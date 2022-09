Energiaválság a német zöldek kutyaszorítója

Ritka ebben a mai sárdobálós világban, hogy valaki így kezdjen egy válaszlevelet: Kedves Puzsér Róbert, ezzel a véleményével egyetértek!

Nem azzal a kijelentéssel, ami Németország külügyminisztere, Annalena Baerbock asszony szájából hangzott el, hanem azzal az elvvel, mely szerint ezekben az időkben jó, ha egy politikus a népének a hosszú távú érdekeit nézi, és ha kell, szembemegy választói akaratával.

A probléma számomra az, hogy nem ezt hallom ki Baerbock asszony kijelentéséből. Én egy, a sorozatos diploma-, plagizálás és adóügyei miatt a választók egy jó részénél hiteltelenné vált személy arroganciájának a felszínre törését hallom, ahogy még henceg is azzal, hogy ő képes a választói akaratának teljes ignorálására. Az apostol szavaival élve: „Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.“

Mert bizony nagyon is jó lenne ezekben az időkben olyan zöldpárti politikusokat látni, akik a polgárok és nem a szavazóbázis igényeit szolgálják ki, akik valóban az emberek boldogulásáért és a környezet megóvásáért képesek tenni, akkor is, ha ezért a szavazóik megbüntetik.

Sajnos Baerbock asszony pártjánál, a Szövetség ’90/Zöldek politikai formációnál éppen az ellenkezőjét tapasztalom. Ennek alátámasztásához érdemes a kezdetekhez visszanyúlni.

Maga a párt a hetvenes évek atomenergia-ellenes mozgalmából nőtte ki magát. Tagjai minden elképzelhető eszközt bevetettek, hogy akadályozzák Németországban az atomerőművek építését, üzemeltetését.

Attól sem riadtak vissza, hogy a sínekhez kötözzék magukat, így késleltetve a nukleáris hulladék szállítását végző Castor szerelvények előrejutását. Az akkori lánglelkű hippik ma őszes öregurakként adják a szavazóbázis gerincét. Számukra az atomenergia és annak környezeti hatása nem tudományos-technológiai kérdés, hanem a hitvallásuk része, egy dogma, egy axióma, azaz bizonyításra nem szoruló alapigazság. Ami atom, az rossz! Figyelmen kívül hagyják, hogy bizony az ő testüket is atomok alkotják, a Föld melegét is maghasadásos folyamat szolgáltatja, és az emberek egy fúziós reaktor fényében sütkérezhetnek nap mint nap. Arra sincsenek tekintettel, hogy a mostani, harmadik generációs erőművi technológiák már merőben különböznek az akkor használt technikai megoldásoktól, és hogy Németország kivételével minden nagyhatalom és minden jelentősebb ipari ország a nukleáris energiatermelés további kiépítésén fáradozik. Ha az autópályán mindenki szembejön velünk, akkor nem biztos, hogy ők a gyagyák…

Meg kell hagyni, a mostani helyzetben a zöldek kutyaszorítóban vannak. Amikor Németország és Európa a közelgő hónapokban fokozódó energiakrízis előtt áll, a még három működő, kifogástalan állapotban levő erőmű lekapcsolása a legtöbb német embernél értetlenséget szül. Értetlenséget, különösen annak fényében, hogy milyen megoldásokkal próbálják pótolni az így kiesett kapacitást.

LNG- (cseppfolyós földgáz) terminálok létrehozása az Északi-tengeren (nemcsak a nukleáris energia, de a kimaradt orosz gázszállítmányok pótlására). A Greenpeace szerint a tengerentúlról származó LNG-fűtőanyag mintegy nyolcszor károsabb a klímára, mint a Norvégiából csövön érkező gáz.

Olajtüzelésű úszó erőművek telepítése: a megoldás drága és extrém környezetszennyező, ezért ezt leginkább csak a harmadik világbeli országokban (Gambia, Ghána stb.) alkalmazzák.

A már forgalomból kivont barnaszénerőművek újraindítása. A barnaszén fajlagosan a legrosszabb szén-dioxid-mérleggel bíró üzemanyag, környezetszennyezőbb energiahordozót keresve sem találhattak volna.

Hab a tortán, hogy a zöld gazdasági miniszter, Habeck úr tervei szerint a lekapcsolt atomerőművek mintegy vésztartalékként szolgálnának. Ez annyit jelent, hogy továbbra is üzemelnének, de a tervek szerint leválasztanák őket a hálózatról. Úgy gondolják, beválik a kör négyszögesítését célzó varázstrükkjük, miszerint le is kapcsolják az atomerőműveket, meg nem is. Habeck úr és Baerbock asszony, aki szintén előszeretettel nyilatkozik ebben a témában, egy véleményen van.

A fenti pontokat azért részleteztem, hogy látható legyen, bizony

nincs itt szó Baerbock Asszony és a Zöldek Németország és Európa érdekeit szem előtt tartó, felelősségteljes kormányzásáról, hanem éppen ellenkezőleg, egy, a zöld keménymag kiszolgálását célzó rövidlátó politizálásról.

Ahogy említettem, egyetértek Puzsér Róberttel, most Európának és a világnak olyan vezetőkre lenne szüksége, akik elsősorban Földünk és az emberek hosszú távú érdekeit tartják szem előtt, még akkor is, ha ez szembemegy a szavazóbázis akaratával. A fentiek tükrében Baerbock asszonyt nem ilyen politikusnak látom.

A szerző gépészmérnök, a Robert Bosch GmbH kutatója.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Atomellenes tüntetők Németországban 2011. november 27-én. Fotó: Carsten Koall / Getty Images)