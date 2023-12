A demokráciának vannak ellenségei, ezért védelemre szorul

A demokráciavédelmi csomag bizottság általi elfogadása kritikus fontosságú lépést jelent uniónk alapvető értékei: a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelme terén. Az orosz beavatkozás, a kibertámadások, a behatoló kémszoftverek, a média és a civil társadalom nyomás alá helyezése csak néhány példa a demokráciáink összetevőivel szembeni támadásokra.

Jövőre közel 500 millió európai polgár fog az urnákhoz járulni az európai választásokon. Az Európai Unió gazdag, nyelveken, határokon, kultúrákon és nemzeti történelmeken átívelő, példa nélküli demokratikus teret hozott létre.

Polgáraink szabadon kifejezhetik nézeteiket, részt vehetnek a demokratikus életben, beleszólhatnak a politikai döntéshozatalba, és megválaszthatják saját képviselőiket.

Erre az értékes szabadságra büszkék vagyunk, és felelősek vagyunk érte, különösen az említett demokratikus folyamatok aláásására törekvő, külső fenyegetésekkel szemben.

Erkölcsi és politikai kötelességünk és felelősségünk, hogy óvjuk, védjük és biztosítsuk, amit felépítettünk.

A demokráciavédelmi csomag a mai Európai Unió létfontosságú szükségletét elégíti ki. Egy közelmúltbeli felmérés szerint az uniós polgárok 81 százaléka úgy véli, hogy a demokratikus rendszereinkbe történő külföldi beavatkozás komoly probléma, amellyel szemben fel kell lépni. Válaszunk három összetevőből áll: az átláthatóság fokozása, a választási folyamataink integritásának biztosítása, valamint a civil társadalmi tevékenységeket elősegítő környezet előmozdítása.

Először is javaslatot teszünk egy olyan új jogszabályra, amely átláthatósági kötelezettségek bevezetésével felfedi a rejtett külföldi befolyásolást. Az embereknek joguk van tudni, hogy egy külföldi kormány finanszíroz-e olyan tevékenységeket az EU-ban, amelyek a közvéleményt és a demokratikus vitát igyekeznek befolyásolni. Természetesen továbbra is büszkék vagyunk arra, hogy az EU nyitott, és hogy mindenkit – a külföldi kormányokat is – megilleti a szólásszabadság; ez nem is fog megszűnni. A célunk egyszerűen az, hogy felfedjük a politikai döntéshozatali folyamatainkra irányuló befolyásgyakorlást, és csökkentsük az ellenséges harmadik országok kormányainak betudhatóan nyújtott rejtett finanszírozás lehetőségeit.

Másodszor, megerősítjük választási folyamatainkat.

Ma minden eddiginél több lehetőség van arra, hogy az online platformokat dezinformáció terjesztésére vagy a nyilvánosság manipulálására irányuló kísérletekre használják.

A szabályozási csomag célja a szabad és tisztességes választások előmozdítása, valamint azok kibertámadásokkal és manipulációs törekvésekkel szembeni védelme. A digitális forradalom közelebb hozta a politikát a választókhoz, de kockázatokat is teremtett. A hatóságok közötti információcserének hatékonyabbá kell válnia, az információs platformoknak komolyabb erőfeszítéseket kell tenniük, javítani kell a digitális jártasságot, és garantálni kell, hogy a megfigyelési eszközöket nem használják a demokratikus vitákba való beavatkozásra, illetve politikai szereplőkkel és újságírókkal szemben.

Végezetül a csomag célja egy aktív civil társadalmi tér ösztönzése és megóvása. A demokrácia ügyében a legjobb szövetségesek a polgárok, ezért létfontosságú a demokráciát érintő ellenálló képesség kialakítása – a belső és külső fenyegetésekkel szemben egyaránt és minden generációra kiterjedően, ideértve a legfiatalabbakat is. Ez a csomag lehetővé teszi a polgárok és a civil társadalmi szervezetek számára, hogy hatékonyabban vegyenek részt a közpolitikai döntéshozatali folyamatokban, belülről erősítve a demokratikus rezilienciát. A kezdeményezés a már befektetett munkára, valamint a polgári részvétel és szerepvállalás lehetőségeire épül – amelyeket az Európa jövőjéről szóló konferencia teremtett meg, és az európai polgári vitacsoportok vittek tovább.

Az új kezdeményezés célja, hogy biztosítsuk: a polgárok megbízhatnak a választási folyamatban és annak eredményében! A jól működő demokratikus rendszer nem magától értetődő. Nap mint nap mindannyiunknak óvnia kell. A ma előterjesztett szabályozási csomag a demokratikus folyamat védelmére irányuló proaktív uniós megközelítés bizonyítéka, amely biztosítja, hogy az Európai Unió továbbra is a demokrácia, az átláthatóság és a polgári szerepvállalás inspiráló példája maradjon.

Szerzők: Věra Jourová, az Európai Bizottság értékekért és az átláthatóságért felelős alelnöke és Dubravka Šuica, a demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnök.

(Borítókép: Egy informatikus és hacker az üvegben tükröződik a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat [BND] szerverszobájában egy interjú során 2021. február 25-én. Fotó: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images Hungary)