, amely a választásokon 6 százalékot szerzett, és egyes kutatások szerint napjainkra a legerősebb ellenzéki párttá erősödött. Az ásotthalmi polgármester szerint árulást követtem el, amikor 2017-ben arról beszéltem, hogy a kormányváltás érdekében kész lennék koalícióra az LMP-vel és a Momentummal. (Az MSZP-t és a DK-t egyébként kategorikusan kizártam.) Ez azonban már a történelem sűrűjébe vész, hiszen az utódom alatt a Jobbik az összefogás részese és Gyurcsány Ferenc legbiztosabb szövetségese lett. Ilyen előzmények után érkezett a Mi Hazánkhoz a Jobbik jobb (és szélsőjobb) szárnya, de leegyszerűsítés lenne ezt a tábort egészében a párt 2018-as szavazóihoz csapni. Egyrészt a nemzeti radikális tábor egy része már akkor sem a Jobbikra szavazott, mivel számukra a néppártosodással járó nyitás megemészthetetlen volt. Ők akkor vagy nem szavaztak, vagy a Fideszre adták a voksukat. Másrészt a Mi Hazánk a valódi szélsőjobbos szubkultúra azon rétegét is meg tudta szólítani, amelyet a Jobbik még a legradikálisabb időszakában sem akart. Végül olyanok is támogatták Novák Elődéket, akik soha nem is voltak Jobbik-szavazók, politikai identitásuk szerint nem is feltétlenül azonosulnak ezzel a világgal, de a Covid miatti frusztráltságuk révén itt találtak politikai menedékre.

3. A Fideszhez menekültek

Jakab Péter a választások éjszakáján emlékezetes videóban rontott neki Márki-Zay Péternek. A videó stílusa és időzítése felért egy politikai öngyilkossággal, ami nagyszerűen mutatta meg, hogy a kommunikációs képességek bizonyos esetekben nagyon nem korrelálnak a politikai képességekkel. Ha azonban félretesszük a videóval kapcsolatos esztétikai és morális szempontokat, az a helyzet, a Jobbik elnökének volt igazsága. Ugyanis a Jobbik 2018-as szavazói közül valószínűleg százezres nagyságrendben szavaztak át Orbánra, és ennek részben a közös miniszterelnök-jelölt kommunikációs ámokfutása volt a kiváltó oka. A kampányban a „béke vagy háború” döntő kérdéssé vált, és ebbe MZP nagyon ügyetlenül és ütemtelenül lépett bele. Nem mentség, de fontos megjegyezni, hogy emiatt nem csupán jobbikos, de más ellenzéki szavazók tömegei is átmenekültek a NER falain belülre. Meggyőződésem szerint ez volt a választás döntő pontja.

Az ellenzék évekig azt hitte, a bizonytalanok tömegei fognak majd orrbefogva Orbán ellenében rájuk szavazni,

de április 3-án nem csupán a bizonytalanok, hanem a saját szavazóik egy jelentős része is – közte számtalan jobbikossal – orrbefogva szavazott át Orbánra. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy MZP ezeknek a szavazóknak csak az utolsó lökést adta meg, a terepet Jakab parizerkampányának sivársága és végül a DK-paktum döbbenete készítette elő.

4. Az ellenzéknél kóválygók

A 2018-as Jobbik-támogatók jelentős része nem volt törzsszavazó. Volt, akit a néppártosodás politikai ajánlata, volt, akit a legerősebb ellenzéki párt vonzereje hívott oda, vagy ami a legvalószínűbb, mindkettő egyszerre. Olyan szavazókról beszélünk, akiknek nem volt stabil kötődése a párt felé. A Jobbikra adták a voksukat, de igazából a kormányváltásra szavaztak. Ezek az emberek ’18 után a legkülönfélébb pártpreferenciákkal ugyan, de az összefogás biztos támogatói lettek. Ők tehát nem az ellenzék, csak a Jobbik számára vesztek el 2022-ben. Valószínűleg az összes pártnál landolhattak ilyen szavazók, de az összefogás egybemosó jellege miatt utólag már elég nehéz az azonosításuk. Az idősebb korosztályt minden bizonnyal a DK söpörte be, mint a legerősebb párt stafétáját átvevő politikai közösség, a fiatalabbak pedig a Momentum és a Mindenki Magyarországa Mozgalom körül kerestek maguknak új reményt.

5. A parlamenten kívülre szorultak

Talán csak néhány tízezren, de léteznek olyan 2018-as Jobbik-szavazók is, akiknek az elmúlt években sem a gasztropopulista Jobbik, sem a faj- és vírusvédő Mi Hazánk, sem a nemzeti-feudális NER, sem a retrofúziós O1G koalíció nem kínált elfogadható alternatívát. Gondoljunk a Bencsik János vagy Varga-Damm Andrea vezetésével meghirdetett pártokra! Ezek a politikai hontalanok a harmadik út és a centrum délibábjai között reménytelenül vándorolva végül vagy leszavaztak a két nagy közül arra, amelyiktől kevésbé volt hányingerük, vagy dobtak egy protest csontot a Kutyáknak, vagy érvénytelenül szavaztak, vagy otthon maradtak.

A kérdésre tehát – hová tűntek a Jobbik-szavazók? – a válasz így hangzik: mindenhová.

Talán nincs még egy olyan politikai közösség az elmúlt évekből, amelynek szavazói ennyire szerteszét vándoroltak volna a szélrózsa minden irányába. A Mi Hazánktól a Kutyapártig. Ha a népen egy sokféle érdekkel, értékkel és céllal rendelkező sokaságot értünk, a 2018-as Jobbik valóban néppárt volt. 2010 után a vezetésemmel két cikluson keresztül volt képes tartani a pozícióit a Fidesztől és a baloldaltól egyaránt függetlenül. Aztán 2018-ban ez a lehetőség elveszett, én lemondtam, és – az LMP-hez hasonlóan – ezt az autonóm politikai stratégiát felszámolta a társadalomban dúló 20. századi hideg polgárháborús hangulat. Ezzel pedig megindult a néppárt elnéptelenedése, jó időre elveszett a valódi pluralizmus és a többpárti demokrácia esélye. Talán nem örökre…

A szerző a Második Reformkor Alapítvány vezetője.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Jakab Péter 2021. október 23-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)