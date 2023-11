Inkább a demokraták örülhetnek – tanulságos választások az USA-ban

November első felében számos fontos választást rendeztek az Egyesült Államokban, amelyekből érdekes tanulságokat vonhatunk le a pártok támogatottságára vonatkozóan a következő évi elnökválasztás előtt. A Kentucky állambeli kormányzóválasztáson a demokrata párti Pat Beshear és Daniel Cameron, a republikánus párt feltörekvő csillaga mérkőzött meg egymással. Kentucky a republikánusok szilárd bázisának számított, a ’90-es évek közepétől a választók rendre a republikánus elnökjelöltre voksoltak, a demokrata kormányzót most mégis viszonylag kényelmes, 5 százalékpontos előnnyel választották újra. A fiatal Cameronnak, akinek a neve felmerült a lehetséges jövőbeli elnökjelöltekről szóló vitákban, úgy tűnik, várnia kell a nagypolitikába történő sikeres belépésre.

Mississippi szintén a republikánusok bázisállama, ahol a kormányzót is ez a párt adja. A hivatalban lévő Tate Reeves ugyan felhatalmazást kapott a folytatásra, de a verseny meglepetésre jóval szorosabb volt, mint azt várták. Brandon Presley, a zenei legenda másod-unokatestvére közelebb került kihívójához, mint 1999 óta bármelyik demokrata.

Virginiában a törvényhozás politikai összetételéről döntöttek a szavazók. A déli államok közül talán Virginia áll a legközelebb a demokrata világlátáshoz, ami főként annak köszönhető, hogy az állam északi részének lakott területei a progresszív Washington külvárosához tartoznak. Ezért volt nagy siker a republikánusok számára, amikor az őket képviselő Glenn Youngkin 2021-ben elhódította a kormányzói széket. A konzervatív fordulat azonban látszólag nem lett túl vonzó, mivel a republikánusok most a törvényalkotás mindkét házában kisebbségbe szorultak. Kentucky állambeli sorstársához hasonlóan Youngkint is Trump egyik lehetséges kihívójaként emlegették, ebbéli tervei, ha voltak is, a számára kedvezőtlen eredmények fényében egy időre elszállni látszanak.

A legfontosabb szavazásra Ohióban került sor, ahol a marihuána legalizálásáról és az abortuszról tartottak népszavazást. Mindkét kérdésben a demokraták akarata érvényesült, ami megint csak kellemetlen hír a republikánusoknak, pedig Ohio az utóbbi választások alkalmával végig konzervatív irányba húzott.

Az említett választásoknak számos tanulsága van. Az egyik, hogy Amerikában a közvélemény-kutatásokat, úgy látszik, a politikai realitás rendszerint felülírja.

A demokraták az eredményeket látva egyelőre fellélegezhetnek; annak ellenére értek el sikereket, hogy az országos felmérések mostanában Joe Biden támogatottságáról lehangoló képet festettek. A történtek kísértetiesen hasonlítanak a 2022-es félidős választásokra, amik a republikánus vörös hullám elmaradásával zárultak. Mindez arra enged következtetni, hogy Joe Biden népszerűtlensége nem riasztja el az embereket attól, hogy a demokratákra adják voksukat. A regnáló elnök örülhet; egyrészt pártja jól szerepelt a megmérettetéseken, másrészt az alkalmasságát és az újrázási esélyeit firtató demokrata hangok most egy időre várhatóan visszafogottabbak lesznek.

A demokraták két fő témája, az abortusz- és a marihuánapártiság bejött a főpróbaként is felfogható mostani állami szavazásokon. Az abortusz és a cannabis szigorú tiltásával a radikálisabb irányvonalat képviselő republikánusok beszorulni látszanak saját politikájuk keretei közé. A liberálisok érzik, a konzervatívok nem tehetik meg, hogy teljesen feladják korábban hangoztatott elveiket, ezért a kampányban várhatóan rá fognak erősíteni ezekre a kérdésekre. Az amerikai társadalom nyitottabbá válik a művi vetélés bizonyos feltételek melletti alkalmazására, és a fűhasználat sem okoz akkora riadalmat, mint korábban. Az abortusz kapcsán Missouri és Arizona államban is népszavazást készítenek elő, így ha a voksok ott is a demokraták elképzelésének megfelelően alakulnak, a republikánusoknak lehet, puhítaniuk kell álláspontjukon, így a keményvonalasok háttérbe szorulhatnak.

Ami a marihuánafogyasztás legalizálását illeti, Ohio lesz a huszonnegyedik állam, amely engedélyezi a drog rekreációs célú használatát. A támogatók hangsúlyozták, hogy a marihuánaiparra kivetett jövedéki adó hatalmas bevételt hozhat, amelyet tájékoztató kampányokra, rehabilitációs programokra és függőségi központok fenntartására fordíthatnak.

Összességében az amerikai drogellenes hangulat jelentős mértékben kezdett alábbhagyni az elmúlt években,

köszönhetően annak, hogy a könnyebb kábítószereket forgalmazó üzletek, az utcákon terjengő marihuánaszag kezd megszokottá válni. A republikánusok igyekeznek hangsúlyozni, hogy a cannabis út a keményebb drogok felé, ami súlyos probléma az Egyesült Államokban. Oregonban például 2021 óta legális a heroin, az ecstasy és a fentanil fogyasztása, de az állam most újra szigorítana a szabályozáson, annak kézzelfogható káros következményei miatt.

A Kentucky állambeli eredmények arra is rávilágítanak, hogy a republikánusoknak talán ideje felhagyniuk a demokrata kormányzás Covid elleni fellépésének kritikájával. A járvány kitörése óta több év eltelt, a republikánus fiaskó azt mutatja, hogy a választókat már nem érdekli a járványkezelés és az azzal kapcsolatos politikai felelősségre vonás ügye.

A mostani voksolások eredményét szemlélve a republikánusoknak rendezniük kell belső feszültségek által is tépázott soraikat, és nem szabad azzal megelégedniük, hogy Joe Biden vélt vagy valós alkalmatlansága önmagában meghozza számukra a győzelmet 2024-ben.

A szerző Luke Larson, a Budapest Fellowship Program tagja. A társszerző az MCC Klímapolitikai Intézetének kommunikációs vezetője.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Cannabispárti tüntetés 2002. május 4-én. Fotó: Spencer Platt / Getty Images)