Az Indexben kifejezetten érdekes és értékes interjút olvashattunk Kukorelly Endrével, amelynek apropója az az általam vezetett kerekasztal-beszélgetés volt, amelyet a jubileumi Tokaji Írótáborban rendeztünk meg. Pusztán egy dolgon akadtam fenn: az újságíró azon kérdésére, amely azt feszegette, hogy van-e súlya a Tokaji Írótábornak, Kukorelly ezt válaszolta: „Semmi. Ezt ne írja bele, nem akarok senkit bántani, de írót ott gyakorlatilag nem lehet látni. Sokat jártam hajdan, és mindig úgy éreztem, hogy nemigen jönnek írók, ehhez képest azonban jobb volt a helyzet.”

Kukorelly Endrének szíve joga azt gondolni, hogy nincsen súlya a tábornak, még akkor is, ha ő maga is évtizedek óta a látogatója, sőt évekig a vezetőség tagja is volt. De az azért szíven ütött, hogy vagy nem ismeri az irodalmi életet, vagy ennyire rossz a véleménye a kollégáiról. Tokajban mindig részt vesznek más területen dolgozó jeles személyek is (történészek, rádiósok, képzőművészek, színészek – Salamon Konrádtól, Borvendég Zsuzsán át a Munkácsy-díjas Pogány Gábor Benőig, Pető Hunorig, vagy a Harangozó Gyula-díjas Egerházi Attiláig, a Jászai-díjas Kis Domonkos Márkig, a Jászai-díjas és Érdemes művész Gáspár Tiborig, vagy a Kossuth-díjas Harsányi Gáborig és Rátóti Zoltánig, belőlük is jócskán volt az 50. találkozón). De az is természetes, hogy egy írótáborban vannak lelkes műkedvelők is, vagy olyan irodalmárok, akik nem tartoznak a szakmai nyilvánosság felkapott személyei közé. A Nyugat 33 évfolyamának több mint 3200 szerzője sem csak Adykból és Babits Mihályokból állt.

A négynapos Tokaji Írótábor 140 résztvevője között viszont sok ismert és elismert kiváló szépíró, költő, műfordító, irodalomtörténész volt, közülük csak néhányat sorolok fel (akiket kihagytam, kérem, ne sértődjenek meg!). Közöttünk volt a Kossuth-díjas Mezey Katalin, Serfőző Simon, a Széchenyi-díjas Szakolczay Lajos és Márkus Béla, a Babérkoszorú és József Attila-díjas Zalán Tibor, Turczi István, Petőcz András, Szentmártoni János, Lackfi János. A József Attila-díjas Vörös István, Király Zoltán, Karácsonyi Zsolt, Iancu Laura, Alexa Károly, Bertha Zoltán, Kelemen Erzsébet, Pósa Zoltán, Végh Attila, Ködöböcz Gábor, Lezsák Sándor, Zsille Gábor, Hodossy Gyula, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek a fenti állami díjakkal, de van jelentős munkásságuk, a költő Kürti Lászlótól a prózaíró Cselenyák Imrén át az irodalomtörténész Szelestei N. László professzorig stb. stb. És hogy ki ne felejtsem az írók sorából, végig ott volt az írótáborban a Babérkoszorú és József Attila-díjas Kukorelly Endre is.

S végül: ha már az Index interjújában szóba került Kukorelly és Csender Levende korábbi konfliktusa is, amellett se menjünk el, amiről viszont nem esett szó, de fontos pillanata volt az írótábornak. Szemtanúja voltam annak a szép emberi gesztusnak, ahogyan Levente odament Bandihoz, és újból elnézést kért a több évvel ezelőtti tettéért, s bocsánatkérését Kukorelly úriemberhez méltón fogadta el.

A szerző író, költő, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Programfüzet egy résztvevő kezében az 50. Tokaji Írótábor megnyitóján Tokajban 2022. augusztus 22-én. Fotó: Vajda János/MTI)