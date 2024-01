Budapest megérdemel egy főállású főpolgármestert

Fiatalkorom egy, a kelleténél nagyobb részét azzal töltöttem, hogy vagy kitalált várostérképeket rajzoltam, vagy indigópapírra másoltam a világatlaszt a szobámban. (Igen, kifejezetten menő kiskamasznak számítottam.) Ennek ellenére soha nem fogott meg a várostervezés, a várospolitika, immunis lettem az urbanisztikára. Földrajztudományi tanulmányaim alatt is legfeljebb a vizsgákig tanultam meg ezeket a tárgyakat. Amennyire mélyen érdekel és érdekelt a geopolitika, a külpolitika, a lakóhelyeink közös ügyei nem emelték a nyugalmi pulzusomat.

Amióta érdemben elkezdtem Vitézy Dáviddal beszélgetni, újra előjött bennem az a gondolat, hogy valójában a politika egyik legalapvetőbb, legemberközelibb és legkomplexebb kérdése az, hogy mi történik azokban a városokban, amelyekben élünk. Milyen tereket mire használunk, hogyan kötjük össze egy város funkciót, a közlekedést a kultúrával, a felsőoktatást az állatvédelemmel. Ez külön szakma, ez talán az ökopolitika legfontosabb terepe. Ha elfogadjuk azt a definíciót, hogy a politika közös ügyeink intézése, akkor a várospolitika legintimebb közös ügyeinknek közös intézése. Így a várospolitikus, a városvezető, a politika elsődleges otthonteremtője.

Emellett a jelenlegi politikai rendszerben a főpolgármester a legnagyobb közvetlen felhatalmazással választott politikus, az ország fővárosának otthonteremtője. Ez a pozíció nagyon nagy megtiszteltetés minden politikusnak. És bár szokásos az európai politikában, hogy átjárás van az önkormányzati és a parlamenti politizálás között, ritka az, hogy egy hivatalban lévő főpolgármester minden országos választáson elindul, amelyet főpolgármesterré választása óta megrendeztek. Még szerencse, hogy nem tartottunk közvetlen államfőválasztást, nehéz lett volna kibírnunk Karácsony Gergely passiójának azt a stációját is.

Természetesen oka volt Karácsony Gergely 2019-es győzelmének. A kormánypártok Budapest-ellenes politikája egy szűk évtizeden át érzékelhető volt, Tarlós István nyilatkozatait elég elolvasni.

Mivel a főváros ellen küzdött és küzd a kormánytöbbség, ezért a fővárosiak elvesztették a bizalmukat a kormánytöbbséggel szemben.

Az olyan polgármesterek sikeressége és megkérdőjelezhetetlen újrázása, mint Őrsi Gergely, Soproni Tamás vagy Baranyi Krisztina, azt mutatja, hogy ha a fővárosiak ellen küzdő kormánytöbbség helyett olyanokat választanak, akik minden kerületi polgár érdekében akarják kormányozni a városrészüket, akkor lehetséges a politikai siker.

Karácsony Gergely is így kezdte 2019-ben. Díszpolgári címet adott Tarlós Istvánnak. Aztán a szellemi polgárháború elleni küzdelem helyett Orbán legyőzését hirdette előválasztási kampányában, és tragikus politikai villamosbalesetéig a szellemi polgárháború egyik sánca mögül ropogtatta a panelgépfegyverét.

Ha már Karácsony Gergely visszalépésénél és annak következményeinél tartunk: mindenkinek az volt az elvárása a negyedik kétharmad után, hogy legyen valami újdonság az ellenzéki politikában, mert ez így nem megy. Mi az LMP-ben erre tettünk ígéretet. Az, hogy köztársaságpártinak hívjuk magunkat, a többségi után az arányos választási rendszerről is megállapítjuk, hogy csak az összefogás esetén nincsenek elveszett szavazók, és azt mondjuk, hogy bárki indul, Orbán Viktor az ellenfél, az nem új ajánlat, az a legrosszabb, sokszor bukott politika felmelegítése.

Most a felmelegítés paródiájaként azt látjuk, hogy Karácsony Gergely a Párbeszéd európai parlamenti listájának ötödik helyére is felkerült. Bár több ígéretet is tett – olyat, hogy nem lesz miniszterelnök-jelölt 2022-ben, olyat, hogy eltávolodik a pártpolitikától –, ismét és újra

úgy döntött, hogy a város üzemeltetése és a pártpolitika közül az utóbbit választja.

Ez az én döntésemhez nagyon hasonló, annyi a különbség, hogy én nem vagyok Budapest főpolgármestere.

A járatritkítások, az azzal kapcsolatos összevissza kommunikáció, a „Rákos-Dubaj” támogatása és a Lázár-féle Budapest-bérlet elleni hadjárattal szembeni fegyverletétel mind azt mutatja, hogy Karácsony Gergely konfliktust posztokban vállal, a város ügyei untatják.

A Karácsony Gergely-féle városvezetés évek óta ígéri, hogy villamos épül a Bajcsy-Zsilinszky útra. Ebben igazuk van. Ugyanakkor 2019 óta a BKK a tervpályázatot sem tudta kiírni. Pedig megvan egy pályázatkiírásra a pénz.

Azért, mert Karácsony Gergelyt ez nem érdekli. Ő ismét ugródeszkának használja Budapestet, vagy Brüsszelbe, vagy 2026-ban a miniszterelnök-jelöltségbe.

