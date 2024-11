Az elmúlt 20 évben két olyan kormány volt, amelyik alatt drámai módon romlott a magyarok vagyoni helyzete. De szerencsére olyan kormányok is voltak, amelyek sokat tettek a szegénység felszámolásáért.



Egy kormány legfontosabb feladata az állampolgárok életkörülményeinek, anyagi helyzetének javítása. 2004 eleje óta nyolc kormánya is volt Magyarországnak. Ebből négy kifejezetten rosszul teljesített a fenti célfüggvény szempontjából, négy viszont remek teljesítményt nyújtott.

A lenti ábra azt mutatja, hogyan alakult a „segély” szóra keresések gyakorisága Magyarországon 2004 eleje óta. A Medgyessy-kormány utolsó hónapjaiban megdöbbentően magas volt a segélyek iránti kereslet. Különösen elképesztőek ezen értékek annak fényében, hogy ez a kormány pontosan azzal az ígérettel nyert választást, hogy még annál is jobban élhetnek az emberek, mint amit az első Orbán-kormány elért.

Ráadásul 2004 kifejezetten sikeres éve volt a világgazdaságnak, a globális GDP 5 százalékot emelkedett, a munkanélküliség csökkenő trendet mutatott a világ országaiban, jelentősen nőttek a nemzetközi FDI-beruházások és az amerikai cégek nyeresége is. Arról nem is beszélve, hogy az internet ismertsége és a netes keresések volumene is jóval alacsonyabb volt akkor, mint manapság.

Fotó: Google Trends

Bár az első Gyurcsány-kormány alatt a keresések csúcspontjai alacsonyabbak voltak, mint a Medgyessy-kormány alatt, még mindig nagyon magas volt a mutató értéke. A második Gyurcsány-kormány alatt pedig már a trend is emelkedő volt. A 2009-es értékeket még részben indokolhatja a világgazdasági válság, de azt kevésbé, hogy nálunk már 2007-ben emelkedésnek indult a keresések száma.

Bár ma van egyfajta szakértői, válságkezelői nimbusza a Bajnai-kormánynak, de ha a szegénység alakulását nézzük, akkor a grafikon erős kétségeket ébreszthet bennünk abban a tekintetben, hogy mennyire volt hatékony és sikeres ez a nagyjából egy év. A „segély” szóra keresések csúcspontja ugyanis pontosan a Bajnai-ciklus második felében található.

A 2010 utáni első két Orbán-kormány (hivatalosan a második és a harmadik) alatt viszont már folyamatos és egyértelmű csökkenő trendet mutatott a keresések száma. Magyarul: sikerült a szegények helyzetét hatékony módon javítani. A második vizsgált ciklus végére pedig már egyértelműen alacsonyabb volt a vizsgált mutató átlagos értéke, mint korábban bármikor.

A negyedik Orbán kormány két legnagyobb sikere az volt, hogy az évszázados léptékben is egyedülálló válság, a COVID időszakában sem emelkedett olyan magasra a segélyek iránti igény, mint ahol 2010 előtt járt, illetve ezen krízis megoldása is sokkal gyorsabb volt, mint a 2008–2009-esé.

Végül az ötödik Orbán-kormánynak „már nem volt más dolga”, mint tartani a korábbi jobbközép kormányok által elért eredményeket. Az elmúlt, nagyjából 10 évet alapul véve – amit egy átlagember emlékezete tipikusan lefed – valóban nem is tűnik különleges teljesítménynek az, ahol most van a keresések száma.

Kicsit olyan ez, mint a Chicago Bulls hat bajnoki címe 1991 és 1998 között. A szurkolók egy idő után elhitték, hogy van valami különleges a város levegőjében, és nincs szükség Phil Jackson edzőre, vagy Michael Jordanra és Scottie Pippenre ahhoz, hogy gyűrűket nyerjenek. A történelem azonban megmutatta, hogy a régi gárda tudott valamit, amit senki más nem. Hiába jött a valóban zseniális Derrick Rose, a később a Miami Heattel kétszer is döntőt játszó Jimmy Butler, vagy a kétszeres All-Star, olimpiai aranyérmes és kétszeres zsákolóbajnok, Zach LaVine, a csapat legjobb eredménye egy keleti konferenciadöntős részvétel volt 2011-ben, ahol a Miami Heat 4–1-re verte őket.

Ugyanígy az ötödik Orbán-kormány szegénységleküzdés terén elért eredményei is csak a korábbi Orbán-kormányokkal összevetve tűnnek normálisnak. Ez a következménye annak, ha egy sikeres gazdaságpolitika egymás után sorra megkapja a választók bizalmát; egyre inkább elhalványodik az alternatíva emléke. Az internet és a keresések azonban nem felejtenek. Így ilyen esetben mindig érdemes a saját személyes emlékeinket felfrissíteni ezek segítségével.



A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Élelmiszercsomag- és ebédosztás a Népligetben 2019. december 25-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)