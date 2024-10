Taps, hangos egyetértés kísérte Magyar Péter szavait a tavaszi európai parlamenti választási kampányban, amikor országjárása során a mindenkori miniszterelnök hatalmon maradási ideje nyolc évre való korlátozása mellett az országgyűlési képviselők mentelmi jogának megszüntetését is követelte. Hát nem felháborító, hogy a sok gombnyomogató, naplopó politikus jól keres, és még büntetlenül is tevékenykedhet? Az újdonsült politikus – aki még azt is megígérte, hogy nem veszi fel az európai parlamenti mandátumát – jól megérezte a közhangulatot és bezsebelte a sok szavazatot. Majd amikor eljött a nap, mégis beült az Európai Parlamentbe.

Most pedig, hogy a legfőbb ügyész az ő mentelmi jogának felfüggesztését kérte az Európai Parlamenttől, a Tisza Párt elnöke valahogy nem ismételgeti a mentelmi jog eltörlésének szükségességét.

No igen, a mentelmi jog védettsége miatt ővele szemben immáron nem lehet olyan egyszerűen büntetőeljárást indítani, talán belátta, hogy neki is jól jön, hogy a hatalommal szemben bizonyos szintű védettséget élvez. Ez olyannyira így van, hogy nemrég közzétette, hogy csak akkor értene egyet a saját mentelmi joga felfüggesztésével, ha Magyarország csatlakozna az Európai Ügyészséghez.

Lám, mégsem olyan rossz az a képviselői mentelmi jog. De akkor miért hangoztatta Magyar Péter a kampányban a mentelmi jog fölös voltát?

Mert naiv volt.

Mert kezdő politikus volt.

Mert ő sem tudhat mindent.

Magyar Péter, a naiv? Nem könnyű elhinni, elvégre ő az igazságügyi miniszter házastársa volt, Gulyás Gergely miniszter barátja, a NER számos politikusát ismerte személyesen, az átlagpolgárnál jóval több információja van a politika belső működéséről. Ráadásul jogász is, aki nagyon is tisztában kell hogy legyen a képviselői immunitás szerepével.

Magyar Péter nagyon kezdő politikus volt tavasszal, ez igaz, ugyanakkor beszédeiben, interjúiban már akkor is megcsillogtatta átlagon felüli felkészültségét. Ő ne tudta volna, hogy a mentelmi jog még jól is jöhet neki?

Nem, Magyar Péter nem volt sem buta, sem naiv. Egyszerűen rájött arra, hogy a hallgatósága örülni fog a mentelmi jog eltörlésének, de lehet, hogy azóta meggondolta magát.

Ha igen, örüljünk neki.

A képviselői mentelmi jog ugyanis a valódi demokratikus jogállam egyik garanciális eleme. Egyfelől biztosítja a parlamenti képviselő számára, hogy a törvényhozás ülésén elmondott szavaiért és szavazataiért – néhány törvényi tényállást kivéve – ne lehessen felelősségre vonni. Másfelől, előírja, hogy a hatóságok – a tettenérés esetét kivéve – csak akkor folytathatnak le képviselő elleni büntetőeljárást, ha ehhez a parlament tagjainak többsége hozzájárul. Magyarországon az Országgyűlésben a mentelmi jog felfüggesztéséhez széles körű egyetértés, a jelen lévő képviselők kétharmados szavazataránya szükségeltetik.

A végrehajtó hatalom természeténél fogva jelentős erőfölényben van az ellenzékkel szemben, hiszen az állami pénzeszközöket jórészt a kormány költi el, a rendőrség, a titkosszolgálatok, a központi közigazgatás is alá tartoznak. A mentelmi jog biztosítja, hogy az ellenzéki képviselők félelemmentesen ellenőrizzék, bírálják a mindenkori kormányt, hogy ne kelljen attól tartaniuk, hogy egy csúnya napon hirtelen megjelennek a rendőrök, és őrizetbe veszik őket. Lehet, hogy a bíróság évek múlva kimondja az ártatlanságukat, de addigra akár a parlamenti ciklus is véget érhet, a parlamenti munkából és a politikából pedig kiesnek.

Nem Magyar Péter az első, aki a mentelmi jog eltörlését követeli. Radikális-nemzeti éveiben a Jobbik, majd a Mi Hazánk is szeretett ezzel a demagóg javaslattal előjönni.

Aki azt mondja, hogy szűnjön meg a mentelmi jog, az egyúttal azt is követeli, hogy az ügyészség és a rendőrség akár önkényesen is őrizetbe vegyen a mindenkori kormány számára kellemetlen képviselőt.

Gondoljunk csak bele: egy ellenzéki képviselő az egyik miniszter korrupciós ügyét tárja fel, a kormányfő dühös lesz, és megkéri a belügyminisztert, hogy takarítsák el a képviselőt az útból. Mi sem egyszerűbb: a képviselő éppen a parlament ülésére tartana, ám a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendőrség tagjai megállítják és bilincsben elhurcolják. Majd megtanulja a többi mihaszna ellenzéki képviselő, mikor emlegessen korrupciós ügyeket!

Törökországban az Erdogan-rezsimben 2016-ban szűkítették a képviselői mentelmi jogot. Néhány ellenzéki képviselő mehetett is a tömlöcbe.

Tényleg ezt akarjuk?

A szerző politikai elemző.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Zuschlag János egykori szocialista országgyűlési képviselőt tárgyalóterembe vezetik a Kecskeméti Járásbíróságon, ahol döntenek előzetes letartóztatásáról 2018. február 1-jén. Borítókép: Ujvári Sándor / MTI)