Az autókitiltási botrány mutatta meg Karácsonyék igazi arcát

A budapesti közlekedésben Karácsony Gergely totális kudarcot vallott. Ez a szomorú tény a napnál világosabb és a budapestiek mindennapi tapasztalata. Az összevissza felfestett biciklisávoktól az állandósult dugókig, a légszennyezettségtől a járatritkításokig a fővárosi közlekedési káosz azonnali cselekvést igényelne. Ehelyett mi történik? Egy podcastból derül ki, hogy az őrület szintet lép, most minden 10 évnél idősebb autó kitiltására készülnek.

Az elmúlt napokban felkapottá vált interjúkból nemcsak az derült ki, hogy Karácsonyék közel 440 ezer autót ki akarnak tiltani Budapest utcáiról, hanem felmerült az is, hogy az autós közlekedés területét szűkíteni és drágítani akarják. Ez lenne hát a megoldásuk arra a káoszra, amit teremtettek? Megmutatták, milyen lenne az ő Budapestjük. A közösségi közlekedés fejlesztése és támogatások helyett a tiltás fegyverét vetik be. Karácsony Gergely nemrégiben nevezte ki Ámon Adát – volt MSZP-s árnyékminisztert és Soros-aktivistát – az úgynevezett Klímaügynökség élére, ahol úgy tűnik, hogy az egyik legfontosabb tevékenység az autót használók szisztematikus üldözése.

Ámon Ada több podcastban beszélt már arról, hogy hogyan tervezik betiltani az autózást bizonyos kerületekben: alacsony és zérókibocsátású zónákat kialakítva vagy a 10 évnél régebbi autókat betiltva. Az autókitiltási botrány kirobbanása után Karácsony letagadta a tervüket, de a podcastokban Ámon személyesen kérkedik a kitiltási tervekkel, tehát csúnyán lebuktak. Az általuk okozott közlekedési káoszt a budapestieken akarják elverni. Botrányos hozzáállás, botrányos emberektől.

Egy 1,7 milliós nagyváros közlekedési rendszere nagyon összetett és bonyolult dolog. Karácsonyékkal pont az a baj, hogy ahelyett, hogy megpróbálnák ezt az összetettséget megérteni, megpróbálnák az emberek véleményét kikérni, és életszerű megoldásokat javasolni, ehelyett rögeszmésen, elvakult ideológiák alapján erőltetnek elhibázott intézkedéseket.

A mostani állapot sem az autósoknak, sem a gyalogosoknak, sem a bicikliseknek nem jó.

Az autósok napokig állnak a dugóban, a gyalogosok szívják a kipufogógázt, a biciklisek veszélyes sávokon tekernek. A megoldást elsősorban egy olyan hozzáállás jelenti, amely a város közlekedését egy organikus egészként fogja fel, összefüggéseiben látja, és előzetes elemzések, hatástanulmányok alapján hoz megfontolt döntéseket. A megoldás része például, ha a városhatárban ingyenes és őrzött P+R parkolókkal csökkentenénk a beáramló forgalmat úgy, hogy a közösségi közlekedés egységes hálózatban kiszolgálná ezt. Mindkettőt megígérte Karácsony 2019-ben, de semmit sem valósított meg belőle. Ezek az ígéretek csak kampányidőszakban kerülnek elő.

A P+R parkolókra tehát sajnálták a pénzt, és most a budapesti autósok vállára túlzó terheket rónának. Most, a ciklus végén pánikolnak, mert nem végezték el a munkát. Kapkodásukban pedig csak még több kárt okoznak a főváros közlekedésében. Karácsony Gergely semerre nem tud hátrálni, de nem akarja beismerni, hogy hibázott. Mi maradt tehát? A már ismert szemellenzős, semmit meg nem oldó lépés: a betiltás. Az elmúlt hetekben nagyon sok budapestivel beszéltem, és megdöbbentő azzal szembesülni, hogy milyen sok kisvállalkozó, mesterember számol be arról, hogy a tarthatatlan közlekedési káosz miatt gyakorlatilag ellehetetlenült a munkavégzésük.

Ki kell jelenteni: a Karácsony által okozott fővárosi közlekedési káosz mára Budapest gazdasági növekedésének gátjává vált. A lisztnek el kell jutnia a pékségbe, a péknek a kemence mellé, a kenyérnek a polcokra, a vásárlóknak a boltokba. A városunk nem lehet egy unalmában hobbit kereső, középkorú férfi terepasztala. Az üzemeltetéshez felelős vezetés kell, és átgondolt közlekedésszervezés. Fejlesztés a tiltás helyett, kompromisszum a kizárás helyett. Én erre készülök, erre kérem a budapestiek bizalmát.

A szerző a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)