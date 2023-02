Katolikus papok a pedofil bűnözés csúcsán

Igen, bizony, a katolikus pedofil papok vannak a csúcson: a jéghegy csúcsán. Most odakúszott, hogy megmutassa magát egy magyar pedagógiai asszisztens szexuális vadorzó is. A több millió európai elkövető közül egy.

A KATOLIKUS (PEDOFIL) PAPOK VÉDELMÉBEN SEMMI NEM HOZHATÓ FEL.

A pedofil papok bestiális cselekedetét semmi nem különbözteti meg sok millió európai társától. Ők azonban a bűnelkövetők gombostűhegynyi kisebbsége, talán annyi sajnálat juthat nekik, hogy a világszerte névtelenségbe burkolózó bankárok, ügyvédek, celebek, monarchák, szakácsok, cukrászok, mosónők, villamosszerelők, kőművesek, informatikusok, tanárok, politikusok, nevelők, sportedzők, mindenféle rendű és rangú, szakmájú emberek velük ellentétben nem lesznek a liberálisok taktikai fegyverének ágyútöltelékei, akikkel jól megfontolt szándék szerint a katolikus egyházat lövik, ezzel annak morális és anyagi tönkretételén fáradoznak. Azonban a megtévedt bűnözők miatt minden rendes, hivatását gyakorló katolikus papra is árnyék vetül. Ők viszont védelmet érdemelnek, áldozatok, ahogy a kereszténység legnagyobb erőssége, a Római Katolikus Anyaszentegyház is.

Amíg kóbor pedofil papokat a liberális világmédiumok a háttérhatalmi karhatalmisták segítségével nyilvánosan az internet máglyájára küldenek, addig a színfalak mögött zajlik a globalisták legördögibb játszmája a pokol tornácán: a pedofília legyen egy elfogadott „szexuális irányultság”, az elkövető pedig nem más, mint egyszerűen csak nettó „kiskorúakhoz vonzódó személy”. Ide jelentkezett a napokban önként dalolva és posztolva bizonyos magyar felmenőkkel rendelkező Zsolt nevű „ember”, aki nyilvánosság előtt vállalta, hogy a törvényeknek mindenben tökéletesen megfelelve, egy – az intim együttlétekhez beleegyezését adó – tizenöt éves fiú szeretőt tart. A katolikus egyház XVI. Benedek óta zéró toleranciát hirdet a pedofíliát elkövető papjaival szemben, nem elfordítja a fejét a problémától, hanem szembenéz vele, bocsánatot kér és javítani próbál, persze ennek semmi hírértéke nincs…

Azonban a média nagy úr (mára az első hatalmi ágazattá vált!), így minden igyekezet ellenére maradnak a katolikus pedofil papok a főbűnösök. Aki a tématerületen járatlan és a nagy keresőprogramokban bányászik, az az érzése támad, hogy a pedofília valóban a katolikus egyház ügye Amerikától Ausztrálián át Németországig, s legújabban Magyarországon is. A katolikus pedofil papok a felelősek, csakis ők mérgezik ezzel a társadalmat. Elfogadhatatlan, mondják sokan, hogy a papok vizet prédikálnak és bort isznak. Valóban az. Lenne.

Természetesen elítélendő a papi pedofília is, azonban nézzünk egy példát. A háttérhatalmi játék fő célpontja tavaly csak a kötelező, állami adóbevételekből 6,73 milliárd eurót kapó, az egyetemes katolikus egyház egyik bástyájának számító német közösség. Fontos látni az összefüggést, hogy a valódi cél a Vatikán pénzügyi hátterének jelentős részét biztosító Németország katolikus egyházának szétbombázása, romba döntése. A katolikus papok által össznémet szinten alig látható mértékben elkövetett pedofília óriásira nagyítása és a médiumokban, beszélgetős műsorokban tartása remekül elfedi az országos szinten immár társadalmi nagyságúvá növő rákos daganatot: a darkneten civilek által tízezres nagyságrendben szerveződő barbár pedofil hordák aljas tetteit.

A katolikus pedofília a jéghegy csúcsa, alatta százezres nagyságrendű bűnelkövetők bujkálnak a sötétben.

Nézzük meg, mit jelent ez a statisztika nyelvén. Az országban 1950-es 23,2 millióról 21,6 millióra csökkent a katolikusok száma, ami nem mondható drámainak, azonban a vasárnaponkénti mindössze alig 1 millió templomlátogató, az igen, mely nagyban köszönhető az előbb leírtaknak is. Ők a német katolikus egyház aktív tagjai, akiket 12.280 pap szolgál. Ez utóbbiak száma 15 évvel korábban, 1997-ben 17.931 volt. Miért fontosak a számok? Csak azért, hogy senki ne üljön fordítva a lovon. A vg.hu internetes oldal 2018. szeptember 13-án jelentkezett azzal a kiszivárogtatott hírrel Németországból, a Der Spiegel és a Die Zeit című lapok által, hogy hetven (!) év alatt, tehát 1946 és 2016 között 1670 pap 3670 gyermeken követett el pedofil bűnt. Skandalum! Mit jelent ez pontosan? Ha elosztjuk ezt a számot – ami, tegyük hozzá, a feltárt eseteket mutatja – hetvennel, akkor átlagban évi 24 pap és 53 megrontott gyermek jön ki. A korábban jóval húszezer feletti papi szolgálattevők számát a mostani 2021-es adat szerint alig tizenkétezerrel átlagoljuk, akkor ezt a számot nagyjából évi tizenötezer főre tehetjük. Kicsivel több mint másfél ezrelék az eredmény, tehát a német katolikus papok 0,0016 százalékáról van szó.

