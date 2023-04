Hogyan lehet a háborúból béke?

Az Indexből értesültem Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezetőnek a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elhangzott figyelmeztetésére, hogy az ukrajnai háború kiszélesedéssel fenyeget, és ezzel a világ veszélyesen halad egy harmadik világháború felé. Ezt a háborút pedig atomfegyverekkel vívnák: apokalipszis, végítélet, az emberiség elpusztulása.



Kocsis Mátét egy jó kiállású, jól vitázó, hazafias gondolkodású fiatal politikusnak látom, ráadásul sportember, családjával együtt sízik, ez számomra külön is rokonszenves. Abban tökéletesen igaza van, hogy atomfegyverrel rendelkező hatalmak háborújában a nukleáris fegyverek – végső eszközként – elvileg bevethetőek. Igen, ez esetben nagy valószínűséggel vége lenne az emberi fajnak. Szathmáry Eörs, a világhírű biológus „megnyugtat”, hogy a Föld, maga az élet ezt azért túlélné. Talán jobban is járna az élővilág ember nélkül.



Csak egyetérteni lehet a képviselővel, hogy mindent meg kell tenni a háború befejezéséért. Magyarország egyedül persze igen keveset tehet ennek érdekében, de szövetségeseivel együtt már többet. Nincs olyan érző ember, aki részvét nélkül nézné Ukrajna tönkrebombázását, az elesettek százezreit, a polgári lakosság szenvedéseit. Lehet, hogy van néhány fegyvergyártó cég, amely örül a megugró rendeléseknek, cinikus gazdaságpolitikusok még hasznosnak is találhatják a háborús konjunktúrát, de

nem tudom elhinni, hogy Magyarország EU-s tagtársainak és katonai szövetségeseinek választott vezetői, többségükben vallásos emberek, a háború folytatását, sőt kiszélesítését akarnák.

Nem tartozom a hazai politikai baloldalhoz (sosem tartoztam). Mint történész az átlagembernél jobban tudom, mit jelent, mivel jár a háború. Józanul gondolkodva elképzelhetetlen, hogy a magyarországi parlamenti ellenzék „háborúpárti”, örömmel figyeli a szomszédságunkban zajló vérontást, sőt Magyarországot is be szeretné vinni a háborúba, hadszíntérré téve az országot. Ráadásul mindezt pénzért, „dollármilliókért” tennék – önmagukat, családjukat is halálos veszedelembe sodorva.



Azt hallották a rádióhallgatók (nem először), hogy a nyugati hatalmak (ne feledjük: szövetségeseink) befolyásukkal, modern fegyvereikkel nem a tűzszünet, és nem a béke érdekében cselekszenek, hanem holnap akár még saját katonáikat is Ukrajnába küldhetik. Az utóbbi biztosan nem várható. A NATO az orosz agresszió kezdetén, felelőssége tudatában, egyértelműen leszögezte: erkölcsi és politikai okokból segítik az áldozatot, a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértésével megtámadott Ukrajnát, de éppen a háború kiterjedésének a megakadályozására, közvetlenül nem fognak szembeszállni Oroszországgal. Az is elhangzott, hogy ki kellene kényszeríteni a tárgyalásokat és a békét. Hogyan, mivel? Esetleg fegyverrel? Március 20-án az eltérő arculatú korábbi kormányok tagjaiból létrejött „V21” csoport, több prominens magyar tudós és közéleti személyiség nyílt levélben fordult a magyar Országgyűlés tagjaihoz. Ebben rámutattunk, hogy

egy azonnali tűzszünet a jelenlegi frontvonalak mentén orosz ellenőrzés alatt hagyná Ukrajna területének egyötödét, megcsonkítva azt az országot, amelynek a területi épségét 1994-ben az Orosz Föderáció is garantálta.

Elképzelhető, hogy tárgyalások révén ezt kiürítenék? Ha pedig orosz kézen maradnak a megszállt területek, az világméretekben bátorítaná az erősebb hatalmak agresszióját a kisebb és a gyöngébb államokkal, akár Magyarországgal szemben. A fegyverszünet és a tárgyalások, illetve a tartós béke előfeltétele kézenfekvő: az orosz agresszió leállítása és a megszálló csapatok kivonása Ukrajna egész területéről. Ezt tartalmazza az ENSZ Közgyűlésének 141 ország szavazatával megszavazott határozata (melynek hazánk is társszerzője volt), felszólítva Oroszországot, hogy azonnal, teljes mértékben és feltétel nélkül vonja ki katonai erőit Ukrajna nemzetközileg elismert területéről. Ugyanezt mondta Novák Katalin köztársasági elnök Törökországban a török elnökkel tartott sajtóértekezletén. Miért nem szerepelt ez a megfogalmazás a Fidesz és a KDNP által beterjesztett országgyűlési határozatban? Az ENSZ alapokmánya szerint a békét megsértők ellen szankciókat kell hozni, ezek végső formája a fegyveres beavatkozás. Európa vezetői a Magyarország által is megszavazott szankciókkal a békét szeretnék helyreállítani. A szankciók pedig működnek, hatásukat már Putyin orosz elnök is elismerte.



A mainál kevesebb országot tömörítő NATO a mainál jóval erősebb Szovjetunióval szemben meg tudta őrizni a békét. A Svédországgal és Finnországgal megerősödő NATO egy nagyobb háború megelőzésének a legbiztosabb eszköze.



1956-ban a magyar forradalomnak a szovjet vétó miatt az ENSZ nem tudott segítséget nyújtani, de nem is volt olyan határunk, amelyen a kéksisakosak megérkezhettek volna. Ukrajna esetében a segítség nem maradt el. Ezt az 56-osok utódai csak üdvözölhetik.



A szerző Magyarország volt külügyminisztere.



