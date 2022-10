Az orosz propagandáról sok rosszat el lehet mondani. De van egy olyan „szolgáltatása”, amely a filmbarátok számára kifejezetten rokonszenves. Az állami és magánstúdiók heti rendszerességgel tesznek fel a YouTube-csatornára angol felirattal, ingyenes nézhető orosz filmeket és tévés sorozatokat. Magam a pandémia szellemileg kiéhezett hónapjaiban kezdtem el nézni őket, de azóta is megjelennek köztük olyan értékes művek, amelyekkel moziban vagy tévében sohasem találkozhatnánk. Néhány hete került fel a csatornára a Vlagyivosztok című film, Karen Sahnazarov munkája. (Ő rendezte a magyar mozikba is eljutott, 2017-es Anna Kareninát.) A Vlagyivosztok egyrészt nagyon jó film, régen nem láttam ennyire ügyesen összerakott és ugyanakkor érzelmileg is hatásos mozit. Másrészt

szinte toposz-szerűen sorakoztatja fel a mai orosz élet – mondjuk úgy, a hátország – szokásait és hangulatát.

Kerettörténettel indul, egy vonaton meséli el a sztorit a Rinat nevű férfi egy idegen útitársnak. Ezzel a megoldással gyakran élt a klasszikus orosz próza, így eleve régi ízeket idéz fel a helyi nézőknek. Rinat Vlagyivosztokban él, és váratlanul felbukkan nála egy régi katonatársa, Viktor, akivel együtt szolgált a seregben. Rinat idővel leszerelt, Viktor tovább szolgált, de egy véletlen balesetben lelőtte a parancsnokát. Első riadalmában megszökött a seregtől, ráadásul a fegyverét is magával vitte, amivel csak súlyosbította a baját. Mivel saját apja a börtönben halt meg, ösztönösen is irtózik a börtön gondolatától. Így Vlagyivosztokba szökik, abban a reményben, hogy megkeresi Rinatot, és a segítségével valahogy megoldódnak a dolgok. A film tele van csalással, árulással, bűnnel, de a nem túl gazdag Rinat valóban mindvégig segíteni igyekszik a semmiből felbukkanó, egyre nagyobb bajokba sodródó egykori katonatársának. Figyelemreméltó látni, hogy a bajtársi kötelék, a férfibarátság az egyetlen nemes dolog a történetben. (Nyilván mondani sem kell, hogy minden erotikus szál nélkül.) Ha hozzávesszük, hogy a Rinat tatár férfinév, akkor még világosabb az üzenet: az orosz és a tatár fiút a katonaság kovácsolta igazi barátokká. A jó propaganda ismérve, hogy mentes minden propaganda-fogástól. Ezt a film tökéletesen hozza. Viktor és Rinat barátságát sikerül magától értetendőnek ábrázolni, miközben az orosz föderáció egyik meghatározó toposzára épül.

A bujkáló Viktor megismeri a távol-keleti kikötőváros alvilágát. Koreai menekültekkel csövezik (nem derül ki, északiak vagy déliek), csempészekkel alkudozik, igyekszik valamilyen hajót találni, amellyel kiszökhet Oroszországból. De közbeszól a pandémia, lezárják a határokat, és még a legelszántabb csempészek is a kikötőben maradnak. Közben megismerkedik egy gyönyörű fiatal nővel. Nika gazdag moszkvai ügyvéd lánya, aki apja túláradó gondoskodás elől a hatalmas ország másik végébe menekült, ahol egy korosodó, amúgy szintén dúsgazdag férfi szeretője lett. A férfi nem egyértelműen gengszter, de ahogy a filmben kifejezően mondják róla, „vannak kapcsolatai”. A bűn alsó és felső világát két dolog köti össze, az erőszak és az, hogy pénznemként egyedül a „zöldhasút”, a dollárt használják. A koreaiak és egy titokzatos Hasszán jelzik, hogy személyileg is nemzetközi társaságról van szó.

Nika igazi femme fatale, élvezi a luxust, de fantáziáját felizgatja a gyilkos tette elől menekülő, egyszerű falusi fiú is. Filmbolond, örökösen nyugati filmekből vett történetekkel traktálja Viktort, aki talán gyerekkora óta nem volt moziban. Nika egyik kedvenc filmje a Kifulladásig, Jean-Luc Godard remeklése, amelynek végén a Belmondo alakította gengszert az utcán lövik le a rendőrök. A lány ráakaszkodik a fiúra, újabb bűnre, az őt kitartó férfi kirablására biztatja, de közben a maga módján szereti is. Viktor egyre elveszettebbnek érzi magát a pandémiától rettegő, lezárt városban és bár menekülne a lánytól, mégsem tud kiszabadulni a végzetes vonzásából.

Diszkrét, de szép szexjelenetükben a testbeszéde már egy halálra készülő embert mutat.

Szerepeiket különösen erőssé teszi, hogy nagyon fiatal színészek alakítják őket, Anasztazia Tahizina 22, Andrej Grizlov 23 éves volt a forgatáskor.

Viktor végül kirabolja a férfit, aki a vagyonát védve elesik és beveri a fejét az asztalba. A fiú lelkiismeretét már két gyilkosság nyomja. Még megszerzi a tízezer dollárért megvásárolható útlevelet és személyit, de már elfogyott belőle az elszántság a menekülésre. Besétál egy talponállóba és vodkát rendel, amikor megjelenik mellette egy idős, magányos nyugdíjas, aki nem is tagadja, hogy beszélgetni jár a kocsmába. Viktort ez most nem zavarja, nem bánná, ha egy idegennek kibeszélhetné magát. De a férfi megérzi a fiúban a bűnt és a vallomást, azt, amit nem szeretne meghallgatni, és ezért elmenekül mellőle. Ebben az alig egy perces, csodálatos jelenetben benne van a bűn, a bűnhődés és a bűn megvallásának hármassága, az orosz kultúra örök, nagy témája. Még a jelenet keretezése is eltér az addig látott alvilági és nagyvárosi díszletektől, árnyaktól és fényektől. A „sztalovaja” pultja, a vodkát barátságtalanul odalökő, kopott kötényes pincérnő, a magányos nyugdíjas a hétköznapi Oroszországot mutatja.

Innen nehéz folytatni, és a rendezőnek is csak egy „remake” segítségével sikerül. Újra játszatja a Kifulladásig híres jelenetét, a menekülő Viktort a kikötőben lövik le a rendőrök. De a Belmondo alakította gengszterrel szemben az orosz fiú maga rendezi meg a halálát, ő hívja magára a rendőröket, akiket lövésnek imitált mozdulattal biztat a saját kivégzésére. A film végén, a vonaton játszódó kerettörténetben még előkerül két dramaturgiai csavar. Ezeket nem szpojlerezem azok kedvéért, akik végignéznék a filmet, amit jó szívvel ajánlok is.

A Vlagyivosztok jó krimi, szép-szomorú szerelmi történet, érdekes képet ad a pandémiáról és egy nagy kikötőváros titkairól. Talán mégis az a legértékesebb benne, hogy miközben az egyetemes mozi ismert elemeiből építkezik, minden ízében sajátosan orosz tud maradni.

Emmanuel Macron még a háború előtt többször is úgy nyilatkozott, hogy Európa Lisszabontól Vlagyivosztokig tart. Jó lenne, ha legalább a kultúrában ez így is maradna.

A szerző az MSZP alelnöke, volt európai parlamenti képviselő.

(Borítókép: Jelenet a Vlagyivosztok című filmből. Fotó: YouTube)