Minden pedofil cselekedet borzalmas. Egy is, kettő is, hetven év alatt az 1670 is. No de ők a csúcs? Igen, a pedofil katolikus papok a csúcs, a jéghegy csúcsa. Idézzünk az euronews.com internetes újság magyar oldaláról 2020. június 30-i dátummal: „Több mint harmincezer gyanúsítotthoz vezethet egy online beszélgetőfórumokon, azonnali üzenetküldő rendszerekben kialakult nemzetközi pedofil hálózat, amelyet a német rendőrség Észak-Rajna–Vesztfáliában leplezett le. A rendőrség különleges egysége dolgozik a digitális nyomok felfejtésén. A feladatunk az, hogy megtaláljuk, kik rejtőznek az álnevek mögött – mondja a nyomozás vezetője, Markus Hauptmann. – Más szóval: digitális nyomokat követünk majd, legyen szó egy IP-címről vagy jellegzetes becenévről. Majd ezek alapján konkrét bűncselekményeket próbálunk konkrét gyanúsítottakhoz kapcsolni. Az eredeti nyomozás egy súlyos gyerekbántalmazási ügyben indult Bergisch Gladbachban. Azóta hetvenkét embert gyanúsítottak meg pedofil bűncselekményekkel Németország-szerte. Bármilyen szörnyű is, egyre újabb gyanúsítottakra és sérült gyerekekre bukkanunk. Hét hónapja dolgozunk az ügyön, és sehol nem látszik a vége – mondja a nyomozást elkezdő Bergisch Gladbach-i nyomozó, Michael Esser.” A tudósítások szerint 350 nyomozó 440 elkövetőt azonosított és 30 ezer gyanúsítottat tart nyilván. Láttuk, hogy a papok száma a szebb napokat élt német egyházban kicsivel több mint tizenkétezer. Természetesen a liberális, globális média nem harsogja ezeket a számokat napokig, hetekig, mert nem katolikus papokról szól, és nem riadóztat össztársadalmi veszélyre hívva fel az ország és a világ figyelmét. A baj továbbra is természetesen a katolikus egyházzal és pedofil papjaival van…

Don Fortunato Di Noto egy szicíliai pap, aki nem pedofil, annyira nem, hogy az ő nevéhez kötik a Lex Di Notót, az olasz pedofília elleni törvényt. A derék talján atyafi megy szembe a forgalommal, küzd a gyermekekért, a megszégyenített, szexuális önértékelésében tönkretett fiatal életekért, megy szembe a fősodorral. És nem fékez. Tudja, hogy nagy a baj. És nem elsősorban a média által a jéghegy csúcsára állított katolikus papokkal van baj, hanem a sötétben bujkáló András hercegekkel, bárókkal, grófokkal, aberrált szakácsokkal, taxisokkal, főorvosokkal, minden szakmacsoportra való tekintet nélkül (!) és oligarchákkal, pedofil gyereküknek falazó anyákkal, módos celebekkel, akik

évente Európában 18-19 millió pedofil bűntettet, sérelmet, abúzust követnek el.

És most kapaszkodjon meg mindenki: Ez a probléma az európai kiskorú gyermekek mintegy húsz százalékát érinti! Ezek a hivatalos, ismert számok, a valóság ennél rosszabb lehet. Csak a miheztartás végett: 2020-ban a bolygónkon 410.219 katolikus pap szolgált öt földrészen. Ha a média sugalmazásait követve, megtévedve el is hinnénk, hogy nemcsak a papok, hanem minden diakónus, pap, püspök, érsek, bíboros, pápa és az összes ministráns, hiánytalanul minden apáca, harangozó, sekrestyés és orgonista, kántortanító is pedofil, akkor sem jön ki a matek, még Európára nézve sem!

Világszinten több száz milliós elkövetőről, szervezett bűnbandákról, kereskedőkről, hálózatról beszélünk!

A XXI. század legnagyobb cirkuszi átverésének elszenvedői gyermekek milliói Európában, miközben a valódi bűnözők jókat röhögnek magukban, a gyanútlan szülők pedig, miközben a pedofil papokat szavaikkal jól megkövezik, elítélik, nem is sejtik, hogy gyermekük áldozat lehet, pont egy olyan ember áldozata, mint a magyarországi, a tettét immár nyilvánosan is morálisan elfogadhatónak mondó szexuális vadorzó.

A szerző teológus, publicista.